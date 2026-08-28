【野球】慶大勢が六大学選抜チームで躍動 １３安打７得点＆無失点リレーで神奈川選抜に快勝／神奈川大学野球連盟７７周年記念試合

８月２５日（火）神奈川大学野球連盟７７周年記念試合 神奈川大学野球連盟選抜ー東京六大学野球連盟選抜 ＠横浜スタジアム

神奈川大学野球連盟７７周年の記念事業として東京六大学野球連盟選抜チームと神奈川大学野球連盟選抜チームの交流試合が横浜スタジアムにて実施された。慶大からは、沖村要（商４・慶應）、鈴木佳門（経２・慶應）、今津慶介（総４・旭川東）、林純司（環３・報徳学園）、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の５選手が選出され、監督には堀井哲也監督が就き、学生コーチとして山口瑛士（商４・県立郡山）、マネージャーとして沖﨑真周（経４・幕張総合）も参加した。試合は、７－０と東京六大学野球連盟選抜（以下：六大学選抜）が神奈川大学野球連盟（以下：神奈川選抜）を圧倒。今津が２打席連続二塁打を放つなど大きく勝利に貢献し、慶大投手陣も無失点リレーでつなぐ活躍が見られた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 六大選抜 3 0 0 2 1 0 0 0 1 7 神奈川選抜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

六大選抜バッテリー：助川、香西、沖村、田中、江口、道本、髙橋煌、鈴木佳、松本直ー井上和、落合、福原

神奈川選抜バッテリー：渡邊、古川、大橋、松平、本間ー室田、田中

六大選抜本塁打：荒井慶ソロ（５回）

神奈川選抜本塁打：なし

神奈川大学野球連盟７７周年を記念して行われた今回の交流試合。両チームを後押しする応援にも、それぞれの特色が表れた。東京六大学野球連盟は各大学の応援団が１イニングずつ応援を担う六大学応援リレーを展開。対する神奈川大学野球連盟は、力強い太鼓と威勢のいい歌声で球場を沸かせた。

１回、神奈川選抜の先発マウンドに立ったのは桐蔭横浜大・渡邊夏一（法４・霞ヶ浦）。春季リーグ戦でベストプレーヤー賞を受賞した最速１５１キロの右腕は、この日も１４０キロ後半の直球を次々と投げ込む。しかし、六大学選抜打線は初回からその直球を捉える。安打で好機を作り、１死一、三塁の場面で４番・明大の内海優太（商４・広陵）が１４４キロを打ち返し先制点を挙げる。続く今津は左中間に落ちる２点適時二塁打を放ち、さらにリードを広げた。

その後、両チームとも無得点が続き、３回のマウンドには沖村が上がった。テンポよくゴロで２死を取るも、今春、二塁手としてベストナインに選出された９番・桐蔭横浜大の須藤彪（法４・関東第一）に二塁手後方へ落ちる安打を浴び、神奈川選抜にこの日初めての安打を許す。しかし、捕手の法大・井上和輝（法２・駿台甲府）の盗塁阻止もあり無失点で切り抜ける。

４回、神奈川選抜は２番手・桐蔭横浜大の古川遼（法２・日本学園）にスイッチ。先頭打者・今津の放った打球は風に乗って右二塁打となり無死から好機を演出する。続く早大・岡西佑弥（スポ４・智辯和歌山）、阿部葉太（スポ１・横浜）の連打で１点を追加すると、さらに法大・境亮陽（営２・大阪桐蔭）の犠飛でこの回２点目。スコアを５－０とする。

５回には５番・東大の荒井慶斗（教育３・宇都宮）がバックスクリーンへ本塁打を放ち、さらにリードを広げる。６回には中塚が代打で登場。中飛に倒れるも、そのまま右翼の守備に就いた。８回の第２打席は三邪飛に終わる。６回から遊撃の守備に就いた林純は、７回に敵失で出塁するも、後続が絶たれ追加点にはつながらなかった。９回の第２打席は二ゴロに打ち取られる。

８回、８番手として鈴木佳がマウンドに上がる。先頭打者を自身の好プレーで投直に打ち取るも、その後２つの死球を与え、２死一、二塁のピンチを背負う。しかし、最後は落ち着いた投球で空振り三振に仕留め、無失点リレーをつないだ。

９回に明大・岡田啓吾（商４・前橋育英）の二塁打でダメ押しの１点を挙げ、１３安打７得点の隙のない攻撃で六大学選抜が勝利した。

普段はリーグ戦で敵として戦う選手同士が、同じチームで仲間として戦う姿は見られないだけに、貴重な機会となった。他大学の選手とバッテリーを組み、守備で息を合わせるなど、交流試合ならではの光景も見られた。秋季リーグ戦まで残り約２週間。交流試合で得た経験を糧に、今度はそれぞれのチームでリーグ戦に臨む。

（記事、写真：河合亜采子／写真：梅木陽咲、小野寺叶翔）

◆慶大出場選手成績

野手

選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 今津慶介（総４・旭川東） 中２ 右２ 四球 林純司（環３・報徳学園） 二失 二ゴロ 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 中飛 三邪飛

投手