【野球】慶大の誇る進化を遂げた大型左腕！～鈴木佳門～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は鈴木佳門（経２・慶應）です！（このインタビューは５月２１日に対面で実施しました。）

――今季を振り返って

チームとしても個人としてもいい成績が残せているので、嬉しいなと思います。

――２年生として迎えた今季はどのような思いで励んでいるのか

去年の秋は悔しい結果で終わってしまったので、今季こそは絶対にやってやるぞという気持ちで励んでいます。

――今季の手応えについては

ストレートの球速も伸びていますし、変化球の精度も良くなってきていて。それらが噛み合ったおかげでバッターを抑えられているので、手応えを感じています。

――登板する際に意識していることは

あまり考えすぎないようにしています。考えすぎてしまうと、プレッシャーになって自分の思うようなパフォーマンスが発揮できないので、あまり考えずに投げるようにしています。

――今１番の課題は

ストレートのインコース、アウトコースの投げ分けがまだ出来ていないので、そこが課題だなとは思います。

――今季１番の強みは

まっすぐで球威がある球でバッターを押せているのが強みだと思います。

――ブルペンでのメンタル管理については

いつでも行けるようにしているのはもちろんなんですが、行くってなって行かないということも結構あるので、そこでも気持ちを切らさずに集中力を保つことを意識しています。

――どんな練習をしていたのか

まずはフィジカルの面で、体重と筋肉量の増加にフォーカスして冬に取り組み、加えて投球フォームの部分も結構変えたので、球速が上がって良くなってきたかなと思います。

――チームメイトとのコミュニケーションを取る上で意識していることは

自分から積極的に話しかけるように意識しながら、コミュニケーションは取るようにしています（笑）。

――同輩選手との関わりや、刺激になっている点については

熊ノ郷（熊ノ郷 翔斗＝環２・桐蔭学園）が同級生なんですが、すごい球を投げていて。刺激になっていると思います。あのストレートは自分にとっても憧れなので、あんなストレートを投げたいなと思います。

――オフの日はどのように過ごしているのか

オフは基本的に外には出ないんですが、たまに外に出る時は友達とドライブに行ったりしています。寮ではずっと寝転がってアニメやYouTubeを見ています（笑）。

――早慶戦への意気込みは

早慶戦に連勝して、絶対に勝ち点５で優勝したいと思います。

――今季残りへの意気込みとファンの方々へのメッセージを

本当にファンの方々の応援のおかげでこれまでの成績が出せているので、これからも応援し続けてくださると嬉しいです。よろしくお願いします！

（取材：髙山絵恋）