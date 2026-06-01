【ケイスポ】早慶戦の夏が来た！雨にも負けず声援を！／各競技班チーフのすゝめ　６月編

毎月の注目試合・体育会・選手をピックアップする新企画「各競技班チーフのすゝめ」。各競技班のチーフ（取材責任者）が《①４月終了時点でのチーム状況②個人的に注目の試合③個人的に注目の選手④その他アピールしたいこと》をそれぞれ書き記した。さまざまな早慶戦の多い６月。あなたにぴったりの試合が見つかるかも！

【バレー（男子）】

①春季2部リーグ最終順位2位！5/23の最終戦で1部復帰を決めた(戦い)

②6/7（日）90回目となる早慶戦があります！@早稲田アリーナ

③中村玲央（総２・福大附大濠）、怪我で出場できなかった昨年のルーキーイヤー。2年生の今ポイントゲッターとして大復活を遂げる！

（チーフ：梅木陽咲）

【アイスホッケー】

①春大会では早大に勝利し、5位で終えた。昨年の10位からジャンプアップ。慶應義塾高校時代に創部初の関東大会優勝、全国大会ベスト8の成績を収めたルーキーたちが活躍。

②6/13(土)の第71回早慶アイスホッケー春季定期戦。直近の春大会の試合でも早大を下しており、勝利が期待できる。

③ＦＷ・冷水璃穏（経１・慶應）。PSSまでもつれた青学大戦・早大戦で決める活躍を見せる。

ＧＫ・山林慈英（法１・慶應）。PSSで好セーブを連発して、チームの勝利に導く守護神。

２人ともU-20日本代表であり、１年生ながらチームを引っ張る存在。

（チーフ：檜森海希）

【ソッカー（女子）】

①昨季、２部優勝で１部昇格を果たし、今季は５季ぶりに１部で戦っている。５／２８時点で８試合を終え、１勝３分４敗。ソッカー部女子らしい戦いぶりを見せるシーンもあるが、１２チーム中１０位と苦戦している。

②６／１３（土）の早大東伏見グラウンドでの早慶戦。２００２年に始まった女子サッカーの早慶戦で、慶大は一度も勝利したことがない。チームの歴史を変える１勝に期待がかかる。

③背番号１０のエース・野口初奈（環４・十文字）。昨季はシーズン１０ゴール７アシストの大活躍で２部最優秀選手となったが、今季はノーゴール２アシストとまだ本領発揮とはいっていない。ピッチに魔法をかけるファンタジスタが、チームを歴史的初勝利へと導く。

④登録選手２１人は１部で最も少ないけれど、チームワークはどこにも負けない最高のチームです！

（チーフ：柄澤晃希）

【バスケ（男子）】

①男子部は「早慶戦優勝・2部昇格」を目標に掲げている。六大学戦では格上の法大や立大を破り3位と健闘し、慶関戦でも関西1部の関西大に勝利するなど勢いに乗っている。一方、女子部は「入替戦出場・2部昇格」を目指し、日々練習に励みながら多くの大会に出場している。

②6/27(土)第84回早慶戦@国立代々木競技場第二体育館

③服部怜恩（商３・大垣北）3年生ながらも副将としてチームを牽引する。

小川佳凛（商２・長崎西）昨年は1年生ながらもスターティングメンバーとしてチームに貢献した、期待の下級生エース。

（チーフ：新妻千里）

◇その他主な試合

6/4〜6/7 【ボート】第104回全日本ローイング選手権大会@海の森水上競技場

6/13 【ボクシング】第７９回関東大学ボクシングリーグ２部 立大戦＠後楽園ホール

6/13、6/14 【テニス】第202回男子・第116回女子早慶対抗庭球試合@蝮谷テニスコート

6/17、18 【レスリング】令和7年度 東日本学生レスリングリーグ戦@駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場

6/19 【ソッカー（男子）】アミノバイタルカップ ３回戦@時の栖スポーツセンター

6/20 【應援指導部】第７３回「六旗の下に」@府中の森芸術劇場 どりーむホール

6/21 【ラグビー】関東大学ラグビー春季交流大会 帝京大戦＠日吉グラウンド

6/21 【アメフト】春季オープン戦 一橋大戦@アミノバイタルフィールド

6/27 【ヨット】第８６回早慶定期戦＠葉山新港

（制作：塩田隆貴）