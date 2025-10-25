【ラグビー】ワセダＪｒに完敗　宿敵に散るも 得られた再起への糧／第４７回ジュニア選手権大会第３節 対早稲田大学

記事

　ジュニア選手権、ここまでの慶大Ｊｒはラグビーエリート校相手に大敗が続き、勝ち越すには一つも落とせない状況。ホーム・下田グラウンドで迎えたのは宿敵ワセダ。

　試合開始から早大の堅いディフェンスに苦戦し、トライエリアまで迫ることができない苦しい時間が流れる。慶大へビッグチャンスが訪れたのは０－３３で迎えた前半３６分。ＣＴＢ山本大悟（環４・常翔学園）が華麗なキックダミーで相手を翻弄し、敵陣深くへ。そこからＳＨ森航希（環３・桐蔭学園）の手に山本からボールが渡ると、得意のランでディフェンスをついに突破。貴重な５点をもぎとり、５－３３で前半を終えた。

　後半も慶大らしい魂のタックルで真正面から挑み続けたが、早大の多彩な攻撃を封じきれず、５－７３で敗戦した。大差を付けられた慶大であったが、その中で得られた手応えと、次戦への光を残した一戦となった。

 

2025年10月19日（日）第４７回関東大学ジュニア選手権大会カテゴリー１　対早稲田大学　＠下田グラウンド

⚫︎慶大　５｛５―３３、０―４０｝７３　早大⚪︎

第４７回関東大学ジュニア選手権大会

慶應義塾大学

2025/10/19（日）
13:00 K.O.
＠下田グラウンド

早稲田大学

前半

後半

 

前半

後半

トライ（T）

コンバージョン（G）

ペナルティゴール（PG）

ドロップゴール（DG）

３３

４０

合計

７３

 

慶應義塾大学

#

氏名

身長(cm)/体重(kg)

学部学年

出身校

1

山中 優太郎

177/102

商４

慶應

2

山中 悠伍

177/95

経２

慶應

3

渡邉 哲暉

175/106

政４

慶應

笠原 大介

180/96

商４

慶應

矢﨑 隼太

184/97

政４

県立千葉

6

本田 李成

179/90

政１

慶應

小川 和真

176/78

政１

茗渓学園

8

恩田 優一郎

175/100

政３

慶應

9

森 航希

170/75

環３

桐蔭学園

10

和田 健太郎

168/73

理２

清真学園

11

安西 良太郎

180/84

商１

慶應

12

青木 晟時

175/84

経３

本郷

13

山本 大悟

174/85

環４

常翔学園

14

江頭 駿

174/82

経４

慶應

15

武居 泰獅

178/80

法２

桐蔭学園

16

安藤 佑真

174/84

政１

慶應志木

17

西澤 賢佑

178/109

文４

膳所

18

山北 響己

177/98

経１

慶應志木

19

加藤 光

182/100

法２

慶應志木

20

岡田 海世

185/96

環１

清真学園

21

杉山 雅咲

170/75

総４

大阪桐蔭

22

横山 卓哉

177/78

総１

報徳学園

23

草薙 拓海

177/87

政１

桐蔭学園

早稲田大学

#

氏名

身長(cm)/体重(kg)

学部学年

出身校

1

山口 湧太郎

176/105

スポ４

桐蔭学園

2

杉村 利朗

182/105

社２

東福岡

平山 風希

180/127

スポ１

大分東明

小林 光晴

188/99

文２

福岡

萩原 武大

177/91

スポ４

茗溪学園

野島 信太郎

170/84

教３　

東海大学付属大阪仰星

久我 真之介

181/94

文構２

早稲田実業

8

米倉 翔

181/93

スポ３

修猷館

9

川端 隆馬

162/66

スポ１

大阪桐蔭

10

島田 隼成

174/77

スポ２

修猷館

11

西浦 岳優

175/78

社２

東福岡

12

黒川 和音

167/77

人４

茗溪学園

13

金子 礼人

183/91

法４

西南学院

14

鈴木 寛大

175/79

スポ３

倉敷

15

田中 大斗

169/77

教２

早稲田実業

16

田中 健心

173/95

スポ２

桐蔭学園

17

石原 遼

173/98

スポ１

桐蔭学園

18

荒田 明彦

168/90

商４

函館ラ・サール

19

紀伊 龍二

181/86

商４

早稲田実業

20

駒井 良

183/99

スポ１

東海大学付属大阪仰星

21

大賀 雅仁

170/73

スポ３

桐蔭学園

22

森田 倫太郎

168/74

スポ３

報徳学園

23

平野 仁

192/92

スポ２

法政大学

 時折冷たい雨が降る中行われたジュニア選手権大会第３節。前半開始わずか２分、ＮＯ８恩田がスティールでボールを奪うと、相手陣地の深いところでＣＴＢ山本がキックパスから相手のノックオンを誘い、いきなりチャンスを作る。

 慶大は開始早々攻めの姿勢を見せるも、前半５分、ラインアウトからモールを形成され、そのまま先制トライを献上してしまう。その後も続けて２トライを奪われ、０－１９と大幅なリードを許してしまう。

　ここで終われない慶大は、前半１７分にＳＯ和田のキックで相手の反則を誘い、相手陣地２２メートルライン付近でのスクラムを獲得する。また前半２０分には、相手のラインアウトでこぼれたボールからチャンスを作り、渾身のアタックを見せる。惜しくもトライには繋がらなかったものの、勢いづいていた早大に対し強気なプレーを見せつけた。

