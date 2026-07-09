【洋弓】女子は銅メダル獲得の歴史的快挙！男子は激闘の末１点差に泣き５位／全日本学生アーチェリー王座決定戦

６月１３日から１４日にかけて開催された、全日本学生アーチェリー王座決定戦。「男女アベック優勝」を掲げる第６８代慶大洋弓部は、男子は準々決勝で東京国際大とのシュートオフの末にわずか１点差で涙を呑み、総合５位。一方、快進撃を見せた女子は、３位決定戦で関西学院大とのデッドヒートを制し、３位・銅メダルを獲得。現行の試合形式となった１９９８年以降で初のメダル獲得という歴史的快挙を成し遂げた。
全日本学生アーチェリー王座決定戦は、地区予選を勝ち抜いた男女各２４校が、２日間にわたって大学日本一を決める最高峰の舞台。慶大洋弓部は、創部６８年の歴史で培われた伝統を胸に、悲願である「初の男女アベック優勝」を目指して日々の鍛錬を重ねてきた。
今大会の慶大メンバーには、男女チームそれぞれに全国区の実績を持つ上級生から、日本代表経験を持つ驚異のルーキーまで、極めて多才な顔ぶれが揃った。
選手名
学部・学年
出身高校
主な実績・経歴（大会前まで）
松延 晴仁
理４
麻布
・2025年度全日本学生個人選手権９位
荘司 有輝
理３
慶應
・2025年度全日本フィールド１０位
・2026年度国スポ神奈川県補欠
河西 大心
環１
獨協
・2024、2025年 U-１８日本代表
・2025年世界ユース代表
鳥塚 奏吾
文１
慶應
・2025年度関東高校選抜 個人準優勝
女子戦
宮野 文
法４
成蹊
・2025年度全日本室内３位
・2025、2026年国体東京都代表
岡本 有咲
文４
都立国際
・2025年度関東学生ターゲット個人９位
竹井 月渚
理３
慶應女子
・2025年度全日本学生フィールド３位
・2026年国体神奈川県代表
鈴木 麻優子
総１
浜松北
・2025年度全国高校選抜５位
・2025年国体静岡県代表
初日の予選ラウンドは、各校４人が７２射を放ち、上位３人の合計得点で決勝トーナメントのシード権を争った。完全屋外の風が巻くコンディションの中、慶大の選手たちは「１本目から強い射を心掛ける」という攻めの姿勢を崩さなかった。
男子は、今季抜群の安定感を誇る荘司有輝（理３・慶應）が後半ハーフで全体１位となる３３１点をマークして躍動。最上級生の松延晴仁（理４・麻布）、ルーキーの鳥塚奏吾（文１・慶應）らがこれに呼応してアベレージを保ち、団体５位で予選を通過した。
団体順位（24校中）
合計点（上位3名）
得点／個人順位（94名中）
備考
5位（決勝シード獲得）
1920点
荘司 651点／4位
松延 643点／13位
鳥塚 626点／28位
河西 622点／31位
・荘司は後半331点（全体1位）をマーク
一方の女子は、絶対的エースの宮野文（法４・成蹊）が８位（６２０点）を記録してチームをけん引。竹井月渚（理３・慶應女子）、岡本有咲（文４・都立国際）らも大舞台の緊張に動じることなく確実なエイミングを見せ、団体６位で予選を突破した。
団体順位（24校中）
合計点（上位3名）
得点／個人順位（94名中）
備考
6位（決勝シード獲得）
1818点
宮野 621 点／4位
竹井 601点／13位
岡本 597点／28位
鈴木 586点／31位
・エース・宮野が堂々の4位。他のメンバーも全員が安定感を発揮
