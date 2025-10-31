【野球】＂チーム外丸＂最終章　ワセダ撃破で神宮に熱狂を／２０２５秋季リーグ戦　早大戦展望

ここまでの慶大は、開幕カード・法大、第３週・明大と連続で勝ち点を落とし、第４週・東大には勝ち点を獲得したが、初戦を落とすという苦しいシーズンとなっている。それでも第６週・立大からも勝ち点を奪い、２カード連続で勝ち点を手にするなどチーム状態は上向きだ。早慶戦で勝ち点を獲得すれば、２０２４春季以来３季ぶりのＡクラスが確定する。２０２３年秋季リーグ優勝・日本一に大きく貢献した外丸東眞（環４・前橋育英）率いる＂チーム外丸＂も残すところあと１カード。 慶大史上に残るエース＂外丸東眞＂をはじめ、ラストイヤーを迎えた４年生を送り出す最後の花道を、早慶戦の勝利で飾りたい。

早大はここまで東大、立大と順調に勝ち点を重ねるも、法大戦では壮絶な乱打戦の末に勝ち点を落とす。すると今季優勝の明大にも２連敗。投手陣は、２０２５年プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスにドラフト２位指名を受けた伊藤樹（スポ４・仙台育英）と、宮城誇南（スポ３・浦和学院）の二本柱と行きたかったものの、宮城は防御率9点台と絶不調。伊藤も防御率3点台後半と、決して本調子とはいえない。そんな中現れた髙橋煌稀（スポ２・仙台育英）はここまでの４カードの第２試合全てで先発登板しており、防御率2点台で2勝と安定している。チーム防御率は３．６８と、慶大のチーム防御率と３．６８と同じであり、投手陣は互角であろう。一方打線はリーグ２位の打率．２８２を誇り、ここまで開幕カードの東大戦で「６番・三塁」に田村康介（商４・早大学院）に代わって髙橋海翔（スポ２・山梨学院）が入ったのを除き、不動のオーダーを組む。とりわけ７番に座りながらリーグトップの．４６７と５割近い高打率を誇る石郷岡大成（社４・早稲田実業）を筆頭に、５番・前田健伸（商４・大阪桐蔭）、８番・吉田瑞樹（スポ４・浦和学院）は３割超の打率を残し、下位打線に強打者が揃う。一方、１番の尾瀬雄大（スポ４・帝京）、２番で主将の小澤周平（スポ４・健大高崎）、４番の寺尾拳聖（人３・佐久長聖）は２割台前半と不調。上位打線に復調のきっかけを掴ませず、いかに下位打線を抑えるかが早慶戦勝利の鍵になるであろう。

対する慶大打線は、チームトップの打率を誇る常松広太郎（政４・慶應湘南藤沢）を４番に据える。打線自体はリーグトップの本塁打数を誇った昨季に比較すると劣るも、１年生ながらチーム２位の打率を誇る竹田一遥（環１・聖光学院）、開幕マスクを射止め、ここまでほとんどの試合でスタメンマスクを被る吉開鉄朗（商３・慶應）を中心に、野手陣では新進気鋭の選手たちが躍動する。そして早慶戦前最後のオープン戦（１０月２６日・上武大戦）では、法大４回戦以降戦線を離脱していた小原大和（環３・花巻東）が「９番・指名打者」で復帰し、打線に厚みが増すだろう。中塚遥翔（環２・智辯和歌山）をはじめ、昨季までのスタメン選手たちに不調が相次ぐ中で、今季不調の切り込み隊長・今津慶介（総３・旭川東）は立大３回戦に代打で起死回生の逆転３ランを放つなど、復調の兆しを見せている。慶大が誇る熱き１番バッターの復活は、慶大の勝利に不可欠だ。

早慶戦では１回戦で渡辺和大（商３・高松商業）、２回戦で外丸の先発が予想されるも、両投手ともに今季は不調。ここ２季、２０２４年秋の早慶戦には竹内丈（環３・桐蔭学園）、２０２５年春の早慶戦には沖村要（商３・慶應）が先発するなど、堀井采配は奇襲を仕掛けているが、はたして今季は奇襲があるだろうか。特に立大２回戦で先発した竹内は、２０２４年秋季の早慶２回戦の先発以来となるリーグ戦登板も、３回途中３失点と打ち込まれ、結果を残せなかった。それでも早慶戦は通算4登板し、１３回２／３を防御率１．９８で抑え込む＂ワセダキラー＂竹内の復活に期待がかかる。

そして慶大が誇るエース二人の不調を支えるのは、なんと言っても中継ぎ陣である。ここまで１２試合中９登板を数える水野敬太（経２・札幌南）は２１イニング１／３を投げ、防御率１．６９。球数は３５９を数え、イニング数では劣るも、外丸の球数３５５を上回るほど。そして８登板の小川琳太郎（経４・小松）も１２イニング２／３を投げ、防御率２．１３。今季リーグ戦初登板を経験したばかりの坂中大貴（商４・高松商業）も、５登板で無失点を継続するなど、中継ぎ陣の活躍が今季の慶大を大きく支えている。

今季の慶大は、昨季まで成績を残していた選手の不調が多い。そんな中で花開いたフレッシュな下級生たちの躍動も光る。昨季までのスタメン選手の＂意地＂と、フレッシュな下級生たちが魅せる＂躍動＂こそ、慶大の勝利に必要である。明大は無敗での＂完全優勝＂を成し遂げ、２位から５位は最終カードまで順位が定まらず、６位の東大も２勝を上げる健闘を見せた。慶大はワセダから勝ち点を奪えば２位、落とせば３季連続５位でのフィニッシュ。まさしく１００年目の東京六大学にふさわしい熱戦が繰り広げられてきた今季。そして迎える「伝統の一戦」。＂チーム外丸＂が最後に見る景色は何か。

（記事：神戸佑貴）