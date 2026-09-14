【バスケットボール（男子）】同勝率の対決はロースコアの展開に　プレーの精度を欠き惜敗／第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦　第７節ｖｓ國學院大學

第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦第７節。ここまで４勝２敗とまずまずの滑りだしを見せた慶大は、同じくここまで４勝２敗の國學院大との一戦に臨んだ。第１Ｑは苦しみながらも粘り強さを見せ２点ビハインドで終えると、第２Ｑでは攻撃が機能し４点リードで前半を折り返した。だが、第３Ｑでは慶大にミスが重なり逆転を許してしまう。第４Ｑでは修正し一時はリードを奪ったが、試合終了間際の攻防では國學院大にあと一歩及ばず。ロースコアの接戦をものにすることはできなかった。

２０２６／９／５（土）＠明治学院大学白金キャンパス

第１０２回関東大学バスケットボールリーグ戦 第７節

１Q ２Q ３Q ４Q 合計 慶大 １４ １８ １１ ２０ ６３ 國學院大 １６ １２ ２２ １５ ６５

【慶大スターティングメンバー】

ＳＦ ＃６ 服部怜恩（商３・大垣北） ＰＦ ＃７ 中田大智（理３・都立小山台） ＰＦ ＃８ 久保田和空（政３・慶應） ＳＦ ＃１１ 桑原佑尚（総２・濟々黌） ＳＧ ＃１５ 栁本晴暖（理３・延岡学園）

第１Ｑ

初めのジャンプボールに競り勝ち、試合は慶大ボールで試合開始。服部怜恩（商３・大垣北）の２Ｐでチームに勢いが生まれ、ディフェンスでは序盤からチーム全員で相手にハードなプレッシャーをかけていく。リバウンドにも積極的に絡み、ボールを果敢に取りに行く姿勢が印象的だ。一方で、３Ｐシュートがなかなか決まらず、得点に苦しむ時間帯が続いた。それでも、桑原佑尚（総２・済々黌）が２Ｐ、稲葉優生（文２・常磐大学）がミドルシュートで２Ｐと着実に得点を重ねていく。しかし、國學院大もすかさず３Ｐで反撃。流れを掴めないまま開始８分時点で慶大の得点は６点に留まり、もどかしさが漂った。しかし、ここからが慶大の粘り。気持ちで負けることなく、服部の３Ｐでチームを後押しする。苦しみながらも１ポゼッションずつ相手に食らいつき、激しいディフェンスで耐え、１４ー１６と踏ん張った。気持ちで負けないという慶大の強い姿勢が光る第１Ｑであった。

第２Ｑ

第２Ｑからは第１Ｑで苦戦していたオフェンスも流れに乗り始めた。久保田和空（政３・慶應）がセカンドチャンスで２Ｐを獲得する。その後も、続けて服部が自ら切り込み２Ｐ、そして中田大智（理３・都立小山台）のアシストから服部へボールをつなぎ２Ｐ。だんだんと試合が慶大に傾き始める。國學院大もたまらずタイムアウトで調整を図る。そこから中盤は思うようにパスがつながらずにターンオーバーになる場面があり、國學院大に押される瞬間も見られた。しかし、その中でも中田が華麗な３Ｐを決め、続けて稲葉が２Ｐを沈めるなど、難しい局面を着実に自分たちのものにしていく。第２Ｑ終盤での栁本晴暖（理３・延岡学園）の２Ｐで会場のボルテージがさらに上がる。そして、最後は久保田の２Ｐでこのクォーターが終了。自分たちの流れを作ろうとするチーム全体でのプレーが実を結んだ第２Ｑであった。３２ー２８。形勢逆転に成功だ。

第３Q

前半は國學院大にペースを握られながらも、粘り強いディフェンスを見せた慶大。要所でインサイドを中心に得点を奪い切り、リードで試合を折り返すことに成功した。このまま突き放していきたい慶大だったが、第３Qはパスの意図が合わないシーンが目立ち、ターンオーバーが重なった。國學院大は攻撃でもリズムを掴みだし、華麗なパスワークで慶大を翻弄。空いたスペースを利用し、インサイドシュートや３Ｐと多彩な攻撃パターンで得点を重ねていく。対する慶大は、國學院大の厳しいプレッシャーに対しペイントエリアでボールを受けられず、攻撃の糸口が見つからない。悪い流れを払拭することができないまま、第３Ｑ残り約５分というところでバスケットカウントを許し、逆転されてしまう。慶大も栁本のフローターや桑原のミドルシュートなどで國學院大を猛追するが、３Ｐやフリースローで精彩を欠き、徐々に点差が開いていく。得点源のインサイドを封じられ、苦しい１０分間となってしまった。

