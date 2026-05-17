【野球】ルーズベルトゲームを制しカード１勝１敗に　早明戦の結果により優勝決定は次週以降に持ち越し／東京六大学野球 ２０２６春季リーグ戦　法大２回戦　＠明治神宮野球場

５月１７日（日）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 法大２回戦 ＠明治神宮野球場

慶大は０勝１敗で迎えた法大２回戦に勝利し、勝ち点獲得へ逆王手をかけた。先発の広池浩成（経４・慶應）は１回表、片山悠真（文４・八王子学園八王子）の適時打で１点を先制される。３回裏に小原大和（環４・花巻東）の適時二塁打で同点に追いつくが、４回表に登板した２番手の沖村要（商４・慶應）が勝ち越しを許し、１－２に。その後両軍投手が好投し、試合が動いたのは６回裏、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の逆転２点適時打など一挙６得点で慶大が５点のリードを取る。しかし、８回表に４番手の水野敬太（経３・札幌南）が井上和輝（法２・駿台甲府）に３号３点本塁打を被弾し、２点差に追い上げられる。８回裏の内野ゴロ間の１点で８−５として迎えた９回表、土肥憲将（キャリア４・鳴門）の２点適時打で１点差まで迫られるが、最後は熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）が締め、８−７でルーズベルトゲームを制した。１回１／３を無失点と好投した３番手の鈴木佳門（経２・慶應）がリーグ戦初勝利。カード１勝１敗で並び、勝ち点の行方は３回戦以降に持ち越しとなった。なお、この日の第２試合で明大が早大からの勝ち点獲得を決めたため、今カード中の慶大の優勝はなくなった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 法大 1 0 0 1 0 0 0 3 2 7 慶大 0 0 1 0 0 6 0 1 × 8

慶大バッテリー：広池、沖村、〇鈴木佳、水野、熊ノ郷ー吉開

法大バッテリー：菅井、●小森、名取、槙野ー中西、土肥

慶大本塁打：なし

法大本塁打：井上和３号３ラン（８回）

前日の１回戦は先発したエース・渡辺和大（商４・高松商業）ら投手陣が奮闘も、打線が援護できず０−２で敗れた慶大。２回戦の試合前時点で慶大は６勝２敗の勝ち点３、法大は５勝３敗の勝ち点２。法大が勝利して勝ち点を獲得すれば、勝ち点と勝率で並び、２校は同順位となる。勝ち点獲得はもちろん、優勝争いに向けても負けられない２回戦を迎えた。

慶大の先発は広池。東大２回戦では６回を投げ、１安打、８奪三振、無四死球で無失点と好投した右腕に期待がかかる。野手陣はここまで８試合でスタメン出場したのは９選手のみと固定されていたが、初めてメンバーを変更。三塁を守っていた服部翔（政３・星稜）がベンチスタートとなり、八木陽（法３・慶應）が「９番・三塁」で起用された。

１回表、広池は１死一、二塁とされると、４番・片山悠に右前への適時打を浴び、１点を先制される。２回、３回は得点圏に走者を背負いながら無失点にしのいだが、制球に苦しみ３回までに６１球を要した。

一方の打線は法大先発の菅井颯（営３・日大山形）の緩急を生かした投球に苦戦し、２回まで無得点に抑えられる。反撃は３回裏、敵失と八木の今季初安打で好機をつくると、２死一、三塁から小原が左翼手の前にポトリと落ちる適時二塁打を放ち、同点に追いつく。

４回表から広池に代わり、沖村が登板。しかし、２死三塁で法大主将の藤森康淳（営４・天理）に適時打を浴び、勝ち越しを許す。追いつきたい打線は、４回裏から２季ぶりに登板した小森勇凛（キャリア３・土浦日大）のテンポの良い投球に抑えられ、１−２と１点ビハインドで前半５回を終える。

