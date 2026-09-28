【應援指導部】神宮に輝いた六連星　東京六大学が一つになり大学日本代表を後押し／侍ジャパンU-１８壮行試合 高校日本代表vs大学日本代表

８月２９日、明治神宮野球場で「侍ジャパンU-１８壮行試合」が行われた。３塁側で高校日本代表を後押ししたのは、「美爆音」で知られる習志野高校吹奏楽部。対する１塁側には、應援指導部を含む東京六大学応援団連盟が集結した。普段はライバルとして競い合う６校が「六連星」のもとで一つになり、大学日本代表へ熱い声援を届けた。世代や大学の垣根を越え、２万人超が見守る神宮を沸かせた応援の模様を振り返る。

試合前には、東京六大学それぞれの第一応援歌が披露された。普段は各校の選手を後押しする応援歌が、この日ばかりは大学日本代表の勝利を願う一つのステージをつくり上げる。試合が始まると、六大学各校が回ごとに持ち回りで応援を担当。各校の伝統と個性あふれる応援が次々と神宮を彩り、大学代表応援席が一体となって選手たちを後押しした。

１回の応援を担当したのは法政大学応援団。『若き日の誇り』が神宮に響く中、２死から榊原七斗（明大４年・報徳学園）が安打で出塁する。『チャンス法政』に入ろうかという場面で、４番・渡部海（青学大４年・智辯和歌山）が適時三塁打を放ち、大学日本代表が先制。その一打に呼応するように、大学代表応援席には法政大学校歌が鳴り響き、スタンドの熱気は一気に高まる。

その裏、Ｕ―１８日本代表の攻撃では、習志野高校吹奏楽部が奏でる『アフリカン・シンフォニー』が圧倒的な音圧で神宮を包み込んだ。２死から大学日本代表の失策で出塁すると、４番・山田凜虎（智辯和歌山３年）が左翼への適時二塁打を放ち、すぐさま１―１の同点に追いつく。好機では『レッツゴー習志野』も鳴り響き、「美爆音」と称される大迫力の演奏が高校日本代表の攻撃を後押しした。

２回は應援指導部が応援を担当。先頭が倒れた後、『アニマル』が流れる中で打席に立ったのは慶大の今津慶介（総４・旭川東）。慶大の担当回で迎えた慶大選手の打席。その今津が右前安打を放ち、大学日本代表の猛攻の口火を切った。

小林隼翔（立大３年・広陵）の打席では『突撃のテーマ』がスタンドを包む中、左翼席へ勝ち越しの２点本塁打。大学日本代表が３―１とリードを奪うと、得点を祝う『若き血』が神宮に響き渡り、大学代表応援席は大きな盛り上がりを見せた。

攻撃の勢いは止まらない。境亮陽（法大２年・大阪桐蔭）が安打で出塁すると、盗塁などで２死三塁の好機をつくる。赤堀颯（國學院大４年・聖光学院）の打席では『朱雀』が奏でられ、その赤堀が中前適時打を放ってさらに１点を追加した。榊原の打席では『ダッシュケイオウ』。その声援に応えるように、榊原も右翼への適時二塁打を放ち、再び『若き血』が神宮を包んだ。

なおも４番・渡部が右前適時打を放ち、この回一挙５得点。得点を重ねるたびに『若き血』が奏でられ、大学代表応援席のボルテージも高まっていった。打者一巡して再び山里の打席を迎えると、『朱雀』が再び演奏される。慶大が応援を担った一回は、慶大・今津の一打をきっかけに大学日本代表が一気に攻勢を強める、印象的なイニングとなった。

７回にも再び應援指導部が応援を担当。終盤の神宮に『若き血』が響く中、この回の攻撃は終了した。それでも大学日本代表は序盤に築いたリードを守り抜き、７―１で勝利。普段はライバルとして向き合う東京六大学の６校が、この日だけは同じ大学日本代表を応援する仲間として声を重ねた。「六連星」のもとに集った各校の応援が、神宮の一夜を鮮やかに彩った。

（取材、記事：小野寺叶翔 取材：野田誉志樹）