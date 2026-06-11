【ソッカー（女子）】頭脳的かつエネルギッシュに チームを支える１年生コンビ！ 福島紗羅メヘル×木田遥／前期リーグ早慶戦直前 対談インタビュー企画第１弾

（左：福島、右：木田）

６月１３日、慶大ソッカー部女子は関東大学リーグ前期最終節のアウェイ・早大戦に臨む。２００２年に初開催された女子サッカーの早慶戦で、慶大が勝利したことは一度もない。

昨季２部で優勝し、今季は１部で戦っている慶大。１０試合を終えて１２チーム中１１位、６連敗中と苦しんでいるが、歴史を変える初勝利でチーム浮上のきっかけをつかみたい。

早慶戦に向け、ケイスポは早慶戦の注目選手に対談形式のインタビューをした。第１弾は、１年生ながらレギュラーとしてチームを支える福島紗羅メヘル（政１・昌平）、木田遥（総１・十文字）のコンビ！

（このインタビューは前期第９節から第１０節までの間に実施しました）

――他己紹介

木田：１年生の福島紗羅メヘル（ふくしま・さらめへる）さんです。サッカーでは独特なドリブルが武器で、左サイドで持ったときにワクワクさせてくれるプレーをするのが特長です。サッカーじゃないところでは、こんな感じなんですけど意外とふざけているし（笑）、面白い一面もあります。

福島：木田遥（きだ・はるか）さんです。遥はサッカー面だったらいい意味で１年生らしくないと言うか、落ち着いていて、慶應のサッカーは下からつないで始まるんですけど、相手からどんなプレッシャーを受けていても剥がせるし、落ち着いて相手の逆を取って（パスを）挿し込むプレーとか、立ち位置で相手をずらすのも上手だと思っていて、サッカーＩＱが高いと思います。サッカーじゃないところだと、こうやって真面目そうに話すんですけど、だいぶふざけていて

木田：（笑）

福島：結構ギャップがある感じで、初対面の時は……

木田：怖かった？

福島：怖いし、めっちゃアツい子だと思ったんですけど、サッカーだとめっちゃアツいけど普段は可愛いし面白い感じです。

――２人とも面白い人なのか

木田：元気な感じの面白さではないんですけど

福島：場を盛り上げるとかではないんですけど、コソッと

木田：（笑）、２人でちょっと面白いことをちっちゃい声で

福島：共有し合ったりとかしています。

――２人の学年の中でのキャラクター

木田：１年生は飛び抜けてずっとふざけている人はいなくて、みんな同じ感じというか

福島：性格は違うけど、みんな優しい

木田：穏やかな学年です。

福島：平和です。みんな優しいから楽しくやれています。

木田：（笑）

――２人の出会い

木田：高校で東京国体があって、その時に一緒に練習して、初めて会いました。

――慶應を目指すことが分かったのは

木田：受かってからしか分からなくて、紗羅の中学校の時のチームメイトが自分と高校の時一緒で、LINEしてたんだっけ？

福島：高校の関東リーグの後にその友達とLINEしてて、「大学どこ行くの？」って聞かれた時に「慶應行くよ」って言ったら遥も一緒なのが分かって

木田：その時に初めて（木田と福島が）LINEしました。

――その選手は今どこのチームに

木田：文教大学です。

――サッカー歴

木田：小学１年生の時に兄の影響でサッカーを始めて、小学校の時は男子チームと女子チームを掛け持ちしながらやっていました。小学６年生の時にJFAアカデミー堺のセレクションを受けて合格できたので、中学の時は平日は親元を離れてアカデミー堺で寮生活をして、土日は京都に帰って京都のチームでやっていました。高校は十文字高校に進学して、今慶應にいます。

福島：自分は兄の影響で小学校２年生くらいで本格的に始めて、足立区のクリアージュFCエミューという男子チームでやって、中学校はジェファという葛飾区のチームで、初めて女子チームに入りました。そこでたくさんの経験をして、高校は昌平高校に進学して、今に至ります。

――お互いの好きなところ

木田：サッカーで言うと、紗羅にボールが入ると何かやってくれそうというのがあって、魅了してくれるような選手というのと、イメージが合う気がするんです。やりたいことが分かるのがすごく好きですね。それ以外のところだと、自分は結構繊細で、プレーが悪いと落ち込んじゃうんですけど、紗羅も同じようなタイプで、寄り添ってくれるところが好きです。

