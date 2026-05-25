【バレーボール】祝・１部昇格！大一番でストレート勝ち　見据えるは次なる舞台／春季関東大学男子バレーボールリーグ戦第１１日目vs山梨大

昇格への絶対条件は「勝利」のみ。春季リーグ最終戦を迎える慶大は同会場Ａコート第１試合で立教大が国際武道大を下したことで、１部昇格の条件はこの最終戦で山梨大を破ることに絞られた。プレッシャーのかかる大一番、満員の観衆が迎えるなか運命の一戦が幕を開ける。第１セット序盤、OH・野口真幸（商４・慶應）が相手ブロック２枚の間を撃ち抜くスパイクで５点目を奪うと、続く８得点目にはMB・稲井正太郎（法３・慶應）が相手２枚ブロックの後ろへ落とす技ありの軟打を決める。第２セットの１３点目の場面では、主将のOH・山口快人（経４・慶應）が決死の片手ブロックを決め、相手に流れを渡さない。最後は主将の山口が乱れた２段トスをきっちり打ち切り、２５－１５で難なくこのセットも連取した。１部リーグ昇格へ王手をかけた第３セット、OH・野口の先制点を皮切りに慶大は完全に主導権を握ると、S・松田悠冬（商２・慶應）の安定したトスから繰り出される攻撃を中心に一挙に６点をブレイクする快調な滑り出しを見せる。慶大は終始大幅なリードを保ったまま攻め続け、２５－１２で第３セットも圧倒。セットカウント３－０で山梨大を下し、悲願の１部昇格を決めた。

２０２６年５月２３日（土）

２０２６春季リーグ ＠大東文化大学東松山キャンパス

慶大×山梨大

出場選手 ポジション 背番号 名前（学部学年・出身校） ＭＢ ２２ 稲井正太郎（法３・慶應） ＯＨ ７ 中村玲央（総２・福大附大濠） ＯＨ １ 山口快人（経４・慶應） ＭＢ ８ 中島昊（経２・慶應） Ｓ １３ 松田悠冬（商２・慶應） ＯＨ １０ 野口真幸（商４・慶應） Ｌ ４ 今田匠海（政３・慶應） 途中出場 Ｌ ３ 緒方哲平（総３・日向学院）

得点 慶大 セット 山梨大 ２５ 1 ２０ ２５ 2 １５ ２５ 3 １２

第１セットは慶大の先制から始まる。序盤、ＯＨ・野口真幸（商４・慶應）が相手ブロック２枚の間を撃ち抜くスパイクで５点目を奪うと、続く８得点目にはＭＢ・稲井正太郎（法３・慶應）が相手２枚ブロックの後ろへ落とす技ありの軟打を決め、山梨大を相手に試合を優位に運ぶ。セット中盤、前半に得たリードを山梨大の連続得点で追い詰められる展開となるが、Ｌ・今田匠海（政３・慶應）の粘り強い守備からサイドアウトを取り、流れをつなぎ止める。しかし、その後も山梨大の連続得点により１４－１１となった場面で慶大ベンチがタイムアウトを要求し、監督が選手を奮い立たせる。その後、途中出場のＬ・緒方哲平（環３・日向学院）のサーブから再び攻めの姿勢を見せ、終盤も猛追を見せる山梨大相手に慶大は同点を許さない。最後はＯＨ・野口の強烈なスパイクが決まり、慶大が第１セットを２５－２０で先取した。

続く第２セットは山梨大の先制でスタート。しかし、慶大は第１セット同様、序盤からリードを奪う展開を作る。１３点目の場面では、主将のＯＨ・山口が決死の片手ブロックを決め相手に流れを渡さない。その後も引き離しにかかる慶大は、２２点目をＭＢ・稲井が渾身の１枚ブロックで仕留めるなどリードを広げる。最後はＯＨ・山口が乱れた２段トスをきっちり打ち切りセットポイントを取り、２５－１５で難なくこのセットも連取した。

１部リーグ昇格へ王手をかけた第３セット、ＯＨ・野口の先制点を皮切りに慶大は完全に主導権を握ると、Ｓ・松田悠冬（商２・慶應）の安定したトスから繰り出される攻撃を中心に一挙に６点をブレイクする快調な滑り出しを見せる。その後もＭＢ・中島昊（経２・慶應）が鋭いサーブで相手を崩して得点を重ねると、ＯＨ・中村玲央（総２・福大附大濠）やOH・野口が度重なるブロック、スパイクでさらに得点を追加する。慶大は終始大幅なリードを保ったまま攻め続け、２５－１２で第３セットも圧倒。セットカウント３－０で山梨大を下した。

終わってみれば、慶大が終始圧倒するストレート勝ち。試合終了のホイッスルの直後、選手たちはコート中央に集まり、歓喜の瞬間を観客とともに分かち合った。これにより、慶大は悲願の１部リーグ復帰を確定させた。「しぶとさ」を貫いたチーム山口は、この勢いのまま関東１部リーグの舞台へと突き進む。

選手インタビューは後日公開されます。併せてぜひご覧ください！

（取材：松永一真、根本佳奈、梅木陽咲）