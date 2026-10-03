【野球】今季初先発横地同点弾　強力打線擁す法大対し４投手の継投で初戦制す／東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 法大１回戦＠明治神宮野球場

１０月３日（土）東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 法大１回戦 @明治神宮野球場

開幕から無傷の４連勝を果たし、東大戦、立教戦連続で勝ち点を獲得した慶大。今春の法大との対決は３回戦までもつれ込む熱戦を演じた。春秋連覇のためには落とせない法大１回戦。先発・渡辺和大（商４・高松商業）が４回に本塁打を浴び先制を許し、慶大打線は５回まで３安打無得点に抑えられる苦しい展開。しかし、６回に横地広太（政４・慶應）の同点本塁打が飛び出し試合を振り出しに戻す。相手投手が交代した８回に小原大和（環４・花巻東）の２点適時内野安打など隙を逃さない攻撃で一挙３点を奪い、突き放した。投手陣は先発の渡辺、水野敬太（経３・札幌南）、鈴木佳門（経２・慶應）、最終回には小宅雅己（環１・慶應）と４投手でつなぎ、大事な初戦を勝利で飾った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 法大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 慶大 0 0 0 0 0 1 0 3 × 4

慶大バッテリー：渡辺和、水野、〇鈴木佳、小宅ー吉開、渡辺憩

法大バッテリー：助川、●菅井、菊池斗ー井上和

慶大本塁打：横地１号ソロ（６回）

法大本塁打：井上和１号ソロ（４回）

１回表、先発・渡辺和は先頭の藤森康淳（営４・天理）に中前安打を許し、その後も四球を与え２死一、二塁のピンチをつくるも、５番・井上和輝（法２・駿台甲府）を中飛に打ち取り無失点で切り抜ける。その裏、慶大打線は相手先発・助川太志（グローバル４・茗溪学園）の前に三者凡退に倒れる。直後の２回表、渡辺和も３つのゴロで法大打線を三者凡退に仕留め、テンポ良く打ち取った。

２回裏、５番・一宮知樹（経２・八千代松陰）がチーム初安打となる中前安打を放つと、吉野太陽（法４・慶應）も四球を選び２死一、二塁の好機を作る。しかし、続く吉開鉄朗（商４・慶應）が見逃し三振に倒れ、あと一本が出ない。

３回表、渡辺和は２死二塁の場面で３番・境亮陽（営２・大阪桐蔭）を高めの直球で空振り三振に打ち取り、ピンチを脱する。その裏、今季初スタメンの八木陽（法３・慶應）が遊撃手への内野安打を放つも後続が倒れ、無得点。

４回表、渡辺和は井上和に左翼席へ飛び込む本塁打を浴び、先制を許してしまう。すぐさま追いつきたい４回裏だったが、走者を出すものの後続が続かず、得点圏に進めることができない。

５回表、小川大地（営３・大阪桐蔭）にセーフティバントを決められ先頭の出塁を許し、犠打で１死二塁のピンチを招くも、後続を断ち無失点で切り抜ける。その裏、先頭の吉開が右前安打で出塁するも、続く八木の場面で三振併殺に倒れ無得点。相手先発・助川の前になかなか突破口を開くことができない。

６回裏、打席直前に堀井哲也監督から助言を受けた先頭の１番・横地。２球目を捉えた打球は右翼席へ飛び込む値千金の同点本塁打となり、試合を振り出しに戻した。直後の７回表、２番手・水野が２死一、二塁のピンチを招くも、高くバウンドし二塁手・今津慶介（総４・旭川東）が捕球し損ねた打球を遊撃手・林純司（環３・報徳学園）が素早くカバー。すぐさま本塁へ送球して走者を刺し、勝ち越しを許さなかった。

７回裏、先頭の一宮が三塁線へ痛烈な二塁打を放ち、無死二塁の好機を作る。しかし次打者・林純の場面で、バントの構えから引いた際に大きく第二リードを取っていた一宮が捕手からの牽制球に刺され痛恨の走塁死。後続も倒れ絶好のチャンスを逃してしまう。８回は３番手・鈴木佳がマウンドに上がり、１本の安打を許すも無失点。安定した投球を見せる。

その裏、相手先発・助川から２番手・菅井颯（営３・日大山形）に交代するとその立ち上がりを攻め、２つの四死球と安打で１死満塁の好機を作り、小原が執念の２点適時内野安打を放ち、ついに勝ち越しに成功する。一宮もダメ押しとなる犠飛を放ち、リードを３点に拡大。９回は４番手・小宅が打者３人を三者凡退に抑え、法大との初戦を４ー１で制した。

井上和、境の２人の侍ジャパン大学日本代表を擁する強力・法大打線を相手に、慶大投手陣は４投手のリレーでわずか１失点に抑え込む好投を見せた。攻撃面でも今季初先発に抜擢された横地に同点弾が飛び出すなど収穫は大きく、これで開幕無傷の５連勝。翌日の２回戦へ勢いづく価値ある１勝となった。

（記事：秋吉一樹／写真：河合亜采子、神戸佑貴、奈須龍成、山内悠暉）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8]9 横地広太（政４・慶應） 遊直 右飛 右本 四球 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 三邪飛 空三振 二ゴロ 左安 [D] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 三邪飛 遊飛 二安 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 空三振 空三振 空三振 四球 R8 丸田湊斗（法３・慶應） [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 中安 四球 左２ 右犠飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 右飛 捕邪飛 三邪飛 右飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 四球 左飛 投ゴロ [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 見三振 右安 死球 2 渡辺憩（商３・慶應） [5] 八木陽（法３・慶應） 遊安 空三振 H5 上田太陽（商４・國學院久我山） 投犠打

◆慶大投手成績