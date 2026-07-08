【ホッケー（女子）】加藤＆長瀬のゴールで１部残留　春季リーグを３ー０で締めくくる／関東学生ホッケー春季リーグ１部２部入れ替え戦 VS横浜市立大

順位決定戦で学習院大を下し、７位で春季リーグ戦を終えた慶大は、１部２部入れ替え戦で横市大を迎え撃つ。第１Q４分、PCから加藤藍圭（経３・湘南藤沢）が先制点を決めると、第２Q終了間際には長瀬莉奈（法４・共立女子）がPCから追加点を奪う。さらに第３Qでは加藤がフィールドゴールを決め、最終的に３ー０で勝利。無事１部残留を決めた。

令和８年関東学生ホッケー春季リーグ戦

６／２８（日）＠慶應義塾大学下田ホッケー場

第１Q 第２Q 第３Q 第４Q 合計 慶大 １ １ １ ０ ３ 横市大 ０ ０ ０ ０ ０

◇慶大スターティングメンバー◇ ＧＫ ＃１ 峰岸佳子（商４・慶應女子） DF ＃５ 佐藤美奈（法４・法政） ＃６ 鮫島那美（法４・慶應女子） ＃２４ 中西美月（薬１・学芸大附属） ＃７ 中津結香子（文３・頌栄女子学院） MF ＃２ 長瀬莉奈（法４・共立女子） ＃４ 倉田光希（商４・慶應女子） ＃１７ 夏目もな（経３・慶應女子） FW ＃８ 瀧澤舞香（経３・慶應女子） ＃１２ 加藤藍圭（経３・湘南藤沢） ＃１０ 林莉瑚（政３・慶應湘南藤沢）

７位決定戦で学習院大を下した慶大は、１部７位で春季リーグ戦を終え、２部２位の横市大と入れ替え戦で対戦。第１Q３分、サークル内へボールを運ぶとPC（ペナルティーコーナー）のチャンスを得る。佐藤美奈（法４・法政）が放ったシュートは相手GKに防がれるも、こぼれたところを加藤藍圭（経３・湘南藤沢）が押し込み先制。いい形で先制点を奪う。

さらに１０分、夏目もな（経３・慶應女子）が左サイドの長瀬莉奈（法４・共立女子）にパスを送り、長瀬はそのままシュートを放つもこれは得点とはならない。第１Q１５分、右サイドの佐藤がサークル内中央に折り返すと、それを受けた加藤がシュートを放つ。しかし、相手GKに防がれたところで第１Qを終える。

続く第２Q、５分にはサークル内にボールを運ばれるも中西美月（薬１・学芸大附属）がボールを外に出し、得点を与えない。第２Q１４分、長瀬がピッチ中央サークル内の９番・倉田彩和子（法２・慶應湘南藤沢）にロングパスを送り、チャンスを生み出す。加藤がPCを獲得すると、佐藤のパスに長瀬が上手く合わせ、追加点。２－０で第２Qを終えた。

第３Q３分、夏目が右サイドを駆け上がり、サークル内中央へ折り返すと、加藤がダイレクトでシュートを打ち込み、追加点。練習を重ねてきた形でのフィールドゴールで３点目。１部残留へ大きな追加点となった。６分には瀧澤舞香（経３・慶應女子）がシュートを放つも得点とはならず。１２分には３度連続でPCを獲得するも得点とはならなかった。

３－０で迎えた第４Q。５分にこの日初めてPCのピンチを背負う。３度連続でPCと苦しい展開になるも、GK・峰岸佳子（商４・慶應女子）のシュートブロックなどでゴールを守り抜き得点を与えない。１２分には林莉瑚（政３・慶應湘南藤沢）のパスからPCを獲得する。１度弾かれたところを、中西が押し込むも得点には至らない。１４分にも佐藤が自らサークル内へボールを運び、PCを獲得するも、得点を奪うことは出来ず。そのまま３－０で試合終了。無事１部残留を決めた。

結果としては３－０と快勝に終わった慶大だったが、PCやチャンスで得点を奪えないシーンも目立った。SO戦を除けば、リーグ戦での得点は防大戦での長瀬の１得点に終わっている慶大。目標とする「リーグ戦２位・早慶戦勝利」に向けて、得点力が課題となる。今節では攻め込まれる場面も少なく、理想的な形でのフィールドゴールも生まれた。この勢いを、秋季リーグ戦にもつなげたい。

（取材、記事：塩田隆貴）

【試合後インタビュー】

◇加藤藍圭（経３・湘南藤沢）

ーー今日の試合はどのような気持ちで挑んだか

今日は入れ替え戦ということだったので、絶対に勝つのはもちろんなんですけど、圧勝しなければいけない試合だったので、自分が点決めることと、最後までしっかり集中することで、圧倒的な勝利を目指しました。

ーー１点目と３点目を振り返って

１点目は莉奈さん（＝長瀬）がタッチしてくださったのを、ちょっと触って押し込んだだけなんですけど、先制で流れを作れたので良かったなと思います。

３点目は最近練習してたことが綺麗に決められて、初めてのフィールドゴールだったので、自分自身としてもとても嬉しかったです。

ーー試合全体を振り返って

春季リーグ、チームで公式戦初めて勝利できたのがとても嬉しくて。春休みから結構頑張ってきたので勝利を掴み取ることができて、とても嬉しいです。ただまだ秋季リーグとか今後に対しての課題も明確になったと思うので、今後も頑張っていきたいです。

ーー今後の意気込み

これからもホッケー部の得点王を目指して頑張ります。

◇長瀬莉奈（法４・共立女子）

ーー今日の試合どのような気持ちで挑んだか

入れ替え戦なので、絶対勝たないといけないって気持ちはありつつも、大事な試合は何が起こるかわからないので緊張していて、その中でも自分はチームの雰囲気だったりとか、落ち込んでる時にいかに盛り上げたりとか、相手からボールを取って流れを変えるかっていうのを意識していて臨みました。

ーー２点目を振り返って

今日はPCから決めたんですけど、ずっと前から本当にすごく練習していた PCの形で。実際に他の試合でも決めたんですけど、それがもう１回通用したというのがすごく大きな収穫かなと思います。嬉しかったです。

ーー試合全体を振り返って

自分自身カードで出てしまったり、試合中に怪我してしまったりとか、すごいチームに迷惑をかけたなって思ってるので、その分いろいろこれからも秋リーグに向けて、自分がもっと上手くなって、もっと託してもらえるように、頼ってもらえる選手になります。

ーー今後の意気込み

今後は自分自身の課題がもう山積みなので、そこを夏休みの間に、本当に鍛えながら、でもチームの流れ見つつ、ゲームを支配できるような選手になれるようにもっと頑張ります。