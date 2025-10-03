【應援指導部】 明治戦で見せた意地 熱気に渦巻いた応援席の様子とは

９/２７(土) 慶應義塾大学 １－４ 明治大学

試合概要

明大から２３年秋以来９試合ぶりの勝利を目指して臨んだカード初戦。慶大は３回に守備の乱れから犠牲フライを浴び先制を許すも、５回裏には常松広太郎(政４・慶應湘南藤沢)の右前適時打で同点に追いついた。先発・渡辺和大(商３・高松商業)は粘投を見せたが、７回に勝ち越し本塁打を浴び、さらに８回には救援の小川琳太郎(経４・小松)が二者連続本塁打を許し１対４と突き放され た。打線は最後に代打・森村の安打から反撃の流れを作るも得点には結びつかず、悔しい黒星を 喫した。

初回、渡辺投手が立ち上がりを無失点で抑えると、メイン台に上がった部員が「今日の相手先発は毛利投手。渡辺投手が抑えてくれた分、しっかり先取点を取っていこう。そして毛利投手に “もー無理”と言わせるぞ!」と声を張り上げ、スタンドを盛り上げた。最速１５１キロを誇るプロ注目の左腕・毛利海大(情コミュ４・福岡大大濠)を相手に、慶大はヒットと盗塁で好機を作るも、あと一本が出ず無得点に終わった。

３回裏、メイン台に上がった部員は「私は今日誕生日だ。誕生日プレゼントとして勝利が欲しい。でも欲張りだからもう一つ欲しい。それは“全力で声を出す応援席”だ! 」と呼びかける。続けて「三色旗の下に」が斉唱され、観客席は慶應の伝統と誇りを胸に一体感を強めた。この回、慶大は二度の内野安打とフィルダースチョイスで無死満塁の好機を迎えるも、毛利の力投に阻まれ三者連続三振。最大のチャンスを生かせず、まさに「さすが明治」と痛感させられる場面となった。

５回表の守備を終えると、吹奏楽団とチアリーディング部が「小さな恋のうた」を披露し、応援席 は手拍子と合唱で盛り上がる。続く攻撃前には「ラクロス応援では８点取って“若き血”を歌い続けた。でもまだ足りない! 神宮で肩を組んで、もっともっと歌おう!」と檄が飛ぶ。軽快な「Blue Sky KEIO」が演奏される中、常松がレフト前にタイムリーを放ち同点に追いつくと、応援席は割れんばかりの歓声に包まれた。

しかし７回に勝ち越し弾、８回には二者連続本塁打を浴び、１対４と点差を広げられる。沈んだ空気 を変えようと、應援指導部は明治戦限定曲「孔明」を銅鑼の響きとともに披露し、「５回鳴らせば５点入るぞ! 大きな声でいくぞ!」と叫んだ。観客席全体が逆転を願う熱気に包まれた。９回裏、 枝廣代表が「やるしかねぇぞ! 同点追いつくしかねぇぞ! サヨナラ勝ちしかねぇぞ! 」と叫び、 全員で「若き血」を歌い上げた。代打・森村(総４・小山台)が左前打で出塁し、失策も絡んで二塁 へ進むも、最後は一宮(経１・八千代松陰)がサードゴロに倒れて試合終了。最後まで反撃の兆しを 見せたものの、勝利には届かなかった。

試合後インタビュー G.Hさん

Q.試合を振り返っての率直な感想は?