【バレーボール】第３セットは２点差まで詰め寄るも　手痛いストレート負け／秋季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦第４日vs筑波大

ここまでの秋季リーグ０勝3敗と苦しい戦いとなっている慶大は、第４日目の筑波大学との戦いに挑んだ。ルーキー・江原修平（経１・慶應）や主将・山口快人（経４・慶應）のアタックで得点するも、相手の堅い守備を前になかなかブレイクすることができない。第３セットでは粘り強いプレーを見せ、２点差まで詰め寄るも、逆転することはできず、ストレート負けを喫した。
（※記事の掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。）
９月１３日（日）関東大学バレーボール秋季１部リーグ戦vs筑波大学＠キッコーマンアリーナ
|慶大
|セット
|筑波大
|１５
|１
|２５
|１５
|２
|２５
|２３
|３
|２５
|出場選手
|ポジション
|背番号
|名前（学部学年・出身校）
|MB
|１６
|石田玲之（経３・芝）
|OH
|２
|清水悠斗（総３・習志野）
|OH
|１
|山口快人（経４・慶應）
|MB
|２２
|稲井正太郎（法３・慶應）
|S
|１３
|松田悠冬（商２・慶應）
|OP
|３３
|江原修平（経１・慶應）
|L
|４
|今田匠海（政３・慶應）
|途中出場
|L
|３
|緒方哲平（総３・日向学院）
|L
|１２
|重枝良政（経２・慶應湘南藤沢）
|OH
|１０
|野口真幸（商４・慶應）
第１セットは序盤から苦しい展開となる。相手の鋭いスパイクでリズムよく得点を決められ、点差を広げられる。５－１１の場面ではOP・江原修平（経１・慶應）が強烈なスパイクで相手の守備を乱し得点。S・松田悠冬（商２・慶應）やMB・稲井正太郎（法３・慶應）のブロックも見られたが、点差は縮まらず、１５－２５で第１セットを落とす。
第２セット、OH・山口快人（経４・慶應）のアタックや軟打で得点するも、相手の猛攻をなかなか止められず、点差を広げられる。セット中盤はOH・野口真幸（商４・慶應）やOP・江原のスパイクでサイドアウトを取る場面も見られたが、ブレイクを取ることができず、再び１０点差でセットを落とす。
第３セット、MB・稲井のクイックで先制点を奪うと、サイドアウトの取り合いが続き、MB・松山鼓太郎（商４・慶應）がブロックで魅せるなど点差を離さない。８－１０の場面からは連続ブレイクに成功し、同点に追いつく。しかし相手にサービスエースを３連続で決められ、１１－１５に。慶大は稲井のクイックで立て直すと、S・松田もナイスサーブで相手の守備を乱し、２点差で食らいつく。しかし終盤は相手にドシャットされ、追いつくことができず、２３－２５でゲームセット。セットカウント０－３で敗れた。
（取材：梅木陽咲）
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