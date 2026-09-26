【ソッカー（女子）】〈試合速報〉悔いの残る引き分け ４試合ぶり勝ち点も／第４０回関東大学リーグ１部後期第６節 VS東京国際大学

関東大学リーグ１部後期第６節。１部・２部入れ替え戦圏の１０位・慶大は、勝ち点１８の８位・東国大と０−０で引き分けた。

前半はセットプレーで押し込まれる時間が続くが、なんとか無失点で終える。後半は、今季初めて右ＷＢに入った佐藤凜（総４・常盤木学園）の好パスや、宮嶋ひかり（環３・芝浦工業大学柏／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）、福島紗羅メヘル（政１・昌平）、髙松芽衣（環３・植草学園大学附／ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18）の左サイドトリオを中心に盛り返すが、０−０で試合を終えた。カウンターからピンチを招く場面もあったが、今季３度目のクリーンシートとなった。

同日、勝ち点９の最下位（１２位）・帝平大が勝ち点３を獲得。２６日時点で、１０位は勝ち点１２（得失点差−２６）の帝平大、１１位は勝ち点１１（得失点差−２０）の慶大、最下位（１２位）は勝ち点１０（得失点差−２３）の順大。１０位と１１位が１部・２部入れ替え戦に臨み、１２位は自動降格となる。

【試合結果】

２０２６／９／２６（水）１７：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

Ｏ．Ｒ．Ｓ 第４０回関東大学女子サッカーリーグ戦１部 後期第６節

慶應義塾大学０−０東京国際大学

インタビューと詳報は後日お届けします。

（取材：柄澤晃希、奥秋柚生）