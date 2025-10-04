【野球】先発・渡辺和が攻略され敗戦…東大に勝ち点献上の危機／東京六大学野球秋季リーグ戦 東大１回戦　＠明治神宮野球場

２０２５年１０月４日（土） 東京六大学野球秋季リーグ戦 東大１回戦 ＠明治神宮野球場

今季初の勝ち点獲得に向け、良いスタートを切りたい東大１回戦。初回に常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）の適時打で先制するも、先発・渡辺和大（商３・高松商業）が４回に一挙５点を奪われ、逆転を許す。その後はチャンスを作りながらも、４点差を追い越すような勢いは見せられず３対６で敗れた。これで法大４回戦から４連敗。翌日の東大２回戦を落とせば４季連続のＶ逸が確定するため、極めて痛い敗戦となった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 東大 0 0 0 5 0 0 0 1 X 6

慶大バッテリー：●渡辺和、坂中、小川琳、田上ー吉開、加藤

東大バッテリー：○松本慎、佐伯、江口、渡辺ー明石

慶大本塁打：渡辺憩２号ソロ（９回）

東大本塁打なし

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 今津慶介（総３・旭川東） 中安 中安 空三振 遊ゴロ 二ゴロ 1 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） [3] 吉野太陽（法３・慶應） 投犠打 三ゴロ H3 渡辺憩（商２・慶應） 四球 右飛 左本① [9] 中塚遥翔（環２・智辯和歌山） 一ゴロ 一邪飛 左飛 四球 二ゴロ [7] 常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢） 三安① 空三振 空三振 死球 遊飛 [5] 八木陽（法２・慶應） 投ゴロ 空三振 四球 H 真田壮之（経４・慶應） 遊飛 5 今泉将（商４・慶應） 二ゴロ [6] 林純司（環２・報徳学園） 三ゴロ 振逃 右２ 右飛 [4] 竹田一遥（環１・聖光学院） 投ゴロ 中安 四球 左飛 [2] 吉開鉄朗（商３・慶應） 三ゴロ 左飛 四球① H8 村岡龍（商３・慶應） 一失 [1] 渡辺和大（商３・高松商業） 三ゴロ H 森村輝（総４・小山台） 左飛 1 坂中大貴（商４・高松商業） H 小山春（政４・鎌倉学園） 一邪飛 1 小川琳太郎（経４・小松） H 丸田湊斗（法２・慶應） 遊飛 2 加藤右悟（環１・慶應）

◆慶大投手成績

選手 投球回 打者 投球数 被安打 被本塁打 与四死球 三振 失点 自責点 先発 渡辺和大（商３・高松商業） 4 18 71 4 0 2 3 5 5 2 坂中大貴（商４・高松商業） 1 4 14 1 0 0 2 0 0 3 小川琳太郎（経４・小松） 2 7 28 1 0 0 4 0 0 4 田上遼平（商３・慶應湘南藤沢） 1 5 16 2 0 1 0 1 1

開幕カードの法大戦では４試合で２６得点と好調ぶりを見せた慶大打線だったが、明大とのカードでは不振に陥り、計１８回で僅か１得点。また、投手陣は強力明大打線相手に好投する場面もあったが、要所で手痛い一発を浴び、２連敗で勝ち点を落とした。現時点で慶大の勝ち点は０。自力優勝はなくなったが、まだ優勝の可能性は残されている状況で迎えた東大戦。今春リーグ最多の１５本塁打を放った打線が爆発力を発揮し、投手陣が粘りを見せることで、今季初の勝ち点獲得を目指す。

東大はここまでの２カードいずれも１回戦で先発した右のサブマリン・渡辺向輝（農４・海城）の先発が予想される中、対する慶大はここまでと大きく変わるオーダーを採用し、アンダースロー対策を敢行。渡辺から今春１回戦で本塁打を放った今津慶介（総３・旭川東）を１番、昨秋に本塁打を放つなど通算打率.667（６―４）でＯＰＳは2.111と好相性の吉野太陽（法３・慶應）を２番、今津と同様に今春１回戦で本塁打を放った中塚遥翔（環２・智辯和歌山）を３番に起用するなど、５人の左打者を並べた。しかし、蓋を開けてみれば東大は松本慎之介（理Ⅱ２・國學院久我山）が今季初の先発登板。今季ここまで３試合に救援登板し、計９回１／３を被安打５、２失点（自責１）、防御率0.96と好調の軟投派左腕を送り込んだ。

パラパラと小雨が落ちる１回表、先頭の今津がフルカウントから中前に運び、安打で出塁。続く吉野の犠打、中塚の進塁打で２死三塁の好機を作り、打席にはここまで打率.391と好調の常松が入る。１ストライクからの２球目を打ち損じ、打球は三遊間へのボテボテのゴロも、一塁に頭から滑り込んで間一髪でセーフ。適時内野安打で１点を先制する。

慶大の先発は、法大３回戦以降徐々に本来の投球を取り戻しつつある渡辺和。初回は自らの好守などで三者凡退に抑え、落ち着いた立ち上がりを見せる。一方の打線は、３回まで今津の２安打を除いて外野に打球を飛ばすことが出来ず、二段モーションと多彩な変化球を駆使した松本慎に凡打の山を築かれる。