福島：なんでも話せるというか、まだ初期段階なんですけど思ったことをすぐ遥に言っちゃう感じがあって、それくらいいろんなことを理解してくれているし、気を遣わずに話せる関係なのがすごく好きです。自分もプレーが悪いと落ち込んじゃって、一人でへこむんですけど、そういうときに励ましてくれて、「次もう１回頑張ろう」と思えます。私生活もしっかりしてるところもあるんですけど、毎日１回はくだらないことで笑ってます（両者笑い）。

――ピッチ外での関わり

木田：泊まりに来ます自分の家に

福島：自分は家が遠くて、６：３０からの朝練が週２回とかあると結構頑張って行ってるんですけど、前日遅い日に急に泊まりに行っても泊まらせてくれるし

木田：歯ブラシを自分の家に置いていってました

福島：仲いいですめっちゃ

――１年生の仲間の紹介

四宮里紗（環１・桐蔭学園）

木田：里紗は一言で言うと不思議な子なんですけど、でも自分の意見を持っていてそれを伝えてくれるし、しっかりしているイメージです。

福島：他のみんながふざけているときもちゃんと意見を出したり、まとめてくれて、自分の軸を持っているところがいいと思います。

早坂七海（政１・常盤木学園）

木田：七海は……

福島：赤ちゃん

木田：はい、赤ちゃん

福島：結構、幼い、可愛いよね

木田：自分は最初会った時は大人しい子だと思ったんですけど、結構ふざけているし、でも赤ちゃんでしかないです本当に

福島：皆に可愛がられる系です。サッカーだったら左足のシュートが強くて、自主練でスーパーシュートを決めています。

久山紗季（商１・慶應女子）

木田：紗季は優しい

福島：変なこと言ったりもするんですけど、言葉遣いも優しいしふわふわしてます。あと、服装とか髪型もスタイリッシュでかっこいいです。

佐々木彬乃（文１・大和）

木田：彬乃はまだつかめていないというか……

――入部した時期は

木田：３週間くらい前から仮入部という形で参加してくれていて、今週に入部を決めてくれました。まだいまいちつかめてないんですけど……

福島：たぶん打ち解けたら面白いタイプ。大学で自分と紗季と七海でご飯食べてる時に彬乃を発見して、呼んだら振り返って手を振ってくれたんですよ。それで次の日に「いたね」って言ったら「初めて野生に生息してるの見たわ」って、斜め上を行く感じだったので

木田：ふざけるはふざける

福島：予想と違う感じの子でした

重永亜美（政１・戸山）

木田：亜美ちゃんはマネージャーで練習のサポートをしてくれるんですけど、自分がコーンを持っていたらすぐに「変わるよ」って言ってくれたり、気付いたときには次の練習の準備ができていたり、気を遣えると言うか

福島：しごでき

木田：しごできです。

福島：しっかりしていて、（佐々木と同時期の入部だったため）まだ慣れてないと思うけど、自分たちよりも仕事が早いです。

――今シーズンのお互いのプレーをどのように見ているか

木田：紗羅はチームのチャンスをつくってくれる存在で、練習の１対１でも皆止められないくらいタッチとリズムが独特なドリブルが武器なんですけど、それだけじゃなくて縦に突破して左足でクロスも上げられるし、カットインしてシュートやクロスもあって、（相手にとって）何をするか分からないワクワクがあります。あとは、あまり目立ってないかもしれないけど、すごく賢い選手だと思っていて、ポジションチェンジとかも上手いと思います。だけど、そろそろ点を決めてほしいと思います！

福島：はい、決めます。

木田：（笑）

福島：自分は開幕戦緊張しちゃって試合の入りが良くなかったんですけど、遥は開幕戦からずっと落ち着いてプレーしていて、攻撃の組み立てと守備のカバーリングがすごくて、「やばい」っていうピンチのときに最後遥がいて助けられることが多いし、中に入って攻撃参加していったり柔軟に対応できるところがすごいです。１部の中でそれを発揮できているのは尊敬していて、落ち着いたメンタリティは見習いたいと思います。

――木田選手は右バックをメインにアンカーも務める

木田：高校ではディフェンス全部とウィングもちょっとやったりして、自分は飛び抜けた武器がないけれど、どこでもある程度のレベルでこなすことができるのは一つの武器だと思っています。「攻撃したいな」と思うこともあるんですけど、慶應のサッカーにおいて３バックはすごく重要なポジションで、攻撃の組み立てももちろんそうですし、後ろからチーム全体を見て前の選手を動かす重要な役割を担っているので、そこを任されていることに嬉しさを感じているし、やらないといけない責任もあるので、アンカーもたまにはやりたいけど自分が与えられたポジションでできることをやっていこうと思います。

