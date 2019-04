【ソッカー（女子）】関東リーグ前期第２節　新一年生・ブラフの先制弾で勝ち点３を獲得！　順天堂大戦

【ソッカー(女子)】関東リーグ前期第2節 新一年生・ブラフの先制弾で勝ち点3を獲得! 順天堂大戦

