【洋弓】女子は銅メダル獲得の歴史的快挙！男子は激闘の末１点差に泣き５位／全日本学生アーチェリー王座決定戦

６月１３日から１４日にかけて開催された、全日本学生アーチェリー王座決定戦。「男女アベック優勝」を掲げる第６８代慶大洋弓部は、男子は準々決勝で東京国際大とのシュートオフの末にわずか１点差で涙を呑み、総合５位。一方、快進撃を見せた女子は、３位決定戦で関西学院大とのデッドヒートを制し、３位・銅メダルを獲得。現行の試合形式となった１９９８年以降で初のメダル獲得という歴史的快挙を成し遂げた。

全日本学生アーチェリー王座決定戦

日程：6月13日～14日

開催地：静岡県掛川市嬬恋リゾート彩の郷

全日本学生アーチェリー王座決定戦は、地区予選を勝ち抜いた男女各２４校が、２日間にわたって大学日本一を決める最高峰の舞台。慶大洋弓部は、創部６８年の歴史で培われた伝統を胸に、悲願である「初の男女アベック優勝」を目指して日々の鍛錬を重ねてきた。

今大会の慶大メンバーには、男女チームそれぞれに全国区の実績を持つ上級生から、日本代表経験を持つ驚異のルーキーまで、極めて多才な顔ぶれが揃った。

男子戦・女子戦 出場メンバー

男子戦

選手名 学部・学年 出身高校 主な実績・経歴（大会前まで） 松延 晴仁 理４ 麻布 ・2025年度全日本学生個人選手権９位 荘司 有輝 理３ 慶應 ・2025年度全日本フィールド１０位 ・2026年度国スポ神奈川県補欠 河西 大心 環１ 獨協 ・2024、2025年 U-１８日本代表 ・2025年世界ユース代表 鳥塚 奏吾 文１ 慶應 ・2025年度関東高校選抜 個人準優勝

女子戦

宮野 文 法４ 成蹊 ・2025年度全日本室内３位 ・2025、2026年国体東京都代表 岡本 有咲 文４ 都立国際 ・2025年度関東学生ターゲット個人９位 竹井 月渚 理３ 慶應女子 ・2025年度全日本学生フィールド３位 ・2026年国体神奈川県代表 鈴木 麻優子 総１ 浜松北 ・2025年度全国高校選抜５位 ・2025年国体静岡県代表

予選ラウンド：強気の姿勢で男女ともにシード権を獲得

初日の予選ラウンドは、各校４人が７２射を放ち、上位３人の合計得点で決勝トーナメントのシード権を争った。完全屋外の風が巻くコンディションの中、慶大の選手たちは「１本目から強い射を心掛ける」という攻めの姿勢を崩さなかった。

男子は、今季抜群の安定感を誇る荘司有輝（理３・慶應）が後半ハーフで全体１位となる３３１点をマークして躍動。最上級生の松延晴仁（理４・麻布）、ルーキーの鳥塚奏吾（文１・慶應）らがこれに呼応してアベレージを保ち、団体５位で予選を通過した。

団体順位（24校中） 合計点（上位3名） 得点／個人順位（94名中） 備考 5位（決勝シード獲得） 1920点 荘司 651点／4位 松延 643点／13位 鳥塚 626点／28位 河西 622点／31位 ・荘司は後半331点（全体1位）をマーク

一方の女子は、絶対的エースの宮野文（法４・成蹊）が８位（６２０点）を記録してチームをけん引。竹井月渚（理３・慶應女子）、岡本有咲（文４・都立国際）らも大舞台の緊張に動じることなく確実なエイミングを見せ、団体６位で予選を突破した。

団体順位（24校中） 合計点（上位3名） 得点／個人順位（94名中） 備考 6位（決勝シード獲得） 1818点 宮野 621 点／4位 竹井 601点／13位 岡本 597点／28位 鈴木 586点／31位 ・エース・宮野が堂々の4位。他のメンバーも全員が安定感を発揮

