ーーこれから夏の合宿を越えて秋シーズンに向かっていく。最後に秋への意気込みを。
一番の目標は、ＲＢとして１年生で秋の試合に出ることです。そのためには、他大学や慶大のＲＢ陣の中でも遜色ないというか、なんなら「自分が頭一つ抜けている」と言われるくらいまで練習を重ねていきたいです。ウェイトトレーニングなども頑張ってフィジカルを強くして、とにかく上を目指してやっていきます。