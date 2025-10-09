【What is ○○部？】「繋ぐ」泳ぎで勝利を掴め！水中の格闘技／File.29　水泳部水球部門（前編）

慶大の体育会を深掘りしていく連載企画、「What is 〇〇部？」。第２９回目は水泳部水球部門！慶應義塾体育会水泳部水球部門は１９１５年創部、１００年以上の伝統を持ち、「繋ぐ」をスローガンに掲げている。現在、関東学生水球リーグでは１部に所属しており、２０２５年度は４位という結果であった。今回ケイスポでは日吉キャンパス協生館のプールおよび練習場での練習風景を取材し、彼らの経歴や練習の雰囲気、来年度の目標などについてマネージャーの青山萌（経３・慶應ＮＹ）さんにお話を伺った。

【年間スケジュール】

１０月 東京都選手権 社会人と大学生の混合リーグ戦 １か月間毎週末行われる。 ３月 春季六大学合同練習会 毎年慶應大学による主催 慶應、早稲田、日大、専修、成蹊、明治の６つの大学が参加する。 公式戦ではなく、シーズンが本格的に始まる前の練習試合のようなもの。 ４月１２日 早慶戦 昨年までは６月に開催していたが、プールの関係上４月に前倒しとなった。 ５月～ 関東学生水球リーグ戦 水球日本選手権予選会 ２つが並行して行われる。 ６月 水球日本選手権本選 ９月中旬 全日本インカレ水球

早慶戦が４月開催になったことにより、チームとして初めての公式戦が早慶戦ということになる。昨年までは、４月に入部する１年生が約２か月かけてチームや練習に慣れることができていたが、開催時期が４月になると、わずか２週間で調整しなければならなくなる。

【部員の構成】

代替わりが終わり、４年生がいないというちょうど転換期にあたる。

選手２２人、スタッフ６人。選手は全員経験者。内部出身者が多く、外部生は２２人中７人。

【普段の練習】

授業があるときは週に１０回練習を行っている。

月 オフ 火 朝練（6：30～8：30） 水、木 朝練（6：30～8：30）、夜練（18：00～21：00） 金 夜練（18：00～21：00） 土 12：00～15：00 日 9：00～12：00、15：00～18：00

【部の雰囲気】

少人数のため、アットホームな雰囲気。中学や高校のころから一緒だった人が多いため、先輩後輩の上下関係があまり厳しくない。オフでも水球部のメンバーでいることが多い。

水球部門をサポートするマネージャーの青山萌（経３・慶應ニューヨーク）さんにお話を伺いました！

――マネージャーになった理由

大学生活で１つのことに何かしら打ち込みたくて、私的には自分が馴染みやすく入れるためにも、規模が大きい部活ではないところを探していました。私が入った時は部活の人数が４５人ぐらいだったと思います。ちょうどいい規模で、早慶戦でも強かったのでマネージャーになることにしました。何か１つのことをやっていないと大学生活を無駄にしてしまうのではと思いました。

――水球の魅力は

ポジションがあまり決まっていないところだと思います。例えば、他のスポーツだったらディフェンス専門とか、オフェンス専門とかあると思いますが、特に慶應は６人全員で攻撃も一緒に行くし、ディフェンスも６人全員で戻って一緒にやるというプレースタイルです。それがチームスポーツの中でも“６人全員の息が合っていないと成り立たない”というところが大きな魅力です。

――慶應の強み

とにかく泳ぎが強いと思います。今もその泳ぎを強化する練習を行っているところですが、他のチームが疲れたときに慶應は粘り強く最後まで泳ぎ貫きます。慶應はたくさん選手がおり、交代の層も多いので、相手が疲れてきたときにどんどんフレッシュな選手を送り込んで戦い続けられることができます。

後編では主将・副将の２人にインタビューを行いました！

ぜひご覧ください！

※写真は一部慶大水球部提供

（取材：河合亜采子）