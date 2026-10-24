【バレーボール】第３セットは２点差まで詰め寄るも　手痛いストレート負け／秋季関東大学バレーボール男子１部リーグ戦第４日vs筑波大

ここまでの秋季リーグ０勝3敗と苦しい戦いとなっている慶大は、第４日目の筑波大学との戦いに挑んだ。ルーキー・江原修平（経１・慶應）や主将・山口快人（経４・慶應）のアタックで得点するも、相手の堅い守備を前になかなかブレイクすることができない。第３セットでは粘り強いプレーを見せ、２点差まで詰め寄るも、逆転することはできず、ストレート負けを喫した。

（※記事の掲載が遅れましたことをお詫び申し上げます。）

９月１３日（日）関東大学バレーボール秋季１部リーグ戦vs筑波大学＠キッコーマンアリーナ

慶大 セット 筑波大 １５ １ ２５ １５ ２ ２５ ２３ ３ ２５

出場選手 ポジション 背番号 名前（学部学年・出身校） MB １６ 石田玲之（経３・芝） OH ２ 清水悠斗（総３・習志野） OH １ 山口快人（経４・慶應） MB ２２ 稲井正太郎（法３・慶應） S １３ 松田悠冬（商２・慶應） OP ３３ 江原修平（経１・慶應） L ４ 今田匠海（政３・慶應） 途中出場 L ３ 緒方哲平（総３・日向学院） L １２ 重枝良政（経２・慶應湘南藤沢） OH １０ 野口真幸（商４・慶應）

第１セットは序盤から苦しい展開となる。相手の鋭いスパイクでリズムよく得点を決められ、点差を広げられる。５－１１の場面ではOP・江原修平（経１・慶應）が強烈なスパイクで相手の守備を乱し得点。S・松田悠冬（商２・慶應）やMB・稲井正太郎（法３・慶應）のブロックも見られたが、点差は縮まらず、１５－２５で第１セットを落とす。

第２セット、OH・山口快人（経４・慶應）のアタックや軟打で得点するも、相手の猛攻をなかなか止められず、点差を広げられる。セット中盤はOH・野口真幸（商４・慶應）やOP・江原のスパイクでサイドアウトを取る場面も見られたが、ブレイクを取ることができず、再び１０点差でセットを落とす。

第３セット、MB・稲井のクイックで先制点を奪うと、サイドアウトの取り合いが続き、MB・松山鼓太郎（商４・慶應）がブロックで魅せるなど点差を離さない。８－１０の場面からは連続ブレイクに成功し、同点に追いつく。しかし相手にサービスエースを３連続で決められ、１１－１５に。慶大は稲井のクイックで立て直すと、S・松田もナイスサーブで相手の守備を乱し、２点差で食らいつく。しかし終盤は相手にドシャットされ、追いつくことができず、２３－２５でゲームセット。セットカウント０－３で敗れた。

（取材：梅木陽咲）

以下、インタビュー

L・今田匠海選手（政３・慶應）

――試合を振り返って

相手の強いサーブで崩されて、慶大の強みであるクイックがあまり使えていなくて、こっちのリズムに乗り切れずに負けたのかなと思います。なので、より強いサーブを想定して、サーブレシーブをチーム全体でもう少し練習しないといけないなと感じました。

――自身のレセプションについて

春リーグはわりと調子がいい状態でいけていたんですけど、秋では今のところ自分が思ったプレーができていない印象です。春だったらAパスできていた状況が、秋だとネットを越えてしまったり、そもそも面に当たらなかったり。そこのところは量を増やして、手を慣らしていかないとな、と思います。