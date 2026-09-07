【レスリング】岡澤ナツラ フリー８６㌔でＵ２０世界銅メダル！インタビューで戦いぶりを振り返る／２０２６ Ｕ２０世界選手権＠スロバキア・ブラチスラバ

日本時間２２日、慶大の岡澤ナツラ（法２・慶應）がスロバキア・ブラチスラバで開催されたレスリングＵ２０世界選手権のフリースタイル８６㌔級で銅メダルを獲得した。

初戦から３試合続けてテクニカルスペリオリティで勝ち上がる。準決勝では６点リードから逆転され、６−７でポイント判定負けも、３位決定戦でテクニカルスペリオリティ勝ち。昨年のＵ２０アジア選手権（フリースタイル７９㌔級）銅メダルに続き、２年続けての国際大会でのメダル獲得となった。

２０２６ Ｕ２０世界選手権@スロバキア・ブラチスラバ

２０２６年８月２０日（現地時間）

フリースタイル８６㌔級

１回戦

岡澤ナツラ（日本）○［VSU 1:52=10-0］●Arun ARUN（インド）

ベスト１６

岡澤ナツラ（日本）○［VSU 1:37=10-0］●Tejvir S. DHINSA（カナダ）

ベスト８

岡澤ナツラ（日本）○［VSU 1:37=13-2］●Dachi PAPINASHVILI（ジョージア）

準決勝

Aeoden J. SINCLAIR（アメリカ）○［VPO 6:00=7-6］●岡澤ナツラ（日本）

２０２６年８月２１日（現地時間）

３位決定戦

岡澤ナツラ（日本）○［VSU 4:53=10-0］●Askhab KHAJIYEV（カザフスタン）

大学１年時の夏、非五輪階級の７９㌔級から五輪階級の８６㌔級に変更し、以降目覚ましい成長を遂げている岡澤。昨年１２月の天皇杯（明治杯と並ぶ国内最大の大会）で銅、今年５月の明治杯では銀メダルの好成績を残した。

今年４月のＪＯＣジュニアオリンピックＵ２０のフリースタイル８６㌔級で優勝し、今回のＵ２０世界選手権の出場権を手にしていた。今大会は高１時から５年連続となる国際大会の出場となった。

初戦はインドの選手と対戦。「今まで国際大会に出たことのない選手で、結果がなかったので、（ベスト８までの）３試合の中では結構緊張しました」と振り返る。序盤は静かに立ち上がるが、開始５０秒、タックルから投げ技で相手をコントロールし、４点を先制。さらにローリングで２点を追加する。直後にタックルから得意の「もつれ」に持ち込むと、相手の体に覆い被さり２点、そのままローリングを決め２点を追加し、１０−０のテクニカルスペリオリティで勝利した。

ベスト１６は「もともと９７㌔の選手だったみたいで、身長が高かった」カナダの選手との対戦。開始早々、右手の差しで相手の懐に入り込むと、タックルからコントロールし２点を先制。開始５５秒頃には完璧なタックルから３度の２点技で６点を追加。最後もタックルから２点を追加。２戦連続完封のテクニカルスペリオリティで勝ち上がる。

ベスト８はメダル獲得に向けた大一番。「ジョージアの選手は去年の欧州選手権で優勝していて、山場はジョージアの選手との試合だと思っていました」。開始１分過ぎ、タックルを試みるが、課題の一つとして語る「入った後の処理」で決め切れず。２点を先制される。しかし、すぐさまカウンターで相手の背後を取り、１点を返すと、相手の両足の間に頭を入れ、足首を掴んでローリングを開始。驚異の６連続ローリングで圧倒し、１３−２のテクニカルスペリオリティで勝った。「練習していた『アンクル』というグラウンドの技が決まって、思った以上に楽に試合を運べました。競る試合になると思っていたので、『よし』という気持ちでした」。

準決勝は、大会前から警戒していた第１シードのアメリカの選手との対戦。「コーチから『アメリカの６分間攻めてくるレスリングに合わせちゃダメだよ』というアドバイスをもらっていました」。

開始２５秒頃、ステップアウトで早くも先制。さらに開始１分５秒頃、タックルから相手をコントロールし、２点を挙げると、ローリングで２点を追加。さらに、ステップアウトでもう１点を追加し、６−０のリードで第１ピリオドを終える。しかし、「前半で６対０までいって、でも前半終わったあたりで体力的にしんどくて、向こうのペースに合わせてこっちもカウンターにいったり攻めたりしていたのでペースが狂っちゃって、点数は取れたけど思い描いていた作戦とは違う展開でした」。