３回裏、渡辺和は７番・明石健（農３・渋谷幕張）に初安打を浴びると、１死二塁のピンチを招く。東大の名応援歌『不死鳥の如く』が響き渡り、重圧のかかる場面だったが、先日プロ志望届を提出した淡青が誇る韋駄天・酒井捷（経４・仙台二）を抜群の直球で見逃し三振に打ち取り２死。続く春季リーグ２本塁打の強打者・秋元諒（文Ⅰ２・市川）にはカウント１ー１から捉えられ、打球は中前に抜けるかと思われたが、二塁手・竹田一遥（環１・聖光学院）が球際の強さを活かした好守で一塁をアウトにし、無失点で切り抜ける。

４回表は竹田一の安打などで作った追加点のチャンスを逃し、１対０で迎えた裏の守り。連打と四球で無死満塁の大ピンチを背負う。渡辺和は５番・荒井慶斗（文Ⅲ２・宇都宮）を膝下へのスライダーで空振り三振に仕留めるも、次打者・青貝尚柾（教４・攻玉社）に死球を与え、押し出しで失点。１対１と追い付かれる。なんとか同点で留めたいところだったが、７番・明石に右翼手の頭を越える走者一掃の適時二塁打を放たれ、１対４。勝ち越しを許すと、打者走者・明石には送球間に三塁まで到達され、なおも１死三塁とピンチが続く。続く松本慎は内野ゴロに打ち取るも、明石が生還してこの回５点目。ビッグイニングを作られ、大きなリードを許す。

今春の１回戦で１４三振を奪い、完封を記録するなど東大戦を得意としていた渡辺和だったが、この日は４回を投げて被安打４、５失点（自責５）でマウンドを降りた。

５回裏、渡辺和に代わり、坂中大貴（商４・高松商業）が登板。高松商業高校出身の２投手によるリレーで東大打線の勢いを止めにかかる。坂中は先頭に二塁打を許すも、二者連続三振を奪うなど無失点に抑える好救援で打線の反撃を待つ。

グラウンド整備を終え、１対５と４点差を追う６回表の慶大の攻撃。１死から５番・八木陽（法２・慶應）がストレートの四球を選ぶと、東大の大久保裕監督は投手交代を決断。好投の松本慎に代え、佐伯豪栄（工３・渋谷幕張）をマウンドに送る。打ちあぐねていた松本慎が降板し、水を得た魚のように活気を取り戻した慶大打線は、林純司（環２・報徳学園）の二塁打、竹田一の四球で１死満塁とチャンスを拡げ、吉開鉄朗（商３・慶應）の押し出し四球で１点を返し、２対５とする。ここで東大は投手を江口直希（工３・海城）に交代。なおも一発逆転の場面で、慶大は坂中に代打・小山春（政４・鎌倉学園）を起用するが、一邪飛に倒れると、続く今津も遊ゴロで三者残塁に終わり、同点の絶好機を逃す。

裏の守り、慶大は小松が生んだ鉄腕・小川琳太郎（経４・小松）をマウンドに送る。小川琳は２つの三振を奪うなど安定した投球で、相手に傾きかけた流れを取り戻す。

曇天に『若き血』が鳴り響いた７回表、続投した江口に対し、慶大打線は連続四死球で１死一、二塁と攻める。しかし、代打・真田壮之（経４・慶應）、林純が打ち取られて無得点。前の回に続き、この回も複数の走者を残塁させてしまう。

回を跨いだ小川琳は７回裏、酒井の安打と盗塁で１死二塁と追加点の危機を招く。しかし、この試合が今季６登板目となるタフネス右腕はピンチに動じず、無失点で切り抜ける。

８回表、東大は江口に代えて渡辺向を起用。ブルペン待機となっていたプロ注目のエースが満を持してマウンドに上がる。慶大は先頭の竹田一が左中間に大飛球を放つが、惜しくも左飛。その後は敵失などで走者を出すが、無得点に終わる。これ以上の点は与えられない８回裏、４番手・田上遼平（商３・慶應湘南藤沢）がマウンドに上がるも、２死二、三塁と得点圏に走者を背負う。ここで、第２打席に値千金の勝ち越し打を放った明石を迎えると、フルカウントからこの日３安打目となる左前への安打を放たれ、三走が生還。あまりにも重い１点を失った。

このままでは終われない９回の攻め、先頭は途中出場の渡辺憩（商２・慶應）。カウント１ストライクから完璧に捉えると、打球は左翼ポール際に飛び込む本塁打となり、１点を返す。しかし、大学日本代表候補にも選出された渡辺向の繊細な投球に翻弄（ほんろう）され、後続が凡退して試合終了。３対６で敗れた。

初回に幸先良く先制しながらも、２回以降は松本慎の老練な投球に苦戦を強いられた慶大打線。そんな中、先発の渡辺和が４回に大量失点を喫し、試合の主導権を握られる。試合後半に四死球を絡めて好機を作りながらも、なかなか１本を出せず、投打ともに奮わないままゲームセットを迎えてしまった。

野手陣は法大戦での勢いを完全に失い、投手陣は被本塁打こそなかったものの３本の長打を浴びるなど、今カードも厳しい試合展開が続いている慶大。２回戦も敗れれば東大に今季初の勝ち点を献上し、第４週終了時点で唯一勝ち点０のチームとなってしまう。４季連続のＶ逸も現実味を帯びてきたが、義塾の誇りを背負い、今季初の勝ち点獲得に向けて顔を上げたい。

（記事：柄澤晃希、写真：河合亜采子、林佑真、加藤由衣）