失点後は低めへの変化球が冴え渡り、立ち直った沖村。６回表、２死一、三塁とされ、前の打席に適時打を放った藤森を迎えたところで、３番手の鈴木佳に継投。藤森をフルカウントから三ゴロに打ち取り、無失点で流れを引き寄せる。

すると６回裏、先頭の小原の安打、続く今津慶介（総４・旭川東）の一塁線を破る痛烈な二塁打で無死二、三塁と逆転機をつくり、打席に４番の中塚が入ると、初球を捉えて中前への逆転２点適時打。３−２とする。法大は名取由晃（経３・川越東）に継投するが、慶大の勢いは留まるところを知らず。１死二、三塁から林純司（環３・報徳学園）が右中間への２点適時打、吉開鉄朗（商４・慶應）の犠飛でさらに３点を追加。その後も八木の安打と盗塁で２死二塁とし、丸田湊斗（法３・慶應）の適時打でこの回６点目。７−２とリードを大きく拡げた。

７回表は続投した鈴木佳がピンチを招きながらも抑えると、８回表に４番手の水野が登板。しかし、２死から不運な安打もあり一、二塁とされると、井上和にリーグ単独トップとなる３号３点本塁打を献上し、２点差まで追い上げられる。

８回裏、法大４番手の槙野遥斗（営２・須磨翔風）に対し、八木のこの日３安打目などで１死一、三塁と攻めると、丸田の遊ゴロ併殺崩れの間に三走が生還。８−５で９回に突入する。

９回表も水野は続投。しかし、２死二、三塁とピンチを招くと土肥の中前２点適時打で１点差に迫られる。なおも２死一塁と一塁走者が還れば同点、本塁打が出れば逆転の場面で、慶大は継投を決断。前日、８回裏の２死三塁で登板も、手痛い追加点となる適時打を許した熊ノ郷を送り込む。現時点で首位打者の境亮陽（営２・大阪桐蔭）に粘られるも、持ち前の速球で押し切り、遊ゴロで試合終了。８−７のルーズベルトゲームを制した。今カードの対戦成績を１勝１敗とし、勝ち点獲得の行方は３回戦以降に持ち越しとなった。

明大の結果により今カード中の優勝決定はなくなったが、優勝争いのうえで大きな１勝となった。３回戦以降で敗れて今カードを落とし、慶明法が勝ち点３で並んだとしても、慶大は７勝３敗、明大は７勝３敗だが、法大は６勝４敗のため勝率で慶大が上回る。

３回戦は、１回戦で好投した慶大の渡辺和と法大の助川太志（グローバル４・茗溪学園）による両エースの投げ合いが濃厚。翌日は２日続けての３０°Ｃ超えの気温が見込まれるが、ブルペン、ベンチ、スタンドも含めた総力戦で勝ち点を獲得したい。

◆活躍選手コメント

中塚遥翔（環３・智辯和歌山）

小原さん、今津さんがチャンスをつくってくれたので、2人を返すことが出来て良かったです！明日も勝って勝ち点とります！

小原大和（環４・花巻東）

打線がつながり慶應の勝ちパターンにもっていくことができてよかった！明日必ず勝ち優勝に王手をかけます。

（記事：柄澤晃希／写真：河合亜采子、奈須龍成、鈴木啓護

／取材：稲垣遥河、福田龍之介、山内悠暉、中井志音、石田愛未）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 一ゴロ 右飛 中安 遊ゴロ [D] 小原大和（環４・花巻東） 一ゴロ 左２ 中安 左安 中飛 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 中飛 三飛 右２ 左飛 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 一飛 三飛 中安 中飛 9 横地広太（政４・慶應） [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 左安 二飛 死球 死球 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 一併打 四球 投犠打 遊併打 [6] 林純司（環３・報徳学園） 二ゴロ 遊ゴロ 右安 三安 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 遊失 中飛 左犠飛 投犠打 [5] 八木陽（法３・慶應） 中安 一ゴロ 右安 右安

◆慶大投手成績