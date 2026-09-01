【野球】大学日本代表がU-１８日本代表を圧倒！２回の猛攻で一挙５得点／侍ジャパンU-１８壮行試合 高校日本代表vs大学日本代表

８月２９日（土）侍ジャパンU-１８壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表 ＠明治神宮野球場

侍ジャパンUー１８日本代表の壮行試合として、高校日本代表対大学日本代表の一戦が明治神宮野球場で行われた。慶大からは、今津慶介（総４・旭川東）、林純司（環３・報徳学園）の２選手が選出された。試合は７―１と大学日本代表がＵ―１８日本代表を圧倒。今津が２回のビッグイニングの口火を切るなど勝利に大きく貢献した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 大学日本代表 1 5 0 1 0 0 0 0 0 7 高校日本代表 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

大学日本代表バッテリー：猪俣（東北福祉大）、大城（仙台大）、馬場（日体大）、藤本（國學院大）、星野（大商大）、鈴木泰（青学大）、中山（大商大）―渡部（青学大）、西野（立命館大）、前嶋（亜細亜大）

Ｕ―１８日本代表バッテリー：織田（横浜高）、前田（高岡第一高）、小林（横浜高）、杉本真（智辯学園高）、萬谷（花巻東高）、末吉（沖縄尚学高）―山田（智辯和歌山高）

大学日本代表本塁打：小林隼２ラン（２回）

Ｕ―１８日本代表本塁打：なし

９月７日に台湾・台北市で開催される「第１４回BFA U１８アジア野球選手権」に出場する、侍ジャパンUー１８日本代表（以下：高校日本代表）の壮行試合として行われた今回の試合。明治神宮野球場での開催は２０１９年以来７年ぶりとなった。

１回表、高校日本代表の先発マウンドに立ったのは、織田翔希（横浜・３年）。今夏の甲子園大会で、春夏通じて史上最速となる１５６キロをマークするなど、日米球団スカウトから注目を集めている。この日も最速１５６キロの直球を大学生相手に投げ込んだ。それでも、大学日本代表打線は織田の豪速球に振り負けない。２死から３番・榊原七斗（明大４年・報徳学園）が中安打で出塁。続く４番・渡部海（青学大４年・智辯和歌山）も中前適時打を放ち、大学日本代表が先制する。

しかしその裏、大学日本代表の先発マウンドに上がった猪俣駿太（東北福祉大４年・明秀日立）は２死一塁から山田凜虎（智辯和歌山３年）に左適時二塁打を打たれ、すぐさま同点とされる。

勝ち越したい大学日本代表は２回表、１死から今津が右安打で出塁。そこから打線が爆発する。小林隼翔（立大３年・広陵）の２点本塁打により、勝ち越しに成功。更に２死三塁から赤堀颯（國學院大４年・聖光学院）、榊原、渡部の３連打によりこの回、先発・織田から一気に５点を奪う。

その後、両チーム無得点が続いたが、４回、無死三塁から赤堀の左適時打で更に点差を広げた。今津は３回の第２打席は投ゴロに倒れ、５回の第３打席も三飛に打ち取られる。

７回から林純は遊撃の守備についた。８回表には先頭打者として打順が回ってきたものの、萬谷堅心（花巻東・３年）相手に中飛に倒れる。

９回には中山優月（大商大３年・智辯学園）が締め、大学日本代表は１１安打７得点と効率の良い攻撃で勝利した。

普段、高校生と大学生が戦う姿はあまり見られないだけに、貴重な機会となった。高校日本代表の選手たちは約１週間後にアジア選手権の開幕が控えている。一方、大学日本代表の選手たちは秋季リーグ戦まで約２週間と迫る中、それぞれの所属チームでの戦いに備える。それぞれ別の舞台での活躍を期待したい。

（記事：飯田佑希子／写真：林佑真、河合亜采子、柄澤晃希、奈須龍成、山内悠暉、佐久田真帆）

◆大学日本代表全出場選手