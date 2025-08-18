【競走】次なる百年への初陣、勝利で飾れず　男女ともに宿敵に敗れる／第１０１回早慶対抗陸上競技会

第１０１回早慶対抗陸上競技会が日吉陸上競技場にて開催された。男子は１００ｍで林明良（政３・攻玉社）の優勝やフィールド陣の活躍で食い下がるも、要所で得点を伸ばせず２５－３２で敗戦。女子も８００mで４年生が意地を見せたが、総合力で及ばず１２－２６と苦杯を喫した。

♢結果♢

男子 ×慶大２５ー３２早大

女子 ×慶大１２ー２６早大

♢全選手成績（対抗戦出場選手のみ）♢

競技名 選手名 記録 順位・得点 男子４×２００ｍＲ 林明良（政３・攻玉社）―岩井章太郎（環４・同志社）―三宅陽立（環１・長田）―吉岡秀（経３・学習院） １分２４秒７２ ２位・１点 男子１００ｍ 林明良 １０秒６３ １位・３点 篠宮健吾（政４・慶應） １０秒８８ ４位 田辺勇希（環４・成蹊） １１秒０１ ６位 男子４００ｍ 川西晴大（理１・早稲田） ４８秒６４ ３位・１点 横井健道（法４・城北） ４９秒１９ ４位 久保亮太（法３・慶應志木） ４９秒５０ ６位 男子１５００ｍ 井上丈瑠（経４・長岡） ４分５秒４４ ２位・２点 野田大晴（経３・慶應湘南藤沢） ４分８秒６１ ５位 辻文人（理２・都立駒場） ４分１０秒１４ ６位 男子１１０ｍＨ 岩井章太郎（環４・同志社） １４秒０５ ３位・１点 五十嵐大輝（総２・川和） １４秒７６（ＰＢ） ４位 藤原聡大（商２・佐原） １５秒２６ ５位 男子棒高跳 鎌形圭佑（経４・慶應） ３ｍ８０ ２位・２点 大熊靖吾（環２・都立駒場） ３ｍ１０（ＰＢ） ３位・１点 渡部瑞己（理１・湘南） ２ｍ６０ ５位 男子走高跳 須﨑遥也（商３・丸亀） ２ｍ０３ １位・３点 若原祐人（経４・慶應） １ｍ８５ ２位・２点 渡部瑞己 １ｍ７０ ４位 男子走幅跳 細萱颯生（政２・桐朋） ７ｍ２２ １位・３点 田中大梧（理４・高松） ６ｍ７３ ４位 黒川拓人（総３・慶應湘南藤沢） ６ｍ３５ ５位 男子やり投 小倉拓己（理２・南多摩中等） ４９ｍ３５ ４位 山田直弥（商４・清水南） ４５ｍ１７ ５位 岸村祐月（環１・八日市） 記録なし 男子円盤投 高橋諒（商２・桐朋） ３４ｍ １位・３点 山田直弥 ３１ｍ８８ ２位・２点 大熊靖吾 ２５ｍ５３ ６位 女子４×１００ｍＲ 玉置彩乃（文２・成田）―清水美甫（環３・中大附属）―藤井菜々子（法１・修猷館）―山川菜々子（文１・宇都宮女子） ４８秒７３ ２位・１点 女子２００ｍ 清水美甫 ２６秒５５ ３位・１点 玉置彩乃 ２７秒５４ ４位 女子８００ｍ 井上汐莉（法４・韮山） ２分１４秒４９ １位・３点 鴨下友織菜（環４・都立三鷹） ２分１６秒３０ ３位・１点 女子１００ｍＨ 喜久里彩吹（商１・那覇国際） １５秒６３ ３位・１点 女子走高跳 佐田那奈（看２・福岡雙葉） １ｍ５０ ２位・２点 女子走幅跳 喜久里彩吹 ５ｍ３２ ２位・２点 浅見姫菜（商２・都立駒場） ５ｍ１２ ３位・１点 女子やり投 浅見姫菜 ３５ｍ３０ ３位・１点

昨年節目の１００回目を迎え、新たな１００年への一歩目となった今大会。舞台となった慶大日吉陸上競技場のスタンドには、悪天候の中多くの観客や応援団が駆けつけた。早慶戦では、男子１０種目／女子７種目が行われ、各種目の順位に応じて加算される得点の総合点で勝敗を争う。

３年ぶりの優勝を目指した男子戦では、トラック／フィールド種目それぞれに実力者が出場し早大に肉薄。しかし、１位・３点獲得が１０種目中４種目に留まったことで得点を伸ばしきれず、２５－３２で敗北した。２０２２年の開催以降、未だ勝利がない女子戦も、４年生が意地をみせ、下級生が奮闘するも、全体的に早大に力の差を見せつけられ、１２－２６で敗北した。大会最優秀選手には、男子１００mで優勝を果たした林が選ばれた。

ここからは今大会特に活躍が光った種目・選手を取り上げていく。

♢男子戦♢

昨年は２種目のみでの得点獲得に終わったトラック種目。慶大は意地を見せる。

まずこの試合最大のハイライトは１００ｍ。林明良（政３・攻玉社）が競り合いを制し優勝、３点を獲得した。この種目での優勝は２０１８年の永田駿斗（平３０卒）以来７年ぶりの快挙。直近のレースで１００ｍ／２００ｍそれぞれで自己記録を更新してきた好調そのままに、早慶戦の花形種目を制した。

