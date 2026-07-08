【野球】侍ジャパン大学日本代表で慶大３選手が躍動！　社会人・東芝戦で台湾へ弾み／侍ジャパン大学日本代表直前合宿５日目

７月６日（月） 侍ジャパン大学日本代表直前合宿＠バッティングパレス相石スタジアムひらつか

７月２日から始まった侍ジャパン大学代表の直前合宿。慶大からは今津慶介（総４・旭川東）、渡辺和大（商４・高松商業）、林純司（環３・報徳学園）の３選手が選出されている。５日目は、慶大ＯＢも所属する社会人チーム・東芝との練習試合が行われた。先発を任された渡辺和は３回５奪三振無失点の快投を見せ、林純は試合途中から遊撃の守備に就き、２打席目に本塁打を記録。今津は最終回に代打で登場した。

試合の様子

慶大ＯＢの下山悠介（令４商卒・慶應）外丸東眞（令８環卒・前橋育英）が所属する東芝との練習試合に臨んだ大学日本代表。予告通り、先発を託されたのは渡辺和だった。初回、先頭打者から見逃し三振を奪うと、続く打者を１球で左邪飛に打ち取るなど、テンポ良く三者凡退に抑える。 ２回もストライク先行で攻めの投球を見せ、東芝のクリーンアップから２者連続三振を奪って完全投球を継続した渡辺和。そのまま３回のマウンドに上がったが、安打でこの日初めての走者を背負うと、暴投の間に二塁まで進まれる。それでも、ベンチの今津からのアドバイスを受けギアをあげると、最速１４９ｋｍ／ｈの直球と切れ味鋭い変化球で後続を打ち取り、最終的に３回を投げて５奪三振無失点という圧巻の投球でこの日の登板を終えた。 渡辺和の降板後、全日本選手権決勝で慶大と対戦した関西大・米沢友翔（４年・金沢）が２回を無安打無失点で抑えたが、打線も得点を奪えずスコアレスで試合は推移する。 均衡が崩れたのは６回。大商大・中山優月（４年・智辯学園）のソロ本塁打で大学日本代表が先制に成功した。その裏、本塁打の中山に代わって遊撃手の守備に林純が就いた。しかしこの回、四球と失策を起点に２点を奪われ逆転を許す。７回表、１死一、二塁のチャンスで打席には林純。ここは三遊間へのゴロとなったが、全力疾走で一塁を駆け抜けゲッツーを回避。慶大らしい泥臭いプレーで後続に繋いだ。 ７回裏にさらに２点を追加されるが、８回に登板した仙台大・大城海翔（３年・滋賀学園）が３者連続三振で流れを断ち切る。すると９回２死、第２打席を迎えた林純が昨年まで法大に所属していた東芝の左腕・吉鶴翔瑛（令８経営卒・木更津総合）と対戦。内角のボールを上手くすくい上げると、打球はぐんぐん伸びて左翼席へ。ＥＮＥＯＳ戦の適時打に続く一発で猛アピールを見せた。 ２－４と東芝がリードのまま９回表を終えたが、タイブレークを想定した特別ルールで試合は続行。９回裏に登板した富士大・角田楓斗（４年・東奥義塾）が１５３ｋｍ／ｈを記録する好投で三者凡退に抑える。１０回表２死一、二塁の場面で、代打・今津が送られる。春季リーグ打点王の試合を決める一打に期待がかかったが、ここは空振り三振に打ち取られた。その裏、東芝に得点を追加されてゲームセットとなった。 試合は２－５で敗れたものの、先発の渡辺和は疲労を感じさせないキレのあるボールで三振の山を築き、３回を無失点に抑えた。渡辺和は右腕エース・鈴木泰成（青学大／４年・東海大菅生）と双璧をなす左のエースとして、「守り勝つ野球」を標榜する大学日本代表を牽引するだろう。一方、打線はこの日９安打を放ちながら得点はソロ本塁打２本のみと繋がりに欠けた。春季リーグ戦、そして全日本大学野球選手権で慶大打線の中心を担った今津、林の勝負強い打撃が侍打線にも必要不可欠だ。 翌８日に合宿を切り上げる大学日本代表は、鯉口を切って決戦の地・台湾へ向かう。 （記事：髙木謙、写真：塩田隆貴、河合亜采子）

試合後インタビュー

◆今津慶介（総４・旭川東）

――今日は東芝との試合でしたが、試合を振り返っていかがですか

いいところで出してもらったんですけど、結果出なかったので、次戦はしっかり本大会で結果出せるように準備していきたいと思います。

――１０回２死の場面で起用されましたが、どのような気持ちで打席に入りましたか。

まあ来るだろうなと思ったので。うー、落ちたいなと思います。

――ベンチでは積極的に声を出されていましたが、どんなことを意識していましたか

勝つためにできることは全部やろうかなという思いでした。

――ここまで侍ジャパンに選ばれた選手たちと過ごしてきて、影響を受けた選手や、影響を受けたことは何かありますか

みんな意識高く野球に対して取り組んでいるので、そこは毎日刺激になっています。

――今回の日本代表戦を慶応の主将として今後どう活かしていきたいですか

僕が感じたこととか技術的なこともしっかりチームに還元して、さらに強いチームを秋に向けて作っていけたらなと思います。

――台湾での世界大会はどのような役割を果たしたいですか

与えられたところでしっかり役割こなせるように準備していきたいなと思います。

◆林純司（環３・報徳学園）

――今日の試合を振り返って

途中から出させてもらって、自分の役割である守備。そこでいいプレイができなかったので、悔しいです。

――９回に放ったホームランの感触は

当たった瞬間にいい感じに打球が上がったので、入ったかなと思いました。

――代表チーム内で、目標にしている選手やライバル意識を持っている選手は

できればスタメンで出たいんですけど、自分の役割があるので、ここはもうライバル意識というよりかは、しっかり全員で優勝に向かってやっていくっていうのが一番。そこはもうライバル意識はないです。

――代表合宿の中で仲良くなった選手は

同部屋の仙台大の大城（＝大城海翔、３年・滋賀学園）で、仲良くなりました。

――今後の意気込み

国内での試合が終わって、ここからもう明日練習して台湾に行くので、慣れない環境でもしっかり自分のプレイをできるように、いい準備をして結果を残せるように頑張りたいと思います。