【レスリング】笹沼拓己＆松村朝矩が優勝 韓国遠征行きを決める！菅原大志はわずかに及ばず３位／令和８年度 東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）２日目

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）は大会２日目。主に全国大会の経験のある選手が出場する新人戦フリースタイルＡと、大学から競技を始めた選手が中心に出場する新人戦フリースタイルＢが開催された。

慶大からは９選手が出場。優勝すれば今年１２月の天皇杯の出場が決まるフリースタイルＡ６１㌔級の菅原大志（商１・慶應）は、準決勝で大接戦の末ポイント判定負けを喫した。

フリースタイルＢは６１㌔級の決勝が笹沼拓己（政３・淑徳）と飯澤山太郎（文２・國學院久我山）の慶大対決となり、笹沼が８−７で制した。７０㌔級は松村朝矩（政２・慶應）が終盤の逆転で優勝。笹沼と松村は今年９月の韓国遠征行きを決めた。

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）

２０２６年７月１４日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

※スコアはすべて慶大選手を左に掲載

新人戦フリースタイルＡ６１㌔級

１回戦

菅原大志○［VSU 2:09=11-0］●堀内斗真（拓殖大学）

２回戦

菅原大志○［VPO 6:00=5-1］●怡土悠馬（神奈川大学）

準々決勝

菅原大志○［VSU 2:41=10-0］●山田謙心（東洋大学）

準決勝

菅原大志●［VPO 6:00=8-8］○山鹿辰士（山梨学院大学）

フリースタイルＡ６１㌔級には菅原大志（商１・慶應）が出場。慶應義塾高校時代から経験豊富な慶大の次世代エースだ。

１回戦、序盤は攻め時をうかがう展開となる。２点を獲得するとさらに相手の左足へタックルを仕掛け、テイクダウンとそのままローリングでポイントを重ね１１－０のテクニカルスペリオリティ勝ちを収め、２回戦進出を決めた。ロースコアとなった２回戦はパッシブから１点を先制されるが、盤石の試合運びで逆転勝ち。続く準々決勝は第１ピリオド終盤に畳み掛け、完封のテクニカルスペリオリティ勝ち。準決勝に駒を進める。

準決勝は山鹿辰士（山梨学院大学）と初対戦。山鹿は今年４月のＪＯＣジュニアオリンピックカップＵ２０の準決勝で菅原を８−４で下した田島翼（日本大学）を、準々決勝で６−０て倒して勝ち上がってきた。

開始１分２０秒頃、菅原は持ち味の高速タックルで優位な体勢をつくると、粘られながらも２点を先制。さらに２度のローリングで６−０とリードし、第１ピリオドを終える。

第２ピリオドは開始早々にタックルに入られるが、巧みに投げて２点を獲得。もつれから２点を返されるが６点の大きなリードを保つ。しかし、途中からは相手の強さとスピードに押され、立て続けに失点し８−８で試合終了。ラストポイントで逆転負けを喫した。

今大会での今年の天皇杯（例年１２月に開催される国内大会、明治杯と並んで最も格式高いシニア選手も出場する大会）の出場権獲得はならなかったが、今後の大会の結果次第で出場の可能性は残されている。まずは８月のインカレで３位以上を目指す。

新人戦フリースタイルＢ６１㌔級

１回戦（準々決勝）

笹沼拓己○［VSU 1:24=10-0］●前多智洋（東京大学）

飯澤山太郎○［VFO］●小林紅稀（東京大学）

大谷相太●［VSU］○押野銀太（東海大学） ※スコア、試合時間は確認中

準決勝

笹沼拓己○［VPO 6:00=9-5］●大嶋英之（東京大学）

飯澤山太郎○［VSU 0:46=10-0］●押野銀太（東海大学）

決勝

笹沼拓己○［VPO 6:00=8-7］●飯澤山太郎

フリースタイルＢ・６１㌔級には笹沼拓己（政３・淑徳）、飯澤山太郎（文２・國學院久我山）、大谷相太（商１・多治見北）の３選手が出場。

公式戦初出場の大谷は１回戦（ベスト８）で相手に４点技を二度決められるなど終始攻め込まれる展開となり、０－１０のテクニカルスペリオリティ負けを喫した。

昨年は準優勝に終わった笹沼の１回戦、開始約１０秒で４点を先取すると、その後も相手の背後に入り、ローリングで得点を重ね、１０－０のテクニカルスペリオリティ勝ちを収め、準決勝進出を決める。準決勝は序盤に４点技を決められるが、着実に加点し逆転勝ち。決勝に駒を進めた。