――福島選手は左ウィングバックをメインに右ウィングバックやフォワードを務めることもあるが、一番自信があるのは

福島：現段階でどこというのは言えないんですけど、中学生の時はフォワードとかトップ下で、高校でもトップ下をやっていた時期がありましたが結果が出ないことも多くて、最後の年は全ポジションやったくらい毎試合違うポジションをやって、選手権はセンターバックで前半出て後半からトップ下というすごい経験もして、自分の足りないところに気付きました。どこのポジションでも一定のプレーはできたんですけど、器用貧乏と言うか、結果を出せなくて、一方で高校の時に左ウィングバックをやっていたからこそ今こうやって試合に出させてもらえていると思うので、高校でやったことが無駄にならないように試合に出る以上は責任を持って、チームを勝たせられるようにしたいです。

――早慶戦を観戦したことは

木田：自分はないです。

福島：自分はあります。去年とその前も観ました。

――どんなことを感じたか

福島：去年は等々力（等々力陸上競技場）で、会場の雰囲気もプロみたいでした。受験のモチベーションを上げるために観に行って、「かっこいいな」と思いました。

――早慶戦初勝利への思い

木田：まだ経験したことがないので、重みとかも分かっているつもりで分かっていないと思うんですけど、先輩方の早慶戦に懸ける思いは大きいように感じています。自分は慶應が勝ったことないからこそポジティブに考えて、チャレンジャーの精神で向かっていけるのが楽しみだし、今年１部に上がって自分たちのサッカーが結果に結びついていなかったとしても通用する部分は少なからず感じているので、今年こそは勝ちたいと思っています。

福島：自分はまだ早慶戦に対しての実感が湧いていなくて、でも先輩方は早慶戦に懸ける思いがすごく強いと思うので、ワセダもすごい選手がたくさんいて強いですけど、慶應もそれに負けないくらい個性があって上手い先輩方がいるので、勝てるようにしたいです！

――キーマンとなる選手をお２人以外から１人ずつ

木田：初奈（＝野口初奈（環４・十文字））さんです。慶應のサッカーは初奈さんにボールが入るとチャンスになるイメージがあって、逆に言うと初奈さんのところまでボールが運べていないときは攻撃が停滞しているイメージがあって、初奈さんは持ったらどこにパスを出すか分からない（相手にとっての）怖さもあったり、キック精度は慶應の中でもずば抜けているので、きっとチャンスを量産して、ミドルシュートも決めてくれると思います！

福島：自分は亜未（＝野村亜未（総４・十文字））さんです。本当に全てにおいてすごすぎると思っていて、練習の雰囲気づくりとか、チームメイトに対する声かけとか、今まで会ったことがないくらい全てのプレーを高いレベルで表現できる人なのですごく尊敬しています。最前線でいつも走ってくれて、ボールを収めてくれているので、得点を取ってチームを勝たせてくれると思います！

――お互いに早慶戦で期待すること

木田：カットインからのシュートですね。リーグ戦でも同じようなチャンスをつくっているんですけど、ポストに当たったり、本当にあと少しで、早慶戦のためにとっていると思うので（両者笑い）、得点は期待したいですね。

福島：攻撃の組み立てとか縦パスとかカバーリングとか全部になるんですけど、あとはポジションチェンジで前に進むことがあって、そのときは結構チャンスになるので、得点を取ってもらえたらと思います。

――最後に力強い意気込み

木田：（インタビュー時点で）５連敗していて、チームとして悪い流れがあると思うんですけど、１年生だからこそ出せるエネルギッシュさと言うか、自分たちがやればチームが勢いづく部分もあると思うので、もちろん戦術や技術も大事だと思うんですけど、気持ちの部分を大事にして、ディフェンスとして無失点に抑えたいと思います。自分たちが無失点に抑えれば前線の選手がきっと決めてくれると思うので、絶対無失点に抑えます。

福島：ここ数試合良くないプレーが続いてたりしてちょっと落ち込むことも多いんですけど、自分の苦手なところに向き合って、練習も一つひとつこだわって、今までよりも何かを変えないと絶対上には行けないと思うので、今の自分の取り組みをさらに上回る何かをやって、絶対にボールを持ったら点を決められるぐらいの選手になりたいというのと、やっぱり怖さがないと思うので、自分にはまだ

木田：そんなことないよ

福島：いや、怖さが全然足りないと思うので、ボール持ったら「ちょっとやばいな」って思わせるぐらいのプレーをできるように、自主練を積み重ねて……

木田：「決めます」（小声で促す）

福島：細かいところにこだわって……

木田：「決めます」は？（再び促す）

福島：絶対に、点を、取ります！

（取材：柄澤晃希）