【野球】勝利数＆防御率リーグ１位！慶大が誇るエース左腕～渡辺和大～／春季早慶戦直前インタビュー

３季連続５位と低迷が続いていた慶大。しかし今季は勝ち点４を挙げ、８勝２敗で現在単独首位につけている。東京六大学野球春季リーグ戦も残すは５月３０日、３１日に行われる伝統の早慶戦のみとなった。対するワセダは現在勝ち点１、３勝６敗。宿敵との大一番が目前に迫る。
第７週の明法戦で明大が法大に２連勝したことで、慶大の優勝の行方は早慶戦での勝ち点獲得に委ねられた。５季ぶりの頂点、そしてワセダ撃破へ。そこでケイスポは“優勝の懸かった早慶戦”に挑む選手たちにインタビューを行った。今回は渡辺和大（商４・高松商業）です！（このインタビューは５月２０日に対面で実施しました。）
――今季ここまで４０回２／３を投げて防御率１．１１に４６奪三振
いい感じで投げられていると思います。
――抑えられている要因
吉開（吉開鉄朗＝商４・慶應）が他大学のバッターの動画を見て研究してくれていて、それでいい配球をしてくれるのが要因かなと思います。
――５勝という数字もリーグトップ。長いイニングを投げる上で意識していることは
無駄な球をなるべく投げないことですかね。ストライク先行で。
――今の球速はマックスでどれくらい
１５１、２km/hです。
――今季からのツーシームも取り入れた
ツーシームがいい感じに効いているかなと思います。入りの浅いカウントのときに使っています。
――ここまでのリーグ戦で一番いいピッチングだったと思う試合は
特に一番とかはないですね。どれも同じくらいのピッチングができていると思います。
――昨年苦手としていた法大戦でのピッチングは
今季はなんとか抑えきれたなと思います。
――今季の早慶戦は２３年秋ぶりの優勝がかかった大一番。プレッシャーは感じるか
優勝がかかっているとかはあまり関係なく、リーグ戦で投げるときは基本常に緊張しています。一戦目から優勝したいと思って投げているので、早慶戦だけ特段に緊張するということはないです。
――試合前の緊張をほぐすためのルーティンはあるか
とにかく心拍数を上げることですね。１０秒で２５回以上になるようにしています。緊張したときは心拍数が上がるので、事前に心拍数を上げておいて、なるべく緊張を感じないようにしています。
――早慶戦で対戦したい早稲田の選手は
多分出ないですけど、井櫻悠人（スポ４・高松商業）。
――慶應の注目選手は
一宮知樹（経２・八千代松陰）。パワフルなバッティングが魅力なので、そこに注目してほしいです。
――早慶戦への意気込み
絶対勝ちます。
（取材：梅木陽咲）