６月にリーグ戦で初出場した飯澤は、相手の棄権により自動的に準決勝に駒を進める。準決勝は開始早々にテイクダウンから連続ローリングを決め、大勝で笹沼が待つ決勝に進出する。

慶大対決となった決勝。吾田鉄司監督は試合前、「実績とテクニックのある笹沼」、「力が強く得意技のある飯澤」とふたりの特徴を語った。笹沼は「柔道ベースの投げに警戒しつつ自分の良さを出せたら」、飯澤はひと言「結果で魅せます」と意気込んだ。

序盤は静かな展開で進む。第１ピリオドのうちに笹沼が２度、飯澤が１度パッシブを受けるなど、腹の探り合いが続く。飯澤が１点リードの第１ピリオド残り１０秒、笹沼のタックルが短くなったところを飯澤が突き、反撃の４点技。飯澤のリードは５点に広がり、０−５で第１ピリオドを終える。

第２ピリオドは笹沼が２点を返すも、こう着状態が続く。大きく動いたのは２−５で迎えた残り４０秒頃、飯澤が得意技の一本背負いを仕掛けるが、笹沼が冷静に対処しカウンターのテイクダウンで２点、さらにローリングで２点を挙げ逆転する。

６−５で残り１５秒、飯澤のタックルが笹沼の右足に入る。しかし、コントロールしきれずに笹沼がカウンターで２点、もつれから飯澤も２点を返すが、８−７で試合を終えた。

吾田監督が話した両者の強みが発揮されたが、最後は笹沼の巧さが光った。笹沼は試合後、「相手が結構右に組んできてどんどん押してきたところで、自分の柔軟さを使って戦略的に力を流せて良かったと思います」と振り返った。

新人戦フリースタイルＢ７０㌔級

１回戦（ベスト１６）

浅見遙人●［VPO 6:00=1-10］○佐々木創道（東海大学）

準々決勝

久保大河●［VFA 1:15=4-7］○松嶋進之介（中央大学）

松村朝矩○［VSU 4:05=12-2］●佐々木創道（東海大学）

準決勝

松村朝矩○［VIN 0:04=0-0］●吉井華将（国際武道大学）

決勝

松村朝矩○［VPO 6:00=3-3］●井上晟Andrew（国際基督教大学）

フリースタイルＢ７０㌔級には３選手が出場。１回戦（ベスト１６）に臨んだ浅見遙人（経３・慶應）は、何度もタックルを試みるが、攻めきれずにバックを取られる展開が続き、ポイント判定負けを喫した。

準々決勝から登場の久保大河（経１・渋谷教育学園幕張）は公式戦初出場。序盤に５点を先制されるが、開始１分頃、スタンディングの状態から相手をコントロールし、４点技で１点差まで追い上げる。しかし、その流れからフォールに持ち込まれ、準々決勝で敗退した。

６月のリーグ戦で初勝利を挙げた松村朝矩（政２・慶應）も準々決勝から登場。着実に加点し１２−２のポイント判定勝ちで準々決勝を突破すると、準決勝は相手が負傷で開始早々に棄権。決勝に進出する。「集大成、背中で語ります」と試合前の松村。決勝はその言葉に違わぬ戦いを見せる。

第１ピリオドは大きな展開はなく、松村が１点を先取して終える。「相手があまり攻めてこないカウンタータイプだったので、前半はあまり攻めずに体力を温存して後半に持っていくプランでした」（松村）。

