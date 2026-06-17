【野球】９回の猛反撃振り切り辛勝 稲富が走者一掃の二塁打 ６連覇逃すも収穫の３位／東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 明大戦 @明治神宮野球場

６月１６日（火）東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 明大戦 @明治神宮野球場

慶大は明大との３位決定戦に７−５で勝利し、今季のフレッシュトーナメントを３位で終えた。１回裏、敵失と稲富瑠己（法２・桐蔭学園）の犠飛で３点を先制すると、３回裏に無死満塁から稲富の走者一掃の適時二塁打で３点を追加。先発の本多大輝（理２・県立長野）は５回１失点の粘投。７回表に３番手の品川千尋（商１・慶應）が１点を失うが、その裏の浅野佑亮（商２・札幌南）の適時打で７−２として迎えた９回表、抑えの齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）が先頭の吉崎創史（文１・武相）に本塁打を浴びると、さらに２点を返され７−５まで追い上げられる。なおも２死一、二塁のピンチが続いたが、最後は小薗卓也（法２・明大八王子）を中飛に抑え、リードを守り切った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 明大 0 0 0 0 1 0 1 0 3 5 慶大 3 0 3 0 0 0 1 0 × 7

慶大バッテリー：〇本多大、正野、品川、鷹尾、齊藤眞ー小川、山田

明大バッテリー：●武蔵、渡邊純、中村帆、山岡、山口、及川ー岡部、吉﨑

慶大本塁打：なし

明大本塁打：吉﨑１号ソロ（９回）

この日は悪天候で順延となっていた順位決定トーナメントの２試合が開催された。Ａブロック２位の慶大は、Ｂブロック２位の明大と３位決定戦で激突した。

先発の本多大は１回表、２死から芦硲晃太（商２・星稜）の内野安打と盗塁、中村優太（商２・桐光学園）の四球で一、二塁とされるが、石島健（文２・愛工大名電）の中前に落ちるかという打球を中堅手・林李峰（法２・中京）がダイビングキャッチ。無失点で立ち上がる。

１回裏、明大先発の武藤陽世（国日２・仙台育英）に対し、嘉村幸太郎（環２・敦賀気比）の四球、山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）の左安打、清原勝児（商２・慶應）の左安打で１死満塁とすると、廣瀨央裕（商２・慶應）の投ゴロを武藤が本塁に悪送球。走者２人が生還し、先制する。なおも１死二、三塁で稲富が左犠飛を放ち、この回３点を挙げる。

３−０で迎えた３回裏、先頭の山本勇が四球で出塁すると、けん制悪送球の間に三塁に進む。続く清原も四球で無死一、三塁とすると、武藤に代わって渡邊純真（営２・明大八王子）が登板するが、廣瀨の死球で満塁とし、稲富の右中間への走者一掃の適時二塁打で３点を追加。６点リードで序盤３回を終える。

５回表、本多大は先頭の岡部純陽（文１・中京大中京）の四球から２死三塁のピンチを招くと、白髪零士（商１・広陵）の左前適時打で１点を返されるが、後続を抑えてこの回で降板。走者を許しながらも、鋭く落ちるフォークを軸に、５回を８４球、被安打３、与四球４、１失点という粘りの投球を見せた。

６−１と５点差の６回表、本多大に代わって正野敬二郎（政１・慶應志木）が登板。２死から二坂青凰（情コミュ２・国士舘）に右前にポトリと落ちる安打を放たれるが、代打の石田陽人（商１・浦和学院）から空振り三振を奪い、安定感ある投球で無失点に抑える。

その裏、４番手の山岡純平（営１・報徳学園）に対し、代打の青山琉生（経２・刈谷）が三塁線を破る二塁打を放つと、嘉村の死球で２死一、二塁とし、山本勇が左前へ安打を放つが、代走で起用された二走の山下慶悟（商２・慶應湘南藤沢）は本塁憤死。無得点に終わる。

７回表、正野に代わって品川が登板。先頭の吉崎に二塁打を許すと、１死三塁から冨田祥太郎（文１・天理）の適時打で１点を返される。その後、２死一、二塁とされるが、中村優を持ち味の速球で空振り三振に仕留める。

４点差に迫られた直後の７回裏、この回から登板した山口瑛太（政経２・創志学園）に対し、２死から稲富の安打と盗塁、林李の四球で一、二塁のチャンスをつくると、代打の浅野が適時打を放ち、７−２とすぐさまリードを広げる。

８回表を品川に代わって登板した鷹尾充千雄（総２・慶應）が力強い投球で三者凡退に抑えると、７−２で迎えた９回表、今大会抑えで起用されている齊藤眞が登板。しかし、先頭の吉崎に左中間への本塁打を被弾すると、続く池田翔吾（法２・常総学院）に四球を与える。冨田、白髪を連続で空振り三振に抑えた後、四球と連打で２点差となり、なおも２死一、二塁と一発出れば逆転のピンチが続いたが、最後は小薗を中飛に打ち取った。

史上初の新人戦６連覇はならなかったが、たしかな収穫を得た。投手では本多大や品川が粘りの投球でアピール。野手では山本勇、稲富らがリーグ戦登板経験のある投手を攻略する場面も見られた。秋のリーグ戦開幕まで３ヶ月。フレッシュトーナメントでの経験を糧に、「日本一」に貢献するための夏が始まる。

（記事：柄澤晃希／写真：河合亜采子、奈須龍成）

◆活躍選手コメント

稲富瑠己（法２・桐蔭学園）

法政戦に悔しい思いをしたので何が何でも勝ってやるという気持ちで試合に挑みました。

フレッシュリーグ３試合の中で一番一体感を持って戦うことができたと思います。６連覇を逃してしまいましたがこの悔しさをバネに秋に向けてパワーアップしていきたいと思います。

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 紺野真太郎（商１・慶應） 投ゴロ 左飛 空三振 空三振 H 大津連蔵（環２・九州学院） 9 杉山碧（文２・鎌倉学園） [9] 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 四球 二ゴロ 見三振 死球 2 山田望意（法１・慶應） [3] 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 左安 四球 遊ゴロ 左安 [4] 清原勝児（商２・慶應） 左安 四球 投ゴロ 捕邪飛 [7] 廣瀨央裕（商２・慶應） 投失② 死球 中安 投ゴロ [6] 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 左犠飛① 右中２③ 空三振 中安 [8] 林李峰（法２・中京） 空三振 右安 空三振 四球 [D] 栗原加津大（商２・慶應） 四球 二ゴロ 二ゴロ HD 浅野佑亮（商２・札幌南） 右安① [2] 小川郁夢（環２・仙台一） 投犠打 空三振 H 青山琉生（経２・刈谷） 左２ R9 山下慶悟（商２・慶應湘南藤沢） 遊ゴロ 5 沖田悠（経２・慶應湘南藤沢）

◆慶大投手成績