１１０ｍＨでは、岩井章太郎（環４・同志社）が昨年同様２着でゴールし、２点を獲得。１５００ｍでは、井上丈瑠（経４・長岡）が２着に入り、２点を獲得するなど、４年生の活躍が随所で光った。

４００ｍでは、ルーキーの川西晴大（理１・早稲田）が学生トップレベルの記録を持つ早大・森田陽樹（創理３・早稲田本庄）らを相手に力走を見せ、３着・１点を獲得。早慶戦で同種目で何度も自己記録を更新してきた短長ブロック長・横井健道（法４・城北）は４着、ラストランで２年連続の得点とはならなかった。

最終種目、対抗男子４×２００ｍリレーには、林、岩井、三宅陽立（環１・長田）、吉岡秀（経３・学習院）が出場。今季リレーで活躍してきた篠宮健吾（政４・慶應）を欠く布陣の中、慶大は早大とデッドヒートを繰り広げる。１走・林が１００ｍで優勝した勢いそのままに先頭に。２走、３走で逆転を許すも、アンカー吉岡が猛追をみせる。一度は背中を捉えるも、最後の５０ｍで再び引き離され惜しくも２着となった。

昨年の早慶戦で大きな躍進を遂げたフィールド種目。まず、慶大勢が躍動したのは、昨年表彰台独占を果たした走高跳だった。連覇を狙う若原祐人（経４・慶應)、２ｍ１６の自己ベストを持つ須﨑遥也（商３・丸亀）、渡部瑞己（理１・湘南)の３選手は、１ｍ８５を一回で通過し、２年連続の表彰台独占を確定させると、渡部が１ｍ８５で３位、若原が１ｍ９０で２位、そして須﨑が単独トップとなる１ｍ９５を飛び優勝。慶大は計６点を同種目で獲得した。

走幅跳でも、昨年同種目で３位の細萱颯生（政２・桐朋）が最終６回目の跳躍で７ｍ２２を記録し優勝、３点を獲得した。

棒高跳では、大熊靖吾（環２・都立駒場）が３ｍ１０を記録し３位、昨年同種目２位の鎌形圭祐（経４・慶應）が３ｍ８０で２位に入るも、４ｍ７０を記録し優勝した早大の佐々木秀晟（スポ２・高松第一）には大きく突き放される結果となった。

円盤投では、今年の関東インカレ・十種競技で連覇を果たした高橋諒（商２・桐朋）が一投目で３４ｍ００を記録し優勝。貴重な３点を慶大にもたらした。また、今年度投擲ブロック長を務めた山田直弥（商４・清水南）が２位、大熊靖吾（環２・都立駒場）も得点の獲得こそならなかったものの、最終６投目で自己ベストとなる２５ｍ５３を記録。今後の更なる活躍に期待を抱かせる結果となった。

♢女子戦♢

慶大最大の見せ場は８００m。今大会が大学ラストレースとなる副将・鴨下友織菜（環４・都立三鷹）と井上汐里（法４・韮山）の４年生コンビが出場した。井上が２周目から先頭に立つと、ラストの直線で抜け出し２分１４秒４９で優勝、それに続いた鴨下も２分１６秒３０で３位に入り、慶大に貴重な４点をもたらした。

１００mH では、１年生の期待の新人・喜久里彩吹（商１・那覇国際）が１５秒６３で３位。２００mでも、清水美甫（環３・中大附属横浜）が粘りの走りで２６秒５５を記録し３位。それぞれ１点を獲得し、さらにチームを勢いづけた。

しかし、最終種目である４×１００mリレーでは、２００ｍ３位の清水、２年生・玉置綾乃（文２・成田）、そして藤井菜々子（法１・修猷館）、山川菜々子（文１・宇都宮女子）の１年生２人を起用するフレッシュな布陣で臨むも、スタートから突き離される展開となり、４８秒７３で２位。同種目初優勝とはならなかった。

フィールド競技では、走幅跳にて喜久里が５ｍ３２で２位、十種競技を専門とする浅見姫菜（商２・都立駒場）が５ｍ１２で３位に入り、合計３点を慶大にもたらした。

走高跳には、佐田那奈（看２・福岡雙葉）が出場。昨年度の日本インカレ覇者・矢野夏希（スポ３・時習館）との一騎打ちとなったが、１ｍ７０を記録した矢野には及ばず、２位となった。

男子はフィールド陣を中心に得点力を示したが、トラック種目での取りこぼしが響き、優勝には届かなかった。女子も８００mを筆頭に成果を挙げつつ、総合力では早大が上回った。慶大は来季以降、トラックでの底上げと若手の成長が勝利への鍵となる。

それでも、男子１００ｍ・林の優勝や女子８００ｍ・井上（汐）のラストスパート、男子走幅跳・細萱の最終跳躍での逆転優勝など、今年のスローガン“此処ぞ、勝ち鬨”を体現する勝負強さを各選手が随所に発揮した。

今大会は、井上や鴨下、若原など、多くの４年生にとっては最後の対抗戦となった。彼ら“競走部第１０８代”が残した確かな足跡を心に刻み、慶大競走部は次なるシーズンへ歩みを進める。

試合後に選手の皆様に行ったインタビュー記事もぜひ併せてご覧ください（【競走】第１０１回早慶対抗陸上競技会 試合後インタビュー | KEIO SPORTS PRESS）

（取材：吾妻志穂、長掛真依、小澤理太、片山春佳、神戸佑貴、小林由奈、五條理子、竹腰環、中原亜季帆、野村康介、檜森海希、山口和紀）