第２ピリオド中盤、松村がアクティビティタイムで点を取れずに１−１。ラストポイントで逆転されると、直後にテイクダウンを決められ１−３と離される。しかし、ここからが松村の真骨頂。残り４５秒頃、自他ともに認めるメンタルの強さを武器に「ずっと練習していた」と語る得意技の片足タックルで攻め込むと、足をかけて相手の体勢を崩し、コントロール。２点を挙げてラストポイントで逆転する。終盤は猛攻に遭ったが、最後まで集中してリードを守り切った。

「最初の方は同期にもずっと負けていて一番弱かった」と語る松村。入部からおよそ１年半の努力の成果を結果で示した。

新人戦フリースタイルＢ７９㌔級

準決勝

福知泰一郎●［VSU 3:10=2-13］○竹中リオ（拓殖大学）

フリースタイルＢ７９㌔級には福知泰一郎（商１・慶應志木）が準決勝から登場。開始２分頃に２点を取るが、終始押されて２−１１で第１ピリオドを終えると、第２ピリオド開始早々に２点を許しテクニカルスペリオリティで敗れた。

新人戦フリースタイルＢ＋７９㌔級

準決勝

中島怜央斗●［VPO 6:00=2-6］○押野健太郎（立教大学）

フリースタイルＢ＋７９㌔級には、前日はグレコローマン９７㌔級で出場し、準々決勝で敗退した中島怜央斗（文１・Ｓ高）が準決勝から登場した。序盤からタックルに入られては粘る展開を繰り返すが、及ばずポイント判定負けとなった。

優勝した笹沼と松村は９月の韓国遠征メンバーへの選出が決まった。

【大会後インタビュー】

笹沼拓己（政３・淑徳）

――今の気持ち

これまでずっとシルバーだったので、やっと優勝できて良かったです。

――この大会に向けてどんな準備をしてきたか

相手の特徴を分析することに力を入れました。決勝の相手（飯澤）は柔道ベースの投げが強い選手だったので、そこに警戒しつつ自分の片足タックルや組み手に力を入れて練習してきました。

――決勝は５点ビハインドからの逆転勝ちとなった

第２ピリオドは自分の強みでもある粘り強さを生かせたと思います。相手が結構右に組んできてどんどん押してきたところで、自分の柔軟さを使って戦略的に力を流せて良かったと思います。

――現在３年生というところで、残りのレスリング人生の目標

次の目標はまず韓国遠征があるのでそこを頑張りつつ、これから後輩たちもどんどん活躍してくると思うので、チーム全体で一体感を持って練習できたらと思います。

松村朝矩（政２・慶應）

――今の気持ち

めちゃめちゃ気持ちいいです！最高です！

――決勝を振り返って

相手があまり攻めてこないカウンタータイプだったので、前半はあまり攻めずに体力を温存して後半に持っていくプランでした。後半にタックルに入ったら２点取られてしまって焦りましたが、最後にずっと練習していた得意技の片足タックルが決まって、逆転できて良かったです。

――ロースコアの接戦となったが、試合中のメンタリティはどうだったか

最初は（相手の）パッシブで僕に点が入って、いけると思ったのですが、僕のパッシブで相手に点が入るタイマーが始まって焦った中で、なんとか持ち前のメンタルの強さを生かしてタックルに入れて良かったと思います。

――大学からレスリングを始めておよそ１年半、ここまでの道のりを振り返って

最初からこの大会で優勝して、韓国遠征に参加することを目標に１年半ずっと練習してきました。最初の方は同期にもずっと負けていて一番弱かったところから、今はこの大会で優勝できて韓国に行けるというところで、目標を達成できて嬉しいです。

――ご自身のレスリングスタイルについて

僕は左利きで他の人と構えが違うので、普通の人だったら両足タックルやハイクラッチに入るんですけど、僕は片足タックルが得意なのでそこを武器にしたスタイルです。

――８月のインカレに向けて

ここで優勝したことを自信に変えて、今回は未経験者が多い大会で優勝できたので、次は経験者を食ってかかっていきたいと思います。

（取材・記事：柄澤晃希、檜森海希）