　しかし、慶大の決死のディフェンスにもかかわらず、再びラインアウトモールからの流れでトライを奪われ、０－３３と大きく点差をつけられ、苦しい展開に。

　早大の勢いに終止符を打ちたい慶大は前半３５分、山本がディフェンスの間をすり抜け、キックダミーやパスダミーを駆使して相手を巧みに翻弄し、内側からサポートに来ていたＳＨがトライを決め切り、今試合チーム初得点を挙げた。

　そこから勢いに乗った慶大は相手のラインアウトからボールを奪い、アタックを展開し、ＷＴＢ安西が持ち前のステップで大きくゲインするなど、徐々にアタックの流れをつくるもトライにはつながらず、５－３３で試合を折り返した。

　早大相手にこのままでは終われない若虎軍団は、後半の立ち上がりから猛攻を見せ、敵陣深くに侵攻する。後半１分、早大のペナルティーを誘発すると、和田のフリーキックでインゴールまであと５ｍの好位置でマイボールラインアウトを獲得。決定機を迎えるが、このラインアウトを確保できずノックオンを犯し、追撃点を挙げることはできない。

すると、直後のスクラムでペナルティーを取られたことを起点に攻め込まれ、早大に後半最初のトライを献上。リードを広げられる。

更にもう１トライを奪われ、なんとしても得点が欲しい慶大は１４分にＦＢ武居に替えて草薙を、１８分にＮＯ８恩田に替えて岡田を、２４分にはＳＨに替えて杉山を投入し巻き返しを図る。

時間経過とともに早大の圧力に慣れ、敵陣でプレーする時間は増えたが、あと一歩のところでトライまで辿り着かないもどかしい展開が続くと、逆に敵陣深くでのターンオーバーから速攻を受けるなどじわじわと点差を離される。

最終盤、慶大は敵陣で早大のペナルティーを誘発してから２分近く意地の攻撃を続けるも、最後までインゴールは遠く、最終スコア５－７３で敗れた。

早大の素早いパスワークに翻弄されてチームの特徴であるディフェンスが鳴りを潜め、得点も前半に挙げた１トライのみに抑え込まれた慶大。それでも永遠のライバルである早大は、目標である「日本一」を達成する上で、必ず超えなければいけない壁だ。対抗戦、ジュニア戦を通じて更なる成長を見せ、その成果を１１月２３日に聖地・秩父宮でぶつけたい。

以下、選手インタビュー↓

⭐️ゲームキャプテンを務めた副将・ＣＴＢ山本

ーーチームとして、早慶戦というビッグゲームにどのように臨んだか

Ｊｒ．戦と言えど早慶戦は特別な試合ですし、自分たちは今対抗戦でも良い流れを作れている中で、更なる勢いをつけるためにマイルストーンのような位置付けとしていたのですが、序盤から相手の勢いに負けてしまったことが敗北に繋がりました。

ーー個人として早慶戦に対してどのようなマインドで臨んだか

１年から全ての早慶戦に出場してきて、１か月後に最後の早慶戦を迎える中で、内容が良いゲームはあっても、１回も勝てていないので、なんとか勝ちたいという気持ちで臨みました。

ーーゲームプランと達成度について

慶應に代々受け継がれてきているＤＮＡのようなものがディフェンスだと自分たちは捉えていて、その強みを全面に押し出そうというプランだったのですが、相手のアタックの勢いに負けてしまい、受けに回ってしまったことが大量失点に繋がったと思うので、反省しなければなりません。

ーー序盤に自陣でプレーする時間が長かったが、エリアマネジメントについてはどう考えていたか

エリアマネジメントに重心を置いてキックゲームをするよりも、ボールを回してアグレッシブなアタックを続けていこうというプランだったのですが、自分たちのアタックに繋げる前に、早稲田さんに自分たちが経験したことのないようなアタックをされて、対応が遅れている間に複数本トライを取られてしまったという印象です。

ーー来週末の対抗戦・日体大戦に向けて

対抗戦も中盤に差し掛かり、終盤には強い相手との３連戦が控えているので、次節は自分たちが取り組んできた形を完成させられるような一戦にしたいと思っています。

⭐️１トライを決めたＳＨ森

――今日の試合を振り返って

自分たちがやりたいことをできず、逆に自分たちがやりたいことを早稲田にやられた、という印象が一番大きいです。

――トライの時の感触は

大悟さん（山本）が良いボールキャリーをしてくれて、そこに自分がついて良い連携が取れて、最終的にトライに繋ぐことができました。そこまでの過程としては、慶應が勢いづいてきて、１人１人が前に出るというのをしてくれたおかげで僕がトライできたので、全体的にあの慶應としてのアタックが良かったかなと思います。

――ジュニア早慶戦ということで、１１／２３の早慶戦に向けて何か得られたことは

課題ばかりではあるんですが、あと１ヶ月で一つ一つ課題を潰して、最終的に１１／２３で勝つことができればいいなという風に思います。

――次戦、日体大に向けてチームとしての意気込みをお願いします

チームとしては、今のＡチームは自分たちがやりたいことが少しずつできていて、この前もプランを遂行できているので、次回の試合も自分たちのプランをしっかり遂行して、日体大に勝ち切れるように頑張ります。その後も早稲田、明治と続いていくので、流れに乗っていけるような試合をしたいです。個人としては、試合に出ることを目標として、そのためにこういうジュニアr戦だったり練習でアピールして、まずは日体大戦で出れるように頑張りたいと思います。

（取材：島森沙奈美、月井遥香、髙木謙、蕭敏星）

タイトルとURLをコピーしました