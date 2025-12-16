【ボクシング】慶大ボクシング部創部１００周年で早慶戦１０連覇達成！／第６９回早慶ボクシング定期戦

第６９回目となる早慶ボクシング定期戦が開催された。慶大ボクシング部は創部１００周年という節目の年を迎え、昨年までの通算成績は２６勝３８敗４分。今年は１０連覇が懸かる一戦となった。昨年は４－３で史上初の９連覇を達成している。１０連覇という重圧の中で迎えた今年の定期戦は、７－０で慶大が圧勝。最優秀賞には５６ｋｇ級に出場した近藤史弥（文３・慶應）、技能賞には６４ｋｇ級に出場した主将・酒井亮太（商３・慶應湘南藤沢）が選ばれた。

１２月６日（土）第６９回早慶ボクシング定期戦 ＠早稲田アリーナ

階級 勝敗 慶大選手名 早大選手名 25kg級 〇 小川要（文４・県立横須賀） ２ー１（２９－２７、２７－２９、２８－２８） 後藤誉雄（法４・早大学院） 56kg級 〇 近藤史弥（文３・慶應） RSC（１R １’４５） 井上櫂（社２・芝） 57kg級 〇 村松杏哉（理３・國學院久我山） W.O. 一丸陽将（スポ３・早稲田） 60kg級 〇 髙橋星也（理４・桜丘） RSC（３R １’１２） 雨宮正（政経３・都立国際） 64kg級 〇 酒井亮太（商３・慶應湘南藤沢） ３ー０（２６－３０、２６－３０、２６－３０） 上田敦士（先進理工３・浅野） 69kg級 〇 山岸優希（理４・慶應湘南藤沢） ３ー０（２７－２８、２７－２８、２７－２８） 鍛冶将大（社４・明星） 75kg級 〇 土井誠武（商１・慶應） RSC-I（１R ０’３５） 小林響（分構２・東大和南）

―５２ｋｇ級－

４年生として最初で最後の早慶戦に挑んだ小川要（文４・県立横須賀）は、サウスポーで接近戦を主戦法とするインファインター。試合は３ラウンドまでもつれこむ接戦となる。判定は２９－２７、２７－２９、２８－２８という僅差で２－１。粘り強さを発揮し、白星を挙げた。この勝利で、１０連覇へ一歩大きくリードを奪った。

―５６ｋｇ級－

第２試合には１年生から早慶戦に出場している経験豊富な近藤が登場。一昨年は１年生ながらRSC（１R １’２２）勝ち、昨年はW.O.勝ちを収めている。試合では序盤からペースをつかみ、１ラウンドに２度のダウンを奪取。RSC（１R １’４５）勝ちを収め、近藤は今大会の最優秀賞に輝いた。

―５７ｋｇ級－

インファイトとアウトボクシング（相手との距離をうまく保ちながら攻撃する戦術）の両方を使い分けるボクサーファイターを得意とする副将・村松杏哉（理３・國學院久我山）は早慶戦初出場を果たす。しかし、試合は早大の相手選手が棄権し、W.O.勝ちとなった。

―６０ｋｇ級－

第４試合には、村松と同じくボクサーファイターの髙橋星也（理４・桜丘）が登場。２年次から早慶戦に出場している髙橋は、一昨年RSC（２R ２’５６）勝ち、昨年は１－２の判定で敗れている。試合は、２ラウンドに連打で相手を追い込むと、強い気迫のまま３ラウンドにRSC（３R １’２２）で下した。この瞬間、慶大の１０連覇が決定する。

―６４ｋｇ級―

サウスポーの主将・酒井は正確なジャブを重ね、優位に試合を進めていく。最終ラウンドまでもつれ込む接戦になったものの、３－０の判定勝ちを収めた。また、酒井は今大会の技能賞に輝いた。

―６９ｋｇ級―

山岸優希（理４・慶應湘南藤沢）は安定したガードを活かすと、第３ラウンドで一気に攻勢を強め、得意の右ストレートを繰り出していく。決着は判定に委ねられたが、３－０で勝利。ラストイヤーにして掴んだ初の早慶戦での白星に、喜びをにじませた。

―７５ｋｇ級―

慶應義塾高時代からその名を轟かせた土井誠武（商１・慶應）は、序盤から距離を詰め、積極的な戦いぶりを見せる。すると、開始３５秒頃、土井の強烈なパンチが相手選手の肩あたりの急所を襲い、土井のＲＳＣ勝ちとなった。

これにより、２大会ぶり４度目の全勝（７－０）での早慶戦勝利となった。

創部１００周年の節目に早慶戦１０連覇という素晴らしい結果を手にした慶大。新たな歴史が紡がれる来季は、リーグ戦１部昇格を目指し、拳に魂を乗せる。

（取材：河合亜采子、塩田隆貴、柄澤晃希）