見るからに息が上がっていた岡澤。第２ピリオド開始５０秒頃、バックに回られ２点を献上。さらに失点を重ね、１分以上を残して１点差まで迫られる。そこから粘り、１点リードで残り時間は３０秒。大きな選択を迫られた。「後半残り３０秒の時に６対５で、攻めるか守るかすごく悩んでいて、足は動かないけど攻めにいかないと点数を取られる流れだったので、守っちゃダメなのは分かっていたけど、体が全然動かなくて、下手に攻めてカウンターで取られるくらいなら守り切ってやろうと思っていた」。膝立ちになり、守りの姿勢を取ったが、タックルに入られると２失点。ついに逆転されると、相手に自由を与えてもらえないまま試合終了を迎えた。「いつもは息が上がってから粘るのが自分の持ち味でもあるのですが、その上をいってしまって、粘りすらもできないくらい体力を全部使ってしまいました」。

３位決定戦の相手は、昨年のＵ２０アジア選手権の３位決定戦でも対戦したカザフスタンの選手。「去年のアジアでは残り１・５秒でぼくが逆転して勝って、去年は実力がほぼ変わらなかったので、今年の３位決定戦も勝っても負けてもおかしくないと思っていました」。

開始２分頃、相手がアクティビティタイムで得点できず、岡澤が１点を先制。さらに第１ピリオド残り１０秒頃、場外際の激しい攻防で岡澤が相手の足を取り、相手の背中をマットの外側につける。一時は岡澤の２点と判定。岡澤の体が場外に出ていたと考えた相手陣営がチャレンジを要求するが、結果的に岡澤の４点技に覆る。第１ピリオドの最後には、またしても岡澤の体がギリギリラインの内側にとどまり、ノーポイント。相手陣営が再びチャレンジを要求したが、判定は変わらず。相手のチャレンジ失敗で岡澤に１点が追加され、６−０で第１ピリオドを終える。

「準決勝も３位決定戦も前半終わって６対０（岡澤リード）で、トラウマじゃないけど、前日に６対０から負けた記憶があったので、３位決定戦ではしっかり守ってチャンスがあるときに攻めようと思っていました。前日は無理に攻めて、バテて、負けたので、３位決定戦はしっかり相手を見て、適材適所でカウンターをうつ自分のレスリングを貫こうと思っていました」。第２ピリオド、積極的にがぶりを仕掛けてくる相手の攻撃をかわし、優位な体勢からテイクダウンで２点を追加。最後も同じ形で２点を追加し、４分５３秒で１０−０のテクニカルスペリオリティ勝ちを決めた。「ポンポンと２点取れて、テクニカル（スペリオリティ）で終わって、準決勝の負けも生かせたし、去年の（Ｕ２０アジア選手権３位決定戦の）１点差じゃなくて最後に１０点差つけられたこともあって、気持ち良く終われていい締めくくりになりました」。

今年１０月には繰り上げでシニアの世界選手権に出場。今年１２月の天皇杯からはロス五輪の出場権をかけた争いが始まる。

天皇杯では、今年５月の明治杯決勝で１－１２のテクニカルスペリオリティ負けを喫した石黒隼人（自衛隊体育学校）との再戦を目標としている。｢チャレンジャーとして、何が通じるのか、今の自分の位置はどこなのか」。明治杯決勝の前にも｢チャレンジャー｣の立場と語っていたが、その時とは意味合いが違う。未知のレベルとの対戦だった明治杯決勝と、トップレベルを知ったうえで全力をぶつける天皇杯。｢観客を沸かせたい｣、｢観客に魅せたい｣をモットーに築き上げてきた｢何をしてくるか分からないレスリング｣に加え、「基礎的な部分」を研ぎ澄ませた新たなスタイルで、夢の舞台への第１ラウンドに挑む。

（以下のすべての写真は、岡澤選手のご家族が現地で撮影されたものをご提供いただきました）

インタビュー全文

――銅メダルという結果について

素直に嬉しい気持ちと、自分が準決勝で逆転負けしたアメリカの選手が優勝したので、あそこで守り切れていたら自分があの立場になれていたと思うと嬉しさ半分悔しさ半分という気持ちです。

――国際大会でのメダル経験

高校１年生の頃から国際大会に出続けていて、去年のアンダー２０のアジアの（フリースタイル）７９（㌔級）で銅メダルを獲ったのが初めてで、今年も同じ色だけどメダルを獲ることができました。