予選順位に基づくノックアウト方式のトーナメント戦。シード権により１回戦を免除された男子（松延、荘司、鳥塚が出場）は、初戦の専修大戦で第１セットを失うも、終始冷静さを保ち、以降の３セットを連取。６－２で逆転勝利を収めた。
続く準々決勝の相手は、予選４位の東京国際大。高いアベレージを保ち続ける相手にリードを許すも、第２セット・４セットと「５６点／６０点」の高得点を射ち抜く驚異の粘りを発揮。
同点（ポイント４－４）で突入した一射勝負のシュートオフ。１番手の松延が見事に１０点を射ち抜いて流れを呼ぶも、最終合計得点でわずか１点及ばず敗退。悲願の日本一への挑戦は、惜しくも総合５位という結果で幕を閉じた。
ラウンド
対戦校
結果／スコア
備考
1/8イリミネーション
専修大学
勝利／6 — 2 〇
1セット目を失うも、その後3セット連続奪取で逆転
1/4ファイナル（準々決勝）
東京国際大学
敗退／4 — 5 ●
4-4からシュートオフに突入し、合計1点差で惜敗
快挙を成し遂げたのは女子（宮野、岡本、竹井が出場）だった。
初戦の法政大戦は１セット目を失うも、３セット連取の６－２で快勝。 準々決勝では、一昨年度に苦杯を喫した因縁がある同志社大相手に、ポイント３－３で並んだ最終セットに圧巻の集中力で「５５点／６０点」を射ち抜いて勝利し、一昨年の雪辱を果たした。
準決勝では優勝常連の強豪・近畿大の安定感の前に０－６で完敗を喫するも、迎えた３位決定戦・関西学院大戦。第１セットを奪われるも、第２セットを２点差で競り勝ち２－２に追いつく。このセットで流れを掴むと、続く第３セットで「５４点／６０点」の高得点をマークし王手をかける。
勝負の最終セット、一番手の宮野、二番手の岡本が冷静に９点へ矢を送り込み、最後は３番手の竹井が的のまさに中心・１０点圏「Ｘ」を射抜いた。６－２での鮮烈な逆転勝利。慶大女子チーム２７年ぶりの銅メダルを獲得した。
ラウンド
対戦校
結果／スコア
備考
1/8イリミネーション
法政大学
勝利／6 — 2 〇
1セット目を失うも、その後3セット連続奪取で逆転
1/4ファイナル（準々決勝）
同志社大学
勝利／5 — 3 ○
最終セットで超高得点！一昨年敗れた因縁の相手にリベンジ果たす
1/2ファイナル（準決勝）
近畿大学
敗退／0 — 6 ●
優勝常連校相手に１セットも奪えず敗退
３位決定戦
関西学院大学
勝利／6 — 2 〇
終盤の集中力で勝利し、悲願のメダル獲得
目標としていた「男女アベック優勝」には一歩届かなかったものの、男女ともに残した足跡は大きい。
女子チームが手にした銅メダルは、１９９８年の現形式移行後では初めて、１９９２年以来となる創部史上２度目の快挙。これは部にとって本当に大きい。竹井の最後の一射が１０点を射抜いた直線は、女子チーム、慶大洋弓部にとってまさに「栄光への架け橋」だったのである。
男子が東京国際大戦で見せた、追い詰められた中での５６点という「爆発力」は、確かな技術の裏付けがある。しかし一方で、「安定感」に対する僅かな力が最後に１点差という結果を分けた。この極限の勝負を経験したエース荘司やルーキーたちにとって、この一戦は更なる飛躍への原動力となるか。
お互いを切磋琢磨させる化学反応も生まれていた。大学からアーチェリーを始めた荘司らの努力が大舞台で結実。そこに、河西や鈴木、鳥塚といった強力なルーキーたちが合流したことで、下級生の押し上げ、上級生の成長、し烈なメンバー争いが、全員の実力を底上げした。
悔しさと自信を胸に、彼らは次なる挑戦へを見据えている。新時代の王座獲得へ――慶大洋弓部にとって翌年は勝負の一年になるかもしれない。
（記事：竹腰環、写真：慶大洋弓部提供）