決勝ラウンド：男子は１点差に泣くも、女子は歴史的快挙となる３位入賞！

予選順位に基づくノックアウト方式のトーナメント戦。シード権により１回戦を免除された男子（松延、荘司、鳥塚が出場）は、初戦の専修大戦で第１セットを失うも、終始冷静さを保ち、以降の３セットを連取。６－２で逆転勝利を収めた。

続く準々決勝の相手は、予選４位の東京国際大。高いアベレージを保ち続ける相手にリードを許すも、第２セット・４セットと「５６点／６０点」の高得点を射ち抜く驚異の粘りを発揮。

同点（ポイント４－４）で突入した一射勝負のシュートオフ。１番手の松延が見事に１０点を射ち抜いて流れを呼ぶも、最終合計得点でわずか１点及ばず敗退。悲願の日本一への挑戦は、惜しくも総合５位という結果で幕を閉じた。

ラウンド 対戦校 結果／スコア 備考 1/8イリミネーション 専修大学 勝利／6 — 2 〇 1セット目を失うも、その後3セット連続奪取で逆転 1/4ファイナル（準々決勝） 東京国際大学 敗退／4 — 5 ● 4-4からシュートオフに突入し、合計1点差で惜敗

快挙を成し遂げたのは女子（宮野、岡本、竹井が出場）だった。

初戦の法政大戦は１セット目を失うも、３セット連取の６－２で快勝。 準々決勝では、一昨年度に苦杯を喫した因縁がある同志社大相手に、ポイント３－３で並んだ最終セットに圧巻の集中力で「５５点／６０点」を射ち抜いて勝利し、一昨年の雪辱を果たした。

準決勝では優勝常連の強豪・近畿大の安定感の前に０－６で完敗を喫するも、迎えた３位決定戦・関西学院大戦。第１セットを奪われるも、第２セットを２点差で競り勝ち２－２に追いつく。このセットで流れを掴むと、続く第３セットで「５４点／６０点」の高得点をマークし王手をかける。

勝負の最終セット、一番手の宮野、二番手の岡本が冷静に９点へ矢を送り込み、最後は３番手の竹井が的のまさに中心・１０点圏「Ｘ」を射抜いた。６－２での鮮烈な逆転勝利。慶大女子チーム２７年ぶりの銅メダルを獲得した。

ラウンド 対戦校 結果／スコア 備考 1/8イリミネーション 法政大学 勝利／6 — 2 〇 1セット目を失うも、その後3セット連続奪取で逆転 1/4ファイナル（準々決勝） 同志社大学 勝利／5 — 3 ○ 最終セットで超高得点！一昨年敗れた因縁の相手にリベンジ果たす 1/2ファイナル（準決勝） 近畿大学 敗退／0 — 6 ● 優勝常連校相手に１セットも奪えず敗退 ３位決定戦 関西学院大学 勝利／6 — 2 〇 終盤の集中力で勝利し、悲願のメダル獲得

悔しさと自信を胸に、来年は勝負の一年か

目標としていた「男女アベック優勝」には一歩届かなかったものの、男女ともに残した足跡は大きい。

女子チームが手にした銅メダルは、１９９８年の現形式移行後では初めて、１９９２年以来となる創部史上２度目の快挙。これは部にとって本当に大きい。竹井の最後の一射が１０点を射抜いた直線は、女子チーム、慶大洋弓部にとってまさに「栄光への架け橋」だったのである。

男子が東京国際大戦で見せた、追い詰められた中での５６点という「爆発力」は、確かな技術の裏付けがある。しかし一方で、「安定感」に対する僅かな力が最後に１点差という結果を分けた。この極限の勝負を経験したエース荘司やルーキーたちにとって、この一戦は更なる飛躍への原動力となるか。

お互いを切磋琢磨させる化学反応も生まれていた。大学からアーチェリーを始めた荘司らの努力が大舞台で結実。そこに、河西や鈴木、鳥塚といった強力なルーキーたちが合流したことで、下級生の押し上げ、上級生の成長、し烈なメンバー争いが、全員の実力を底上げした。

悔しさと自信を胸に、彼らは次なる挑戦へを見据えている。新時代の王座獲得へ――慶大洋弓部にとって翌年は勝負の一年になるかもしれない。

（記事：竹腰環、写真：慶大洋弓部提供）