――初戦、ベスト１６、ベスト８の３試合は簡単に勝ち上がった

組み合わせが発表されて、気をつけていたのがイランの選手と、アメリカの選手と、ロシアの選手と、トルクメニスタンの選手で、結局今挙げた国の選手たちがぼく以外の１位（アメリカ）と２位（ロシア）と３位（トルクメニスタン）でした（イランの選手はベスト８にアメリカの選手に敗れ、敗者復活戦でカザフスタンの選手に敗れた）。組み合わせを見た時に準決勝まではその国とは当たらなかったので、「いけるな」と思ったのと、逆に準決勝までいかないとメダルが見えない（敗者復活戦に出られない可能性が高い）と思っていました。

――初戦

インドの選手は今まで国際大会に出たことのない選手で、結果がなかったので、その３試合の中では結構緊張しました。

――ベスト１６

カナダの選手はもともと９７㌔の選手だったみたいで、身長が高かったですが勝つ自信はありました。

――ベスト８

ジョージアの選手は去年の欧州選手権で優勝していて、山場はジョージアの選手との試合だと思っていました。練習していた「アンクル」というグラウンドの技が決まって、思った以上に楽に試合を運べました。競る試合になると思っていたので、「よし」という気持ちでした。

――準決勝のアメリカの選手との試合

アメリカのレスリングは６分間ずっと攻めてくるのが国としての特徴で、日本は細かい技術とスピードで戦うのが特徴的で、コーチから「アメリカの６分間攻めてくるレスリングに合わせちゃダメだよ」というアドバイスをもらっていました。前半で６対０までいって、でも前半終わったあたりで体力的にしんどくて、向こうのペースに合わせてこっちもカウンターにいったり攻めたりしていたのでペースが狂っちゃって、点数は取れたけど思い描いていた作戦とは違う展開でした。すごくバテてしまって、後半は足が動かなくなって、後半残り３０秒の時に６対５で、攻めるか守るかすごく悩んでいて、足は動かないけど攻めにいかないと点数を取られる流れだったので、守っちゃダメなのは分かっていたけど体が全然動かなくて、下手に攻めてカウンターで取られるくらいなら守り切ってやろうと思っていたけど守れなくて逆転されてしまいました。

――息が上がってしまうケースは今まであったか

いつもは息が上がってから粘るのが自分の持ち味でもあるのですが、その上をいってしまって、粘りすらもできないくらい体力を全部使ってしまいました。体力強化も含めて、練習の内容を見直すいいきっかけになったと思います。

――３位決定戦のカザフスタンの選手との試合について

敗者復活戦でイランの選手とカザフスタンの選手が試合していて、イランの選手は今年のアンダー２０アジア選手権のチャンピオンだったので、トーナメントの中で一番強いと思っていました。

イランの選手とカザフスタンの選手は今年のＵ２０アジア選手権の準決勝でも戦って、イランの選手が競り勝っていました。去年ぼくが７９㌔級でＵ２０のアジア選手権で出た時も、イランの選手とカザフスタンの選手が戦って、去年もイランの選手が勝って、準決勝でぼくとイランの選手が戦って、ぼくが１点差でイランの選手に負けて、その後の３位決定戦でぼくがカザフスタンの選手に１点差で勝っていました。

イランの選手が上がってくると思っていましたが、敗者復活戦でカザフスタンの選手が投げ技からフォール勝ちを決めて、カザフスタンの選手が来ました。イランの選手は強いし、相性も悪かったのですが、カザフスタンの選手には一回勝っていたこともあって絶対勝たなきゃと思っていました。去年のアジアでは残り１・５秒でぼくが逆転して勝って、去年は実力がほぼ変わらなかったので、今年の３位決定戦も勝っても負けてもおかしくないと思っていましたが、思いのほか試合がうまく進んで、テクニカルスペリオリティで勝つことができました。

面白かったのが、準決勝も３位決定戦も前半終わって６対０（岡澤リード）で、トラウマじゃないけど、前日に６対０から負けた記憶があったので、３位決定戦ではしっかり守ってチャンスがあるときに攻めようと思っていました。前日は無理に攻めて、バテて、負けたので、３位決定戦はしっかり相手を見て、適材適所でカウンターをうつ自分のレスリングを貫こうと思っていました。ポンポンと２点取れて、テクニカル（スペリオリティ）で終わって、準決勝の負けも生かせたし、去年の（Ｕ２０アジア選手権３位決定戦の）１点差じゃなくて最後に１０点差つけられたこともあって、気持ち良く終われていい締めくくりになりました。

――５月の明治杯（１２月の天皇杯と並ぶ国内最大の大会）の決勝で、石黒隼人（自衛隊体育学校）選手に１－１２のテクニカルスペリオリティ負けを喫した。その試合から何か変化はあったか

