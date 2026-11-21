１部残留を目指す慶大。秋季リーグ戦も折り返しを迎えたが、いまだに１勝も挙げられておらず、苦しい戦いを強いられている。この日は国士舘大との１戦。OP・江原修平（経４・慶應）を中心に得点を重ねるも、肝心な場面でのブロックが決まらず、徐々に点差を広げられる展開に。また、相手の堅い守備に阻まれ、簡単にブレイクを奪うことができず、流れを掴めない。セットカウント０－３でストレート負けを喫した。

１０月３日（土）関東大学バレーボール秋季１部リーグ戦vs国士舘大学＠専修大学生田キャンパス

慶大 セット 国士舘大 １７ １ ２５ １８ ２ ２５ ２３ ３ ２５

出場選手 ポジション 背番号 名前（学部学年・出身校） MB １６ 石田玲之（経３・芝） OH １ 山口快人（経４・慶應） MB ９ 松山鼓太郎（商４・慶應） S １３ 松田悠冬（商２・慶應） OP ３３ 江原修平（経１・慶應） OH １０ 野口真幸（商４・慶應） L ４ 今田匠海（政３・慶應） 途中出場 L ３ 緒方哲平（総３・日向学院） OH ２ 清水悠斗（総３・習志野） L １２ 重枝良政（経２・慶應湘南藤沢）

第１セット、相手の強烈なアタックを前にリードを許す。前半はMB・松山鼓太郎（商４・慶應）のクイックや軟打で守備を乱し、ブロックを決めるなどの活躍が見られる。OP・江原修平（経１・慶應）やS・松田悠冬（商２・慶應）のブロックも効果的に決まり２点差のまま食らいつくが、相手の堅い守備を前になかなか得点を奪えず、徐々に点差が開いていき、１７－２５で第１セットを落とす。

第２セット、OH・野口真幸（商４・慶應）に代わり、清水悠斗（総３・習志野）がコートイン。序盤からOP・江原を中心に得点を重ね、サイドアウトの取り合いを展開する。OH・山口快人（経４・慶應）、清水もスパイクで得点するが、このセットではブロックが決まらず、慶大は流れをなかなか掴めず、１８－２５で第２セットも落とす。

第３セット、序盤はOH・山口にボールを集めて攻撃するも、相手のブロックに阻まれ思うように得点できない。ここで主将の山口を下げ、副将の野口が再びコートインし、チームを鼓舞する。セット中盤はS・松田が２連続得点、MB・松山の１枚ブロックが決まるなど慶大が流れを掴む。１９－１９の場面、MB・松山がブロックを再び決め逆転に成功。たまらずタイムアウトを取った国士舘大だが、ここから３連続で得点を奪われ、慶大が劣勢に。２３－２５で惜しくも第３セットを落とし、セットカウント０－３で敗北した。

（取材：髙木謙、梅木陽咲）

以下、インタビュー

S・松田悠冬（商２・慶應）選手

ーー今日の試合を振り返って

積み重ねてきたものを各々が発揮することができずに何度も試合を終えてしまうことに悔しさを感じます。また、修平が1年生ながらプレーに限らず言動でも引っ張ろうとしている姿勢を見て、申し訳なく思いますし、情けないです。

ーーサーブからの得点やブロックなど、ゲームメイク以外の部分でも魅せた。ご自身のプレーを振り返って

今日はセットアップの精度が非常に悪かったので、本当に全てアタッカー任せになってしまいました。明日以降改善できるようにしたいです。

一方で、特にサーブに関しては手応えがありました。リーグの中でも細かく打ち方を変えながらやっていますが、今のやり方が良いイメージを持ちながらサーブを打てていると感じています。サーブが勝敗に大きく左右されるので、引き続きこだわってやっていきたいです。

ーー第３セットは流れを掴みかけた中で取りきれなかった。あのような場面でセットを取りきるためにはどのようなことが必要だと感じたか

普段の練習でマネーボールに対しての甘さが出ているので結果的に今日のような局面で勝ちきれないのだと思います。1点にこだわる高い意識の積み重ねが必要だと思います。