ＪＶ戦として行われた一橋大戦は、普段以上に若手選手を多く起用した布陣で臨んだ一戦となった。初先発となったＱＢ・依田一真（理２・慶應）やＲＢ・鶴田眞司（経１・慶應）がオフェンスをけん引し、ＤＬ・加藤聖武（法２・慶應）のインターセプト、ＬＢ・戸田旭（総１・慶應）のＱＢサックなど、若手を中心に随所で存在感を示した。しかし、オフェンスは２度のインターセプトや４ｔｈダウンギャンブル失敗など、チャンスを得点につなげることができず無得点。守備も粘り強く戦ったものの、一橋大のラン攻撃に２ＴＤを許し、０―１４で敗戦を喫した。敗れはしたものの、多くの若手選手が実戦経験を積み、秋へ向けた収穫と課題が見えた一戦となった。

６月２１日（日）１４：００ 春季オープン戦ｖｓ一橋大学 ＠アミノバイタルフィールド

この日のスタメンは、ＪＶ戦ということもあり、いつも以上に若手が多く名を連ねた。 慶應のディフェンスから始まったこの試合。最初のドライブでは堅実な守備を見せ、相手に１ｓｔダウンを更新させることなくターンオーバーに持ち込み、すぐにオフェンスの出番が訪れる。Ｋとしても先発出場している並里桜輝（経２・慶應ＮＹ）がＲＢとしてボールを前進させるが、スナップミスによりボールが大きく後方へ逸れてしまい、苦しいスタートとなる。一橋オフェンスはランで前進を図るが、ＬＢ・清水耀介（法２・慶應志木）を中心にロスタックルを決め、慶大はここでも１ｓｔダウンを更新させないことに成功する。続くオフェンスでは、ＲＢ・鶴田のランで着実に前進。さらに、この日初めてスターティングＱＢを務める依田のキープも決まり、順調にゲインを重ねていく。しかし、パスをインターセプトされ、得点にはつながらない。その次のディフェンスでは、ＬＢ・小林祐太（政３・慶應湘南藤沢）がＱＢサックを決め、相手を６ｙｄ後退させることに成功。その後は両者ともに１ｓｔダウンを更新できないまま均衡状態が続き、１ｓｔＱを終える。

ディフェンスから再開した第２Ｑは、一橋が前進していくが、今春、ビッグプレイを連発しているＤＬ・加藤がインターセプトを決める。その後、試合冒頭から活躍を見せるＲＢ・鶴田のラン、さらにＱＢ・依田のスクランブルで１ｓｔダウンを更新し、順調にドライブを進めていく。しかし、ここでパスをインターセプトされてしまう。一方の慶大ディフェンスは、一橋のラン主体の攻撃に苦戦し、なかなか流れを止めることができない。そこで、ルーキーＬＢ・戸田が流れを引き寄せる１１ｙｄのＱＢサックを決め、一橋大を４ｔｈダウンに追い込む。一橋大はパントを試みるが、スナップミスが発生。キッカーは苦し紛れにボールを蹴り出すものの、これを慶大はリカバーできず、一橋大が再びボールを確保する。思わぬ形でチャンスを得た一橋大は、その後ランでＴＤを決め、慶大は７―０と先制を許してしまい、試合は後半戦に移っていく。

第３Ｑ、両チームは激しい守り合いを繰り広げる。慶大は敵陣３８ｙｄ付近まで攻め込まれるも、ディフェンスがランを３ｙｄに抑え、パスも許さずパントに追い込む。続く慶大オフェンスは、髙原煌世（商２・慶應）へのショートパスで５ｙｄを獲得するが、その後はロスタックルを受けてフレッシュを更新できずパントを選択。一橋はランで着実に前進し、パスでフレッシュを更新。しかし敵陣深くまで攻め込んだ場面で、慶大ディフェンスがパスをインターセプト寸前まで追い込むなど、粘りの守備を見せる。

第４Ｑ、慶大はＷＲ・小林海斗（法３・慶應）へのショートパスから攻撃を組み立てるも、ほとんどゲインを奪えない。鶴田のランなどで前進を図るが、４ｔｈ ダウンギャンブルに失敗。すると相手はランでの前進から、最後はエンドゾーンへ押し込みＴＤ。０－１４とリードを広げられる。その後も慶大は反撃を試みる。鶴田がランで大きく前進する場面を作るが、その後の４ｔｈダウンギャンブルは実らない。それでもディフェンスは、ＤＬ・曽我宗功（医３・慶應）を中心に相手オフェンスを再三食い止め、意地を見せる。しかし残り時間が少なくなる中、最後のオフェンスもフレッシュ更新にとどまり、相手にランで時計を進められて試合終了。慶大は０－１４で敗れた。

惜しくも最終戦は敗れたものの、これでUNICORNSの春季オープン戦全日程が終了した。昨季の主力が多く卒業し、若いチームとして臨んだ今春だったが、関東勢だけでなく関西の強豪とも対戦し、多くの経験を積むことができた。勝敗以上に、シーズンへ向けた課題と収穫を得られた、有意義な春だったと言えるだろう。昨季はTOP８で７位に終わり、悔しさの残るシーズンとなった。しかし、今春は昨年以上に実戦経験を重ね、選手一人ひとりが確かな成長を見せた。ここから厳しい夏を乗り越え、この春に積み上げた経験を自信へと変えられるかが、秋の戦いを左右するはずだ。秋には、ひと回りもふた回りも成長した、そして”最強”のUNICORNSがフィールドを駆ける姿に期待したい。

（取材、記事：水野翔馬、神戸佑貴、取材：柄澤晃希）

ＲＢ・鶴田眞司（経１・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

まだ足りないなという部分が、 自分の中で大きかった試合だなと思っています。例えば、３ｒｄ ダウンで（フレッシュを）取り切れなかったところだったり、 ＯＬとのコミュニケーションが自分の中でまだうまくいっていなか ったり。本当に課題がいろいろと見つかる試合でした。

ーーオフェンスリーダーの若月伶士郎（商４・慶應）さんや、 先輩の田中玄樹（理３・本郷）さんから声掛けは

若月さんが全体に向けて言っていたのは、 1年生や下級生関係なく、「自分から」 前に出ていく意識を持てということでした。

また、田中さんからは「とにかく遠慮しないでやっていこう」 と言われました。 １年生だとどうしても守りに入ったプレーをしやすいかもしれませ んが、 下級生だからといってそうしていると何も成長が生まれないので、 自分からチャレンジしていく精神が必要だという話をされました。 自分もそれに感化されたのですが、 今日の試合ではまだ自分の中で守りに入ってしまう部分があったな と思っていて、そこも反省の一つですね。

ーー逆に、この２試合でうまくいったポイントや良かった点は

そうですね。。。正直、まだ納得いっていない部分が大きいです。