本当にトップを知れたのは良かったですが、逆にトップとの差がありすぎて、正直何を伸ばせばあそこに追い付くのか分からない時期がありました。ただ、幸いなことに明治杯の１週間後に全日本合宿があって、そこで石黒さんに胸を借りて、打ち込みとかスパーリングとか技術も教えてもらって、試合で変わったというよりかはその合宿で自分のレスリングスタイルについて石黒さんやナショナルのコーチからアドバイスをもらったことが大きかったです。やっぱり自分のレスリングは柔らかかったり変則的な部分が多いけど、基礎的なところがちょっとできていない、たとえばタックルの入り方は人と違って面白いけど、入った後の処理が通じなかったり、｢もつれ｣、粘る絡みの動きが好きなんですけどそこに頼りすぎていてナショナルの人に通用しなかったりとか、組み手でいいところを取らせたりとか、レスリングの基礎的な部分が疎かになっていたので、徹底的に見直す機会になりました。前まではインスタでロシアの選手とかアメリカの選手の面白い技を見て研究していたけど、日本の選手の試合を見てタックルに入った後の腕、足、頭の位置とか細かいところを重点的に練習するようになって、世界選手権に出た時も外国の選手に対して細かいところを意識してやって、失点少なく点数重ねられたので、練習の成果が出て嬉しかったです。やっぱりまだシニアの世界選手権で通用するレベルではないけれど、自分がやってきたことは現時点では間違いじゃないと思っているので、もうちょっと信じて極めていこうと思っています。

――岡澤選手のレスリングスタイルはどの国と近しいか

ロシアのレスリングかなと思います。個人的には、｢何をしてくるか分からないレスリング｣をしたくて、アメリカの選手みたいにガツガツ攻める体力もないし、イランの選手みたいに組み手がうまくないし、日本人みたいにタックルが速くて正確でとか、そういうタイプではなくて、技が面白かったりとか、自分のレスリングのモットーが｢観客を沸かせたい｣、｢観客に魅せたい｣ということなので、ロシアの選手のような技は盛り上がるし、参考にしています。アンダー２０の世界選手権でロシアの選手と対戦したいと思っていましたが、反対側の山で決勝まで行かないとできなかったので、シニアで当たりたいと思います。

――２年後のロス五輪に向けて

今年（１２月）の天皇杯からオリンピックトライアルがスタートして、今年の天皇杯と来年（例年５〜６月）の明治杯を両方優勝すると（２０２７年のシニア）世界選手権に出られて、世界選手権でメダルを取るとオリンピックが決まります。たとえば、今年の天皇杯で優勝できなかったとしても、来年の明治杯で優勝すれば別日にプレーオフ（天皇杯優勝者ｖｓ明治杯優勝者）が行われて、そこで勝てば世界選手権代表になれます。

――つまり、今年の天皇杯か来年の明治杯のどちらかで優勝するのは必須になる

そうですね。世界選手権でメダルを逃したとしても、その後にアジア選手権があって、そこで決勝に行くと…とか、まだ発表されていない（９月１７日に正式発表予定）けどいろいろなルールがあるかもしれないです。

――今思い描いているプラン

ちょうど１年前に（非五輪階級の７９㌔から）８６㌔に上げて、正直今のレベル、世界３位とか明治杯２位になれるとは全然思っていなくて、いい意味で自分が思い描いていたプランとは違うので、何が起こるか分からないけど上を向いていきたいです。去年１２月の天皇杯で髙橋さん（＝髙橋夢大 （三恵海運株式会社））に負けて（２－８のポイント判定負け）、今年５月の明治杯でリベンジできて（３－１のポイント判定勝ち）、そこでもまだ髙橋さんに勝てると思っていなかったけど勝てて、１２月の天皇杯で決勝まで行けば石黒さんとできるので決勝にはいきたいです。（４カ月後に）石黒さんに勝つのはかなりハードルが高いので、プランとしてはもう一回（天皇杯で）戦って、明治杯で勝つ、でその後のプレーオフも勝つというのが現実的かなと思っています。２カ月後のシニアの世界選手権でまた得られるものもあるだろうし、今年の集大成として石黒さんにぶつかっていきたいです。焦って準備して自信をなくすよりかは自信を持って試合にいきたいので。天皇杯は負けにいくわけじゃないけど（笑）、チャレンジャーとして、何が通じるのか、今の自分の位置はどこなのか見たいと思います。

（取材・記事：柄澤晃希）