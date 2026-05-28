【野球】勝利数＆防御率リーグ１位！慶大が誇るエース左腕～渡辺和大～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。

第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は渡辺和大（商４・高松商業）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）

――今季ここまで４０回２／３を投げて防御率１．１１に４６奪三振

いい感じで投げられていると思います。

――抑えられている要因

吉開（吉開鉄朗＝商４・慶應）が他大学のバッターの動画を見て研究してくれていて、それでいい配球をしてくれるのが要因かなと思います。

――５勝という数字もリーグトップ。長いイニングを投げる上で意識していることは

無駄な球をなるべく投げないことですかね。ストライク先行で。

――今の球速はマックスでどれくらい

１５１、２km/hです。

――今季からのツーシームも取り入れた

ツーシームがいい感じに効いているかなと思います。入りの浅いカウントのときに使っています。

――ここまでのリーグ戦で一番いいピッチングだったと思う試合は

特に一番とかはないですね。どれも同じくらいのピッチングができていると思います。

――昨年苦手としていた法大戦でのピッチングは

今季はなんとか抑えきれたなと思います。

――今季の早慶戦は２３年秋ぶりの優勝がかかった大一番。プレッシャーは感じるか

優勝がかかっているとかはあまり関係なく、リーグ戦で投げるときは基本常に緊張しています。一戦目から優勝したいと思って投げているので、早慶戦だけ特段に緊張するということはないです。

――試合前の緊張をほぐすためのルーティンはあるか

とにかく心拍数を上げることですね。１０秒で２５回以上になるようにしています。緊張したときは心拍数が上がるので、事前に心拍数を上げておいて、なるべく緊張を感じないようにしています。

――早慶戦で対戦したい早稲田の選手は

多分出ないですけど、井櫻悠人（スポ４・高松商業）。

――慶應の注目選手は

一宮知樹（経２・八千代松陰）。パワフルなバッティングが魅力なので、そこに注目してほしいです。

――早慶戦への意気込み

絶対勝ちます。

（取材：梅木陽咲）