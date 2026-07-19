【ボクシング】「練習で泣いて試合で笑う」　執念繋いだ４連勝で２部残留／第７９回関東大学ボクシングリーグ２部　VS大東文化大学

前試合の結果から、この試合で４勝しなければ２部３部入れ替え戦へ進むことになる慶大。２部残留に向けて絶対に負けられない戦いとなった。近藤史弥（文４・慶應）が２年間負け続けていた相手に４－１のスプリット・デシジョン勝ちでチームに勢いをつけると、続く主将の酒井亮太（商４・慶應湘南藤沢）、４年生の村松杏哉（理４・國學院久我山）が勝利をおさめる。運命の第５試合、田久夕樹（法１・慶應）が５－０のユナニマス・デシジョン勝ちを決め、無事２部残留。４年生が意地を見せ、後楽園ホールにこの年初めての「若き血」が轟いた。

関東大学ボクシングリーグ戦２部 第５週 vs大東大

７月１１日（土） １０：３０試合開始＠後楽園ホール

慶大○４―３●大東大

階級 勝敗 慶大選手名 相手選手名 F ● 青木克英 ０－５ (26-30,27-29,27-29,26-30,26-30) 遠藤康生 B ○ 近藤史弥 ４－１ (30-27, 29-28, 30-27, 29-28, 28-29) 安中陸人 L① ○ 酒井亮太 RSC (2R 2:05) 園田夏己 L② ○ 村松杏哉 ３－２ (29-28,28-29,27-30,30-27,29-28) 阿部拳志 W ○ 田久夕樹 ５－０ (30-26,29-27,29-27,30-25,30-26) 佐々木翔平 LM ● 影山煌征 RSC-I (3R 1:26) 渡辺有生 M ● 土井誠武 ０―５ (27-29,28-!28,28-!28,28-!28,27-29) 稲葉駿

第１試合 フライ級

初戦のフライ級には、サウスポーの青木亮英（理３・栄東）が出場。細かく繰り出される前手とフットワークで試合を優位に進めたい青木は、第１ラウンド、相手のパンチを巧みにかわしながら左ストレートやフックを放っていく。しかし残り１分、相手の猛攻を受け苦しい展開に。第２ラウンドは一進一退の攻防が続くが、終盤に攻め込まれてしまう。後がない第３ラウンド、青木は右ジャブや左ストレートなど、鋭いパンチの連続攻撃を相手に浴びせて意地を見せたものの、反撃は及ばず。判定は５－０のユナニマス・デシジョンとなり、惜しくも黒星スタートとなった。

第２試合 バンダム級

第１ラウンド、近藤史弥（文４・慶應）は自慢のフットワークで一気に距離を詰めると、序盤から右ボディや左ストレートを的確にヒットさせる。第２ラウンドに入っても勢いは止まらず、ジャブからの右ストレート、さらに相手のボディへも強烈なパンチを突き刺す。終盤、鮮やかなコンビネーションが決まると、会場のボルテージは最高潮に達した。第３ラウンドも相手の攻撃を冷静にかわしながら左ストレートを決め込み、４－１のスプリット・デシジョンで勝利。２年連続で敗れていた相手に見事リベンジを果たし、チームに貴重な１勝をもたらした。

第３試合 ライト級

第３試合に登場したのは酒井亮太（商４・慶應湘南藤沢）。第１ラウンド序盤、相手にボディを攻め立てられる立ち上がりとなるも、酒井は負けじと鋭いアッパーを返す。そこから顔面への連続攻撃に繋げ、強烈なアッパーとボディフックを叩き込んで早くもダウンを奪う。第２ラウンド、完全に主導権を握った酒井は鋭いパンチの連続で相手にダメージを与える。再びダウンを奪うと圧巻のRSC（レフリー・ストップ・コンテスト）勝ち。主将としての執念を見せ、チームを勢いづけた。

第４試合 ライト級

勢いに乗りたい慶大は第４試合に村松杏哉（理４・國學院久我山）を送りだす。第１ラウンド、村松は左ジャブから得意の伸びのある右ストレートを決めるが、相手もボディを打ち返してくるなど一進一退の展開に。しかし第２ラウンド、村松のギアが上がる。序盤からジャブが面白いように決まり、相手の側頭部を捉える。さらにジャブからの右ストレート、終盤にはボディや顔面へ猛攻を仕掛け、完全に優勢に立つ。第３ラウンド、左ジャブを何度もヒットさせて突き放しにかかるが、相手から鋭いパンチを浴びせられる。終盤は激しく攻め込まれる苦しい展開となったが、前半の貯金が活き、３－２のスプリット・デシジョンで勝利。これでチームは３勝目を挙げ、王手をかけた。

第５試合 ウェルター級

入替戦進出への運命を託されたのは、１年生の田久夕樹（法１・慶應）。高身長と長いリーチを活かしたボクシングが期待される中、第１ラウンドから主導権を握る。左ジャブからの連続攻撃を浴びせて早くも相手の体勢を崩す。終盤もジャブを効かせて圧倒。第２ラウンド、開始早々に左ジャブから強烈な右ストレートを叩き込み、試合の主導権を渡さない。その後も強烈なパンチをボディや顔面に集めて深刻なダメージを与えた。第３ラウンドは相手のアッパーなど鋭い反撃を食らう場面もあったが、終盤には左ジャブからの連続攻撃で再び突き放す。文句なしの５－０のユナニマス・デシジョン勝ち。この瞬間、チームの４勝目が確定し、２部残留が決定した。

第６試合 ライトミドル級

第６試合に登場したのは影山煌征（法１・慶應）。第１ラウンドから鋭い左ジャブで距離を詰めながらプレッシャーをかけるが、相手もボディや側頭部にパンチを返してくる。第２ラウンド、影山は左ジャブから右の強烈なパンチを叩き込み、持ち前の破壊力を見せつける。しかし第３ラウンド、激しい攻防の中で影山が肩を痛めてしまう。RSC（レフリー・ストップ・コンテスト）負けを喫した。

第７試合 ミドル級

最終試合に登場したのは土井誠武（商２・慶應）。強敵を相手に、第１ラウンドから左ジャブで仕掛けるものの、相手の硬いガードを崩せず、逆に攻め込まれる展開に。第２ラウンドも、相手の巧みなフットワークとジャブに距離を支配され、主導権を握られてしまう。しかし終盤に土井のジャブがヒットするなど反撃を見せる。第３ラウンド、土井の鋭いパンチも見られたが、相手のペースを崩し切るまでには至らず、５－０のユナニマス・デシジョンで敗戦となった。

（取材：塩田隆貴、檜森海希 記事：檜森海希）