【ソッカー（男子）】主将・田中雄大　J１・横浜F・マリノスに2026シーズンより加入内定！

８月１５日、今年度ソッカー部主将を務める田中雄大（商４・成城学園／三菱養和SCユース）が横浜Ｆ・マリノスに加入することが内定し、併せて公益財団法人日本サッカー協会よりＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手に認定されたことが発表された。

闘志溢れる熱き主将・田中雄大（商４・成城学園／三菱養和SCユース）。田中は慶大の絶対的なアンカーとして、昨年からスタメンに定着。コーナーキックやロングレンジのフリーキックを任され、数々のチャンスを生み出した。主将に就任した今季は、前期リーグ戦全試合にスタメンフル出場。正確なパスや鋭いフリーキックに加え、広い視野を生かした適切な指示でチームを牽引するその姿は、まさに「慶應の頭脳」そのものだ。特別指定選手に認定されたことから、即戦力として期待される田中。登録された背番号は「32」だが、いつかはあの中町監督も背負った背番号「８」へと数字を減らしたいところだ。

また、「田中雄大」という登録名の選手がJリーグに加入するのは５人目。なお他の４人は「たなかゆうだい」である一方で、主将・田中は「たなかゆうた」なだけに名前の読み方には気をつけたい。今季は調子を落としている横浜F・マリノス。新たに加入した「田中雄大」がチームの救世主となること間違いなしだ。

（記事：塩田隆貴）

◇田中雄大（商４・成城学園高/ 三菱養和SCユース・横浜F・マリノス内定）

２００２年１０月１１日生まれ。身長１７４㌢。体重７０㌔。ポジションMF。趣味はゴルフで、愛称は「田中プロ」。サッカーでもゴルフでも狙いは外さない精密さが売りの熱き主将。