【野球】どんな場面でも任されるリリーフのエース！～水野敬太～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は水野敬太（経３・札幌南）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季の登板を振り返って

今季は最初から抑えで、いいところで使ってもらったんですけど微妙な結果が多くて、あんまり納得が行かないような結果だと思います。

――印象に残った試合は

法大２回戦ですね。今までだいたい期待されるぐらいでずっと抑えられて、そんなに打たれることはなかったんですけど、あの試合では初めて何点も取られてしまいました。これからもっと成長していかないといけないと強く感じました。

――法大２回戦を振り返って

自分の球自体は悪くなかったと思いますが、投げる球の選択ミスというか、真っ直ぐ系が多くなってしまって、相手からした読みやすい配球が多かったと思います。

――去年のこの時期の自分と比べて成長したところ

去年と比べると自分が成長しようと思ったところがうまくいかないと思っています。でも去年は下級生だったので先輩に頼って先輩から「行ってこい」と言われるみたいな感じだったんですけど、今年は「自分が抑えるんだ」という責任感を持っていけているというところは精神的に成長できた部分だと思います。

――今季の投球で工夫したところ

今年からスライダーを投げています。これまではフォークとカーブの２球種で中心に投げてきましたが、右バッターに対してフォークを使いにくい場面もあったので、逃げる球を増やして、何が来るかわからないような状態を作れればいいなと思って投球に工夫しました。あと、去年の終盤に投げ方が少し崩れて平均球速が落ちてしまったので、それを今シーズンを球速を戻せるように頑張りました。

――ご自身の投球スタイルを一言で表すと？

まっすぐでファール取って、その後に空振りを取れるタイプです。ストレートで押しながら、カーブでタイミングをずらして落ちる球で空振りを狙うという。

――自身の持ち球の中で、今一番自信を持っているボールは

フォークです。いっぱい練習してきました。去年から自分の軸になるボールですね。去年とは少し変化の仕方も変わりましたが、そのボールを投げられるように準備してきました。

――印象に残った打者はいるか

法大の井上和輝（法２・駿台甲府）選手です。去年は打たれたから今年は抑えるぞと思っていたんですけど、インコースの真っ直ぐで甘い球ではないと思うし、芯で捉えられた感じで打球音でもなかったのにスタンドに入ったのはびっくりしました。

――リリーフとして一番大切にしていることは

０点で帰ってくること。ランナーをいくら出そうが点は与えずに帰ってくるというのが終盤に大事になってくると思います。

――ブルペンでの準備は何を大切に

何回も試合の展開によって出場の仕方が変わってしまうので、なるべく少ない球数でグラウンドに行ける準備ができるようにしています。

――今季取り組んだ事は

今年の春はすごく経験を積めたシーズンでした。去年は結構チームとして苦しいシーズンで個人としては活躍できたんですけど、今年は苦しいことが多かったシーズンで。春で学んだことを秋につなげられるよう、成長できるように毎日考えながら過ごしていました。

――早慶戦のような独特の空気感では、緊張とどう向き合っていますか

自分はあんまり緊張しないタイプですね。

――ワセダの強さはどこにあると思いますか

他大学より粘り強い感じはします。簡単に空振りをしないし、詰まらせてもいやらしいバッティングしているイメージです。

――チームの中で注目してほしい選手

丸田（丸田湊斗＝法３・慶應）くん。足の速さも話題になっていると思います。バッティングも打率が上がっていて、守備範囲も広くて、後ろを守ってくれるのですごく安心感を与えてくれています。

――自分に注目してほしいところ

しっかり０点で抑えて帰ってくるのでそこ見てほしいです！

――普段オフはどう過ごしているか

あんまり外出はしないですね。部屋でストレッチをしたり、たまにお出かけをする感じです。

――早慶戦への意気込み

必ず勝って優勝します！期待していてください。

（取材：姜紫涵）