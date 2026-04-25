【野球】２年半の雪辱果たし打倒・明大に王手をかける エース・渡辺和の１３４球が勝利へ導く／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦　明大１回戦　@明治神宮野球場

４月２５日（土）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 明大１回戦 @明治神宮野球場

立大との開幕カードを２日連続２桁得点で大勝した慶大は宿敵・明大とのカードに臨む。先発・渡辺和大（商４・高松商業）は３回表、２死一、二塁から榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）に適時二塁打を浴び２点を先制される。しかしその裏、敵失から２死三塁のチャンスを作ると、中塚遥翔（環３・智辯和歌山）の適時二塁打、今津慶介（総４・旭川東）の適時打ですぐに同点に追いつく。さらに５回裏、丸田湊斗（法３・慶應）、小原大和（環４・花巻東）、中塚の三連打で１点を加え、３－２と勝ち越す。その後は渡辺和が明大打線を封じ込め、１３４球の熱投で完投勝利。明大に対して２０２３年秋季以来の勝利を飾った。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 明大 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 慶大 0 0 2 0 1 0 0 0 × 3

慶大バッテリー：〇渡辺和ー吉開

明大バッテリー：●湯田、浦久、中村海ー福原

慶大本塁打：なし

明大本塁打：なし

慶大は立大との開幕カードを２試合連続２桁得点で２連勝した。慶大の２カード目の対戦相手は難敵・明大だ。明大には２０２３年秋季以来一度も勝利していない。慶大は四冠を目指す上で最大の障壁になるであろう明大１回戦のマウンドに左のエース・渡辺和を送り出す。慶大の注目選手は丸田。丸田は昨秋のフレッシュトーナメントにおいて明大の先発・湯田統真（政経３・仙台育英）から３打数３安打と相性が良い。丸田を軸にチャンスを作り、得点に繋げることがこの試合の鍵になるであろう。

先発・渡辺和の立ち上がりは先頭・岡田啓吾（商４・前橋育英）に中安打を許すも、津田基（文４・近江）を併殺打に打ち取る。続く榊原も一ゴロに打ち取る。

２回表、渡辺和は１死から内藤大翔（政経４・天理）に右安打を浴び、暴投で二塁への進塁を許す。しかし、光弘帆高（商４・履正社）、福原聖矢（国日４・東海大菅生）から連続三振を奪いピンチを切り抜ける。

２回裏、先頭・中塚遥翔が中安打で出塁すると、今津も死球で出塁する。さらに一宮知樹（経２・八千代松陰）が左安打を放ち、無死満塁のチャンスに。しかし、吉野太陽（法４・慶應）は三ゴロ、吉開鉄朗（商４・慶應）は右飛、服部翔（政３・星稜）は遊飛に倒れ、無死満塁の絶好機を生かせない。

すると３回表、渡辺和は先頭・田上夏衣（商３・広陵）に右安打を許すと、友納周哉（文４・福岡大大濠）に犠打を決められる。岡田に四球を許し、１死一、二塁のピンチを招くと、榊原に右翼フェンス直撃の適時二塁打を浴び、２点を先制される。

しかしその裏、先頭・林純司（環３・報徳学園）が三失で出塁し、無死二塁のチャンスを作る。林純は暴投間に三塁へ進塁し２死三塁とチャンスを広げると、中塚が左翼線に適時二塁打を放ち、１点を返す。さらに今津が二遊間を抜ける適時打を放ち、主将の一打で同点に追いつく。

５回裏、丸田と小原の連打で無死一、二塁のチャンスを作ると、中塚が一、二塁間を抜ける適時打を放ち、勝ち越しに成功する。さらに今津は死球で出塁し、またも無死満塁のチャンスを作る。ここで明大が湯田から浦久響（国日３・日本航空石川）にスイッチすると、一宮は併殺打、吉野は空三振を喫し、２度目の無死満塁のチャンスも得点ならず。

７回表、１死から田上に中安打を浴びる。代打・八谷晟歩（政経４・浦和学院）を捕ゴロに打ち取るも、２死二塁とピンチを広げられる。しかし、岡田を一ゴロに打ち取りピンチを切り抜ける。

８回表までに１２４球を投じていた渡辺和が最終回のマウンドにも上がる。先頭・内藤に内野安打を浴び、同点の走者を許すも、光弘の犠打を封じ三振を奪う。さらに福原から見三振を奪い２アウト。最後の打者はこの日２安打の田上だったが、投前に力のない打球を打たせ、自らの手で最後のアウトを取り試合終了。１３４球の熱投で完投勝利を掴み取った。

翌日の試合に勝利すると勝ち点２となり、今季の優勝に大きく近づく。明大から２連勝で勝ち点を獲得すれば２０２１年春季以来５年ぶりとなる。明暗を分ける２回戦の慶大の先発は広池浩成（経４・慶應）が予想される。立大２回戦では３回途中４失点だったが、翌日の試合で復調を見せることを願いたい。また、この試合で登板していない沖村要（商４・慶應）や水野敬太（経３・札幌南）などの救援陣の好投にも期待したい。一方、打線は相手の失策を逃さず得点できていたものの、２度の無死満塁で得点を加えることができなかった。翌日の試合ではこのような絶好機で大量得点を奪い、明大に完全勝利したい。

◆活躍選手コメント

渡辺和大（商４・高松商業）

2年ぶりに明治に一勝することが出来て良かったです。この調子で明治から勝ち点取ります！

中塚遥翔（環３・智辯和歌山）

和さんがいいピッチングをしてくれていたので、なんとか粘りついて援護できて良かったです！明日も勝って勝ち点とります！

（記事：奈須龍成、写真：神戸佑貴、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [6] 林純司（環３・報徳学園） 三ゴロ 三失 右飛 遊ゴロ [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 右飛 空三振 右安 遊失 [D] 小原大和（環４・花巻東） 空三振 空三振 中安 中飛 [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 中安 左２ 右安 中飛 9 横地広太（政４・慶應） [4] 今津慶介（総４・旭川東） 死球 中安 死球 左飛 [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 左安 遊ゴロ 三併打 遊ゴロ [3] 吉野太陽（法４・慶應） 三ゴロ 一邪飛 空三振 二ゴロ [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 右飛 遊直 右飛 一ゴロ [5] 服部翔（政３・星稜） 遊飛 左安 見三振

◆慶大投手成績