第４Ｑ

このままでは終われない慶大。第３Ｑから第４Ｑにかけ、ヘッドコーチからは「戦術というよりも気持ちだ」という話があったと副将の服部は語った。気持ちを入れ替え第４Ｑに臨んだ慶大の選手たちは、守備面で改善を見せる。最初の國學院大のポゼッションをタフショットに追い込んで守り切ると、次の攻撃も３Ｐがエアボールになるなど、ハードなディフェンスを展開。また、攻撃面でも良い形が見られるようになった。慶大はリバウンド争いで優位に立ち、セカンドチャンスをものにして得点を重ねていくと、第４Ｑでは１０－０のランを記録。たまらず國學院大はタイムアウトを要求した。

その後は互いに譲らずシーソーゲームに。速攻からバスケットカウントを許すも、その後の攻撃で、この試合苦しんでいた久保田がバスケットカウント奪い返すと、久保田は感情を露わにする。緊迫した場面で両チームに好プレーが生まれ、会場の熱気は高まっていく。残り３：３６という場面では、チームとして精度を欠いていた３Ｐを栁本が沈め、６１－５７と２ポゼッション差にリードを広げることに成功。だがその後はシュートが決まらず、この試合通して課題であったパスミスがこの時間帯にも生まれてしまい、残り１：４３で６１－６１と同点に。

先手を打ちたい慶大は、服部がファウルを受けながらフローターを放つと、ボールはリングに吸い込まれネットを揺らした。だが、このファウルはシュート前という判定となり、カウントとはならない。だが、その後の攻撃でも服部がドライブからシュートまで持ち込むと、桑原のサポートで２点を奪う。このままリードを守り切りたい慶大は、疲れが出てくる時間帯でもハードなディフェンスを見せる。タフショットに追い込み３Ｐをエアボールとさせるも、そのリバウンドは國學院大の選手のもとへ。インサイドシュートを決められ再び６３－６３と同点に。

残り０：５２、慶大は栁本がコーナースリーを放つが、これは落ちてしまう。残り０：３７、守り切って次のポゼッションで勝負を決めたい慶大だったが、國學院大にインサイドシュートを決められ、６３－６５とリードを奪われる展開に。ここで慶大はタイムアウトを要求。残り０：１７という状況で、フロントコートからの再開を選択した。なんとしても得点を奪いたい慶大だったが、國學院大のハードなディフェンスに対し攻めあぐねると、ボールコントロールが乱れ、奪い返そうとするプレーがファウルに。手痛いターンオーバーとなってしまう。残り０：０４、最後の望みをかけてファウルゲームを決行。狙い通り２本のフリースローを落とさせ、稲葉がリバウンド争いを制する。稲葉は桑原へボールを送ると、桑原は距離のあるところからシュートを放つ。ボールはブザーの音とともにリングへ向かっていったが、惜しくもリングに弾かれ、万事休す。接戦をものにできず、２部昇格に向け手痛い敗戦を喫した。

【選手インタビュー】

＃６ 服部怜恩（商３・大垣北）

ーー今日の試合を振り返って

絶対勝たないといけない一戦だったんですけど負けてしまって、苦しい時間帯にチーム一丸となってもうひと頑張りすることが必要だったかなと思います。

ーー第３Ｑは苦しい展開から一転、第４Ｑはディフェンスが修正されていたが

ヘッドコーチから気持ちでということを言われていたので、戦術云々の前に自分たちがしっかり相手に対してファイトしようという気持ちを大事に頑張りました。

ーー次節に向けて意気込み

明日は杏林戦で自分たちより強い相手なので、気持ちをしっかり作ってチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。

（取材、記事：石田愛未、奥秋柚生）