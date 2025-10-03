【野球】目覚めよ若き血滾る野手陣よ　赤門ナインを圧倒し待望の勝ち点獲得へ／２０２５秋季リーグ戦 東大戦展望

第１週の法大戦では４戦目までもつれる死闘を演じるも勝ち点を落とし、空き週を挟んだ第３週の明大戦は連敗で勝ち点を献上。是が非でも勝ち点が欲しい慶大は、第４週で東大と対戦する。今春は連勝で勝ち点を奪ったが、昨秋の第２戦ではまさかの敗戦を喫しているだけに、決して油断はできる相手ではない。

開幕カードの法大戦で勝ち点を落とし、迎えた明大戦。第１戦では先発の渡辺和大（商３・高松商業）が７回２失点（自責点１）と試合を作ったものの、法大戦全試合に登板し失点を許していなかった２番手・小川琳太郎（経４・小松）が終盤にまさかの２者連続被弾。そのまま１―４で敗戦した。第２戦は明大投手陣を前に打線が沈黙。５投手を注ぎ込む小刻みな継投に翻弄され、８回まで三塁も踏めず散発４安打に終わった。先発した外丸東眞（環４・前橋育英）は５回もたず４回２失点で降板。その後も追加点を奪われ０―３で敗戦。これで明大戦は２０２４年春季から８連敗となった。

２０１７年秋季以来、１６季ぶりの勝ち点を狙う東大は、第１週で早大、第２週は明大と対戦し４連敗を喫している。頼みのエース・渡辺向輝（農４・海城）が試合を作れていないのが誤算か。早大１回戦では７回２／３を投げ１０被安打６失点、明大１回戦は５回８被安打４失点と打ち込まれている。一方、今季抜群の安定感を誇っているのが松本慎之介（理II２・國學院久我山）だ。ここまで３試合に救援登板、計９回１／３を投げ５被安打２失点、防御率０．９６は第３週終了時点でリーグ３位と圧巻の成績。高校時代に甲子園のマウンドにも登板している経験豊富な左腕が、第１先発を任される可能性も浮上している。今季第２先発を任されている江口直希（工３・海城）が２試合ともに３回もたず降板。計５失点と振るわないため、渡辺が第２先発、あるいは救援に回ることもあり得るだろう。

打線は明大戦で２試合無得点に終わったものの、今春の王者・早大から４点を奪った底力は侮れない。最も警戒すべきは、ここまで打率．３１３を記録している秋元諒（文Ⅰ２・市川）だ。今春の慶大戦では無安打に終わっているが、早大不動のエース・伊藤樹（スポ４・仙台育英）から一発を放った長打力は、他大学の強打者と比べても謙遜ない。他にも早大戦で勝負強さが光った樋口航介（理Ⅰ２・海城）、今春の慶大戦で打点を挙げている大原海輝（文４・県立浦和）、明大戦では出場がなかったものの、昨秋慶大１回戦で渡辺和から３ランを放った中山太陽（経４・宇都宮）など好打者が揃う。早大戦で初本塁打を記録した、主将の杉浦海大（法４・湘南）は怪我の影響で代打での出場が予想される。

一方、ここまで６試合を戦ってきた慶大は攻守ともに野手陣が精彩を欠いている。守備面ではすでに１０個もの失策を記録しており、続く法大とは４つの差をつけてリーグワースト。２０２４秋季、２０２５春季は１２個で共にリーグ最下位の数字となっており、今季はそれを遥かに上回るペースで積み重ねている。明大戦で打線が低調だっただけに、勝負所での守備のミスは足を掬われかねない。

さらに、今春リーグ最多の１５本塁打、２０２塁打を放った自慢の重量打線も鳴りを潜めている。春は全試合に出場し、１０打点をあげた中塚遥翔（環２・智辯和歌山）、同じく正捕手として君臨した渡辺憩（商２・慶應）の２人が、攻守に冴えず明大２回戦でベンチ入りメンバーから外れるなど、指揮官も頭を悩ませているようだ。そんな中でも一際目立った活躍を見せているのが、常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）。長打こそ出ていないものの、６試合全てにおいて安打を放ち打率．３９１を記録している。加えて、常松に次ぐ８安打を放っている林純司（環２・報徳学園）、今秋デビューを果たし５安打記録している竹田一遥（環１・聖光学院）、法大３回戦でダメ押しの３ランを放った一宮知樹（経１・八千代松蔭）など、下級生も活発。明大戦では２試合で１得点のみに終わったが、本来の打ち勝つ野球を今カードで取り戻せるか。

投手陣は法大戦で４試合２３失点と振るわなかったものの、明大戦では２試合で７失点と奮闘した。来たる東大戦のキーマンには、第１先発が予想される渡辺和を挙げたい。登板したここ３試合は全て自責点１に抑えており、本来の投球が戻りつつある。その上、今春の東大１回戦では９回１４奪三振、わずか１被安打で完封勝利を挙げている。今季初の勝ち点獲得に向け、チームに流れを呼び込む圧巻の投球に期待だ。

（記事：林佑真）