【バスケットボール（男子）】粘り強く戦い快勝　６勝５敗の７位で折り返す／第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦　第１１節ｖｓ東京農業大学

第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦第１１節。前節は亜細亜大に８１－３６と大勝を収めた慶大は、東京農業大との１巡目ラストゲームに臨んだ。インサイドの要である久保田和空（政３・慶應）が不在という中で第１Ｑは我慢の時間となったが、以降は慶大の攻撃陣が活性化。逆転に成功して前半を終えると、第３Ｑでは点差を１８に拡大した。第４Ｑも主導権を握り続け、快勝で１巡目を締め括った。

２０２６／９／１９（土）＠帝京平成大学池袋キャンパス

第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦 第１１節

１Q ２Q ３Q ４Q 合計 慶大 １３ ２２ ２３ ２２ ８０ 東京農業大 １８ １３ １１ １９ ６１

【慶大スターティングメンバー】

ＳＦ ＃６ 服部怜恩（商３・大垣北） ＰＦ ＃７ 中田大智（理３・都立小山台） ＳＦ ＃１１ 桑原佑尚（総２・濟々黌） ＳG ＃１５ 栁本晴暖（理３・延岡学園） Ｆ ＃１７ 新海幸汰郎（理２・慶應志木）

この日の試合がリーグ戦折り返しとなる慶大。リーグ開幕から２連勝と順調な滑り出しを見せるも、３連敗を含む５勝５敗という中で東京農大戦を迎えた。慶大はこの日の試合で勝ちを挙げて前半戦勝ち越しを狙った。

第１Ｑ

序盤は我慢の時間帯が続く。ジャンプボールで競り勝ち、慶大の攻撃でスタートするも、相手に３Ｐを決められ先制を許す。そこから慶大の攻撃はシュートまでいくも得点までつなげられず、いきなり０－７とリードを許す。この悪い流れを切ったのが橋口友太朗（総１・相模原中等）。３Ｐライン付近でボールを受けると、シュートフェイクでディフェンスをかわし、ミドルの位置でフェイダウェイシュートを決めようやく慶大が得点する。４－９と追い付いてくると、橋口が中へ切り込み、稲葉優生（文２・常磐大学）が冷静に沈め３点差に追い詰める。

さらに続くオフェンスでは橋口が右から切り込み、レイアップでシュートを決め、さらにシューティングファールを誘ってエンドワン。このフリースローを沈め同点に追いつく。そして、９－１０からまたも橋口がドライブで切り込み、ダブルクラッチでディフェンスを３人かわし、得点。逆転に成功する。しかしそこからはなかなか攻撃が決まらず、逆に相手に２連続で３Ｐを決められるなど再逆転を許し、１３－１８で第１Ｑが終了する。オフェンス、ディフェンス共にリバウンドの回収率は高かったが、なかなかシュートが入らず厳しい立ち上がりとなった。

第２Ｑ

第２Ｑはいきなり服部怜恩（商３・大垣北）のキックアウトから桑原佑尚（総２・濟々黌）が３Ｐを決め、いいスタートを切る。相手に２点取られ、１６－２０となるもここから強力な慶大オフェンス陣が真価を発揮する。桑原が２Ｐを決め２点差にすると、チームディフェンスで相手にボールの出しどころを与えず、５秒バイオレーションで再びマイボールにする。

この攻撃を中田大智（理３・都立小山台）がレイアップで沈め同点、さらにもう一度中田がレイアップを決め逆転に成功する。慶大の流れるようなパス回しが相手ディフェンスを翻弄し、一気に２６－２０とリードを広げる。さらにその後も得点を取り続け、最大８点差をつける。第２Ｑ終盤は相手の猛攻に合うも逆転は許さず、最後は前半終了間際に橋口のパスから中田がゴール下からシュートを決め、３５―３１で前半を終えた。

第３Ｑ

後半の入りは服部、中田、桑原、橋口、栁本晴暖（理３・延岡学園）という布陣。このＱでもスーパールーキー・橋口が輝きを放つ。鋭いドライブから自ら華麗なダブルクラッチを決めると、今度はキックアウトでチャンスを生み出すなど、橋口のプレーの選択肢の多さが慶大の攻撃に勢いをもたらした。

