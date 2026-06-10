【野球】投打噛み合い大会初戦を快勝 コールド勝ちで二冠奪取に好発進／第７５回全日本大学野球選手権記念大会 函館大戦 @明治神宮野球場

６月１０日（水）第７５回全日本大学野球選手権記念大会 函館大戦 @明治神宮野球場

全日本大学野球選手権大会の初戦。試合は慶大有利の展開で進む。２回裏、丸田湊斗（法３・慶應）の犠飛で先制すると、３回裏に林純司（環３・報徳学園）の右中間への適時二塁打と吉開鉄朗（商４・慶應）の犠飛で３点差、さらには５回裏、一宮知樹（経２・八千代松陰）の中前適時打で５－０と大差をつける。先発・渡辺和大（商４・高松商業）は６回を無失点被安打２の好投。７回以降も沖村要（商４・慶應）、竹内丈（環４・桐蔭学園）が零封リレーを見せる。８回裏、連続の押し出し四球で試合終了。７－０で８回コールド勝ちを収めた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 函館大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 慶大 0 1 2 0 2 0 0 2x 7

慶大バッテリー：〇渡辺和、沖村、竹内ー吉開

函館大バッテリー：●三浦、土田、佐々木、宮木、八木ー鳥澤、中村

慶大本塁打：なし

函館大本塁打：なし

東京六大学野球２０２６春季リーグ戦で５季ぶりの優勝を果たした慶大。東京六大学野球連盟の代表として全日本大学野球選手権記念大会に駒を進めた慶大は、北海道学生野球連盟の函館大との初戦に臨む。時代の王者を見届けてきた明治神宮野球場でチーム今津の「二冠目」への物語が始まる。

先発のマウンドにはリーグ戦優勝の立役者・渡辺和が上がる。リーグ戦ではリーグトップの７勝、奪三振数６５、防御率１．２８を記録した。全日本大学野球選手権記念大会でもチームを支える投球を期待したい。

渡辺和の立ち上がりは先頭打者に四球を許すも、後続を打ち取る。２回表には相手打線から３者連続三振を奪うなど、３回まで安打を許さない。

その裏、小原大和（環４・花巻東）が左安打を放つなど２死満塁のチャンスを作るも、吉野太陽（法４・慶應）は三邪飛に倒れる。

２回裏、先頭の林純が中安打で出塁すると、すかさず盗塁を決め無死二塁に。続く吉開も捕逸による振り逃げで出塁。さらに一宮が三失で出塁し、１死満塁に。ここで丸田が中犠飛を放ち、１点を先制する。

３回裏は先頭・今津慶介（総４・旭川東）が二失で出塁し、吉野の打席間に盗塁を決める。吉野も四球を選び１死一、二塁のチャンスを作ると、林純が右中間に適時二塁打を放ち１点を追加。続く吉開も左犠飛を放ち、この回２点を追加する。

４回表、渡辺和は金丸竜大（商３・浦和学院）に左前へこの日初めての安打を浴びるも後続を打ち取る。その裏、敵失と今津の右安打などで２死二、三塁のチャンスを演出するも得点ならず。

５回裏、先頭・吉野が右フェンス直撃の安打を放つと、林純の四球、八木陽（法３・慶應）の内野安打で１死満塁のチャンスを作る。ここで一宮が中前に適時打を放ち２点を追加する。

６回表、渡辺和は先頭・淡路建司（商３・能代松陽）に左二塁打を浴び、無死二塁のピンチを背負うも後続を３人で打ち取る。渡辺和はこの回で降板。６回９１球被安打２、奪三振１０、与四球１、失点０だった。

７回表からは沖村がマウンドに上がる。沖村は先頭打者に三失で出塁されると続く打者に死球を与え、無死一、二塁に。しかしこのピンチを３者連続三振で切り抜ける。

８回表は今季リーグ戦で登板がなかった竹内がマウンドに上がる。竹内は先頭打者に四球を与えるも、吉開が盗塁を阻止する。竹内は２死から内野安打を許すが、これも吉開が盗塁阻止し、攻守交代。

８回裏、途中出場の横地広太（政４・慶應）が中安打を放つなど２死満塁のチャンスを作る。ここで打席が回ってきた上田太陽（商４・國學院久我山）は押し出しの四球を選ぶ。なおも満塁のチャンスで一宮に代わって代打・村岡龍（商４・慶應）が打席に立つと、見事な選球眼で押し出しの四球を選び、チーム７得点目を奪う。ここで試合規定により７－０で８回コールド勝ちを収めた。

全日本大学野球選手権記念大会優勝に向け、コールド勝ちという順調なスタートを決めた慶大。投げては渡辺和を中心に函館大を３安打に抑えた。打っては相手の四死球や失策を逃さず得点に繋げられた点が勝利の要因と言えるだろう。

準々決勝に駒を進めた慶大は翌日、日本体育大との一戦に臨むことになる。日本体育大はこの日の第２試合で周南公立大に７－０で７回コールド勝ちを挙げた。次戦はより厳しい戦いが予想されるが、盤石の投手陣と繋がりを見せる打線が噛み合う、慶大らしい野球でベスト４への切符を掴み取ってほしい。

◆活躍選手コメント

渡辺和大（商４・高松商業）

大事な初戦勝つことが出来てよかったです。このままの勢いで次の日本体育大学にも勝ちます。応援よろしくお願いします。

◆監督試合後インタビュー

ーー今日の試合を振り返って

リーグ戦が終わってから、初戦ということでいろんな意味で、配分の難しさがあったと思うんですけど、勝てて良かったです。

ーー打線をかなり組み替えたが

そうですね。リーグ戦終盤に中塚がけがしたっていうところがあって。その穴というか、そこをどう使えるかということを考えて、今日挑んだんですけども、まだまだ再考の余地があるかなと思っています。

ーー渡辺和の投球を振り返って

渡辺もコンディション的に難しいところもあったと思うんですけど、丁寧に投げることが出来ていて、それが一番の勝因だと思います。

ーー７回から継投に切り替えたが

渡辺和の疲労も考えながら、この大会を乗り切るために、何がベストかを考えながらという感じですかね。

ーー短期決戦の難しさはあるか

リーグ戦でも負けたら自力優勝がなくなるとか、優勝を逃すという試合もあったので。リーグ戦とそこまで変わらず。短期決戦だからということは特にあまり意識しませんでしたね。

ーー明日以降の意気込み

とりあえず一戦を終えましたので、日体大戦に向けて今からしっかりと準備したいと思います。

（記事：奈須龍成／写真：塩田隆貴、鈴木啓護、片山春佳）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 遊ゴロ 三失 遊ゴロ 中安 空三振 H 村岡龍（商４・慶應） 四球 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 四球 中犠飛 一失 右飛 左安 [D] 小原大和（環４・花巻東） 左安 一ゴロ 一ゴロ 二ゴロ 一ゴロ [4] 今津慶介（総４・旭川東） 左飛 二失 右安 二ゴロ 一ゴロ [9] 加藤右悟（環２・慶應） 四球 一飛 見三振 空三振 9 横地広太（政４・慶應） 中安 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 三邪飛 四球 右安 死球 右飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 中安 中２ 四球 四球 四球 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 振逃 左犠飛 遊飛 捕飛 遊失 [5] 八木陽（法３・慶應） 投ゴロ 一ゴロ 一安 H5 上田太陽（商４・國學院久我山） 遊ゴロ 四球

◆慶大投手成績