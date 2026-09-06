【ソッカー（女子）】３年ＤＦ・米口和花 ＷＥリーグ・三菱重工浦和レッズレディースの特別指定選手に認定！

８月１９日、慶大ソッカー部女子の米口和花（総３・十文字）が、三菱重工浦和レッズレディースのＪＦＡ・ＷＥリーグ特別指定選手に認定されたことが分かった。慶大の選手として登録したまま、２０２６／２７シーズンのＷＥリーグなどの公式戦に出場できる。

今季の慶大では３バックの中央を務め、高い対人能力で相手の攻撃をシャットアウト。ビルドアップの起点としても、正確なロングフィードや最後方からの持ち運びを見せる。セットプレーでも打点の高いヘディングで中心を担う。２年時は右ＷＢと右ＣＢを主に務めていた。右利き。

ジュニアユース年代は日テレ東京ヴェルディメニーナ、高校は十文字高校に所属。慶大入学後は１年時に関東大学女子サッカー連盟主催のアメリカ遠征メンバーに選出。２年時は関東大学２部ベストイレブンを受賞し１部昇格に貢献。今年３月には全日本大学女子選抜に選出されるなど、順調にステップアップしてきた。

同期と先輩からは「のんちゃん」、稀に「のん」、後輩からは「のどかさん」あるいは「のんさん」の愛称で親しまれる。十文字高校時代からの同期・岩田理子（総３・十文字）がつけた二つ名は「慶應の大谷翔平」。

現在、慶大出身のＷＥリーガーは小川愛（令３総卒／サンフレッチェ広島レジーナ）と小熊藤子（令８環卒／ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）の２人が活躍している。

（記事：柄澤晃希）