このまま突き放していきたい慶大は、桑原、服部、稲葉にも得点が生まれ、東京農業大を突き放していく。シュートが入らない時間帯でもハードなディフェンスやリバウンドで主導権を握り続けると、残り３：４２という場面では新海幸汰郎（理２・慶應志木）が３Ｐを沈めるなど、さらに攻撃が活性化。ここまでインサイドの要を担ってきた久保田和空（政３・慶應）が不在の中でもチーム全員で奮闘し、６０－４２と点差を１８点に離すことに成功した。

第４Ｑ

このままゲームを締めたい慶大はこのＱでも攻撃の手を緩めず。フリースローや３Ｐの精度には課題がみられたが、桑原や中田を中心にインサイドで強さをみせ得点を重ねていく。東京農業大も負けじと食らいついていくが、服部がタフショットの３Ｐを沈めるなど心を折るビッグプレーも飛び出し、追い上げを許さない。終盤には安藤蒼征（環１・慶應湘南藤沢）や青木慶太（法２・慶應）、坂本惺野（商２・都立西）も出場機会を手にし、青木は３Ｐを沈めるなど各々がアピールに成功。試合終了間際にターンオーバーが重なるなどクロージングの質には課題が残ったが、８０－６１と１９点差をつけ快勝。勝利で１巡目のラストゲームを締め括った。

翌日の２巡目の初戦・明治学院大戦は７７－６９と勝利を収めた慶大。７勝５敗で７位（１２チーム中）につけた。目標の２部昇格に対しては厳しい現状であるが、白星を積み重ねて目標に近づいていきたい。

【試合後インタビュー】

＃７ 中田大智（理３・都立小山台）

－－この日の試合を振り返って

体調不良者もいる中でチームとして最善の準備をして臨めて、結果としては勝つことができてすごく良かったんですけど、これから２巡目全勝していくためにもっと細かいところの意識だったりとか、チームで徹底するっていうところを意識して頑張っていきたいなと思います。

－－１９点差の要因は

最初はうまくいかないと部分があったんですけど、リバウンドだったり体を当ててしっかりディフェンスするっていうところを意識したことで、この点差に広げることができたかなと思います。

－－久保田選手が不在の中でインサイドで求められる役割は増えたように感じたが

久保田がいないのはチームとして大きかったんですけど、自分の役割を徹底するっていうところと、チーム全体で久保田の役割をしっかりカバーできるように声をかけて頑張りました。

－－前半戦の結果に対しては

正直厳しい状況ではあって、この先ほとんど負けられない状況にはなってるんですけど、２部昇格っていう目標がしっかりあるので、そこに向けて１勝ずつ勝ち進んでいきたいと思っています。

－－次節への意気込み

明日もチームで徹底するところをもう一度みんなで意識してやることと、ディフェンスとルーズ（ボール）とリバウンドってところを一人ひとりが責任を持ってやるっていうところを意識していきたいとおもいます。

＃１４ 橋口友太朗（総１・相模原中等）

ーーリーグ前半戦を振り返って

入りの２試合は２連勝することができてチームとしても流れよかったんですけど、そこから勝てる試合というか、自分たちがしっかりやれば勝てる試合を何個も落としてしまって６勝５敗っていう良くはない成績になってしまったなっていうのが正直なところです。

ーーこの日の試合を振り返って

東京農大さんは自分たちが５月末の新人戦で負けた相手だったので、まずそこのリベンジしようって気持ちで試合に臨みました。立ち上がりちょっと苦戦する部分もあったんですけど、後半からチーム一丸となってしっかりディフェンスから引き締めてやったことで最終的にああいう点差にできたかなと思います。

ーーオフェンスではパス回しを中心に相手を揺さぶる場面が多かったが

ドライブだったりパスで相手を揺さぶるっていうところが自分の役割かなと思っているので、そこは自信をもってやることができました。

ーー後半戦に向けて意気込みを

自分たちの目標は絶対に２部昇格するっていうことなので、もう１戦も負けられないような試合が続くと思うので気を引き締めて一試合一試合戦っていこうと思います。

ーー後半戦で何勝したいか

全勝します！

（取材：山内悠暉、奥秋柚生）