【野球】今津と林純が実戦形式でアピール／侍ジャパン大学日本代表候補選考合宿２日目

６月２１日（日）侍ジャパン大学日本代表候補選考合宿＠バッティングパレス相石スタジアムひらつか

侍ジャパン大学日本代表選考合宿が６月２０日から２２日までの３日間、神奈川県平塚市内にあるバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われる。慶大からはエース・渡辺和大（商４・高松商業）、主将・今津慶介（総４・旭川東）、そして追加招集として林純司（環３・報徳学園）が参加。２日目は午前・午後それぞれで試合を想定した実戦形式の練習が行われた。

２日目の様子

１０時１５分から第１試合が行われ、Aチームが２－１でBチームに勝利した。今津は第１打席で近畿大・宮原廉（営４・崇徳）から二ゴロ、第２打席では駒澤大・仲井慎（４年・下関国際）から右安打を放った。林純は第１打席で仙台大・大城海翔（３年・滋賀学園）から三直に倒れた。

続いて１３時１分から第２試合が行われ、AチームとBチームは２－２で引き分けた。今津は第１打席で大阪経済大・常深颯大（４年・明石商業）から空振り三振に打ち取られるも、第２打席では立命館大・有馬伽久（産社４・愛工大名電）から２死満塁のチャンスで中前適時打を放ち、２打点を挙げた。林純は第１打席で上武大・木口永翔（情４・筑陽学園）から空振り三振、第２打席で富士大・角田楓斗（４年・東奥義塾）から二ゴロに倒れた。

守備では林純が二塁と遊撃、今津が一塁にそれぞれ入った。

２回の実戦練習の後、この日登板がなかった投手陣も含めてクールダウンが行われた。慶大・渡辺和は青山学院大・鈴木泰成（社情４・東海大菅生）とともに取り組む場面も見られた。翌日は候補合宿最終日。７イニング制の実戦形式が１試合行われた後、大学日本代表監督・鈴木英之監督（関西国際大）から選考メンバーの発表が行われる。

２日目インタビュー

◆今津慶介（総４・旭川東）

――今日の実践練習を振り返って

いいピッチャーと沢山できたので良かったです。

――７回に放った逆転タイムリーについては

チャンスの一本がアピールポイントに書いていたので、実践できたのが良かったかなと思います。

――昨日の室内練習ではどんな練習をしていたのか

昨日はバッティング練習を主にしていました。

――この合宿でどんな選手とコミュニケーションをとりましたか

他のリーグの選手と意識しながらコミュニケーションをとるようにしています。仲良くなったのは、酒井（日体大、酒井成真＝４年・東海大菅生）や前嶋（亜細亜大、前嶋藍＝４年・横浜隼人）たちです。

――どんな話をするのか

他愛のない話が多いです（笑）。大学の話もそうですし、プライベートな話もします。

――刺激を受けた選手は

前嶋くんとか渡部（渡部海＝青山学院大、４・智辯和歌山）とかはメンタリティがいいなと思ったので、その部分はしっかり吸収したいと思います。

――林純司選手と対戦してみて

良いバッターだなと思います（笑）。

――今季は二塁手だったが、今回一塁手をやってみて変わったことは

元々去年（一塁手を）やっていたので、特に変わったことはありません。

――全日本が終わってからはどう過ごしているのか

しっかり疲れをとって、また秋に向けて頑張りたいという感じですね。

――最初のチームの練習ではどんな話をしたのか

リーグ戦まで今日で８２日しかないので、やるべきことをしっかりやっていこうという話をしました。

――最終日の明日に向けて意気込みをお願いします！

最後まで自分のいいところをしっかりアピールできるように、自分にできることを全てやってから帰りたいと思います！

◆林純司（環３・報徳学園）

ーー今日の練習試合を振り返って

良いピッチャーばかりが揃っていたので、結果を残したかったです。結果は出なかったですけど、良い打席を送ろうっていう意識で打席に向かえたかなと思います。

ーー自身の打席を振り返って

真っすぐに対して負けている場面がすごい目立ったので、明日までに修正して頑張りたいと思います。

ーー今津選手の打席でショートを守っていましたが、どんな心境で見ていましたか？

ショートは飛んでこないよな、飛んでくるなと思いながら守っていました。

ーーセカンドを守る場面もありましたがなぜですか？

守る順番が決まっていました。自分でも代表に選ばれるには複数ポジションを守らないといけないと思うので、そこの準備はしていきたいと思います。

ーー久しぶりのセカンドの守備は

高校の時セカンドをやったので、全然不自然な感じはなく守れたと思います。

ーー全日本大学野球選手権記念大会が終わってからどう過ごしていましたか？

全日本で速い球に対して、あまりアプローチできてなかったので、そこを改善したいなっていう思いで練習に取り組んでいきました。

ーーどんな選手とコミュニケーションをとりましたか？

同部屋で小林隼翔（立大、コミュ３・広陵）と新保選手（仙台大、新保玖和＝体育３・霞ヶ浦）と中京大の鈴木選手（中京大、鈴木湧陽＝スポ３・松商学園）と一緒に私生活とか野球に対する姿勢を話しました。

ーー昨日の練習でどのようなことをしましたか？

室内練習でバッティングとティーを練習しました。

ーー刺激を受けた選手は？

榊原さん（明大、榊原七斗＝情コミュ４・報徳学園）ですかね。（高校の）先輩なんですけど、昨日の練習もスイングとか軸の回転の速さが１人だけ違っいたので、これぐらいにならないといけないんだなというふうに感じました。

ーー明日に向けて意気込みをお願いします！

明日自分の良さを発揮して良い１日を送れるように頑張ります。

（取材：河合亜采子、奈須龍成）