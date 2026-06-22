【アイスホッケー】７得点の猛攻で早大を圧倒　 春季定期戦８年ぶりの勝利／第７１回早慶アイスホッケー春季定期戦

伝統の早慶アイスホッケー春季定期戦。慶大は第１ピリオド、開始早々のパワープレーからルーキーのＦＷ・冷水璃穏（経１・慶應）のロングシュートで先制すると、ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）、ＦＷ・芝田光希（経３・都市大付属）も続き３点のリードを奪う。第２ピリオドはＧＫ・山林慈英（政１・慶應）が鉄壁の守りで早大の猛攻を阻み、数的不利の隙を突いたＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Secondary School）のゴールで４－０と突き放す。第３ピリオド、開始直後のピンチを凌いだ慶大はＦＷ・ラカラ、ＦＷ・芝田、ＦＷ・冷水の華麗なゴールラッシュで主導権を完全に握る。終盤に失点を許すも、最後まで走りきり７－２で快勝。見事、春季定期戦８年ぶりの勝利を掴み取った。

２０２６年６月１３日（土）１７：００試合開始 ＠ＫＯＳÉ新横浜スケートセンター

１P ２P ３P TOTAL 慶應義塾大学 ３（９） １（１２） ３（１２） ７（３３） 早稲田大学 ０（８） ０（１１） ２（１９） ２（３８）

※（）内はシュート数

【メンバー】

慶應義塾大学

１. 三田、芝田、栖原、古舘、大林

２. ラカラ、冷水、石村、茨城、福谷

３. 伯野、倉田、小島、土井、久恒

４. 木原、中尾、塚本、生原、仁王

ＧＫ先発：山林／控え：秋田

【慶大得点者】

【１Ｐ】

１分５４秒 ＦＷ・冷水璃穏（アシスト：ＦＷ・ラカラ・ロッコ）

９分００秒 ＦＷ・三田輝明（アシスト：ＦＷ・冷水璃穏、ＦＷ・ラカラ・ロッコ）

１７分５０秒 ＦＷ・芝田光希（アシスト：ＦＷ・冷水璃穏）

【２Ｐ】

１６分００秒 ＦＷ・ラカラ・ロッコ（アシスト：ＦＷ・冷水璃穏）

【３Ｐ】

５分４５秒 ＦＷ・ラカラ・ロッコ（アシスト：ＦＷ・石村虎太郎、ＤＦ・久恒弘大）

１０分５２秒 ＦＷ・芝田光希

１２分２７秒 ＦＷ・冷水璃穏

第１ピリオドでは、開始４４秒で相手のペナルティーにより、早くもパワープレー（数的有利）のチャンスが到来する。その間にルーキーＦＷ・冷水璃穏（経１・慶應）のゴール左サイドから相手ＧＫの右サイドを抜くロングシュートが決まり、貴重な先制点を奪取する。早大も果敢に攻撃し、手に汗握る状況が続く。

しかし９分００秒、今度はゴール裏にいたＦＷ・冷水のノールックパスを受けた主将ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）によるシュートが決まり追加点を挙げる。片膝をつくガッツポーズを見せた。

その後も互いに譲らぬ攻防が続き、早慶戦ならではの緊迫する空気に包まれた。２点のリードに甘えることなく攻撃に拍車をかける慶大。ＦＷ・冷水が放ったシュートがポストに弾かれる。それに反応したＦＷ・芝田光希（経３・都市大付属）のゴールが見事に決まり、第１ピリオドを３－０と大きくリードした形で終えた。

第２ピリオドは、期待のルーキーＧＫ・山林慈英（政１・慶應）の活躍が光る。早大選手から放たれる鋭いシュートをまるで鉄壁のごとく身体全体で阻止し、得点を許さない。

激しい攻防が繰り広げられる中、相手のペナルティーが２つ重なり、５対３のパワープレーでチャンスを掴む。するとその隙をついたＦＷ・ラカラ・ロッコ（総２・Burnaby Central Secondary School）が着実にゴールを決め、４－０で第２ピリオドを終えた。

第３ピリオドは、３対５のキルプレー（数的不利）でスタート。慶大は高い集中力でこのピンチを凌ぎきり、無失点で切り抜ける。５対５に戻ると、ここから試合は大きく動き出す。

第２ピリオドでも得点を挙げたＦＷ・ラカラがゴール中央を力強く打ち抜く強烈なシュートを決める。

しかし早大も意地を見せる。これまで無失点に抑えていたが、一瞬の隙を突かれ、ゴール右から左肩口を抜かれる痛烈なゴールを許してしまう。

その後、相手ＤＦのいない１対０の絶好機を作り出すと、ＦＷ・芝田が冷静にゴール前まで持ち込みＧＫの右サイドを鮮やかに抜くシュートを決める。

さらに勢いは止まらず、続く攻撃ではＦＷ・冷水がまたも魅せる。パスを出すと見せかけた巧みなフェイントでタイミングを外すと、ＧＫの股下を正確に抜く技ありのシュートを決め、完全に試合の主導権を掌握した。

試合終盤、慶大はパワープレー（相手のペナルティーによる数的有利）のチャンスを得たが、追加点を狙いに行った一瞬の隙を突かれ、ゴールを決められる。

試合終了のブザーがなるまで走り続けた選手たち。７－２の快勝で春季定期戦で８年ぶりの勝利を達成した。

（取材：小野寺叶翔、神谷直樹、小林由奈、塩田隆貴、檜森海希）

【選手インタビュー】

🔹ＦＷ・冷水璃穏（経１・慶應）選手

自分にとって初めての早慶戦で緊張感もありましたが、この試合に向けてたくさん練習してきました。その成果を活かしてありがたくＭＶＰもいただきました。応援ありがとうございました。

🔹ＦＷ・三田輝明（経４・慶應）主将

この早慶戦はみなさまの応援のおかげで勝利することができました。この勢いのまま今後の大会や来年１月に控えている冬の早慶戦に向けて勝利できるよう頑張っていきたいと思っております。今後とも応援よろしくお願いいたします。

インタビュー動画は下記リンクよりご覧いただけます！https://www.instagram.com/reel/DZhz2wlINUf/?igsh=ZGJybGQ4M2U5eGRi