【野球】天敵・明大との大一番　２年半越しの勝利を挙げ、２カード連続の勝ち点獲得へ／明大戦展望

４月１１日に開幕を迎えた東京六大学野球２０２６春季リーグ戦。立大との開幕カードを２試合連続２桁得点で勝ち点を獲得した慶大は東大に２連勝し勝ち点を獲得した明大とのカードに臨む。「リーグ優勝、日本一、四冠」を目標に掲げる慶大にとって明大は２０２３年秋季以来勝利を挙げられていない難敵。２年半越しに明大を打ち破って２つ目の勝ち点を獲得したい。

明大は昨秋、２００３年秋季の早大以来の全勝優勝を達成した。今年３月に開幕したプロ野球では昨年４年生として明大を引っ張った小島大河（明大・令８政経卒）、毛利海大（明大・令８情コミュ卒）が１年目から主力級の活躍を見せている。そんな明大には２０２３年秋季以来、一度も勝てていない。昨春は３戦２敗１分と、１度は引き分けたものの、勝ち切れない試合が目立った。一方、昨秋は２連敗と実力の差を見せつけられた。

しかし今年の慶大は一味違う。前カードの立大戦では１回戦に１１－０、２回戦に１０－４と、２試合連続で２桁得点と立大を圧倒。投手陣も１試合目は零封、２試合目は４回以降得点を許さないなど、昨年よりも安定感のある投球内容になった。課題であった守備も２試合で失策１つと昨年より安定感を見せている。

明大も東大相手に３－２、１２－０と２連勝で勝ち点を獲得している。１回戦は７回表に村尾優作（理Ⅱ・札幌南）の適時打で一時同点とされるも、岡田啓吾（商４・前橋育英）の犠飛で逃げ切り勝利した。２回戦は一転して１２安打１０得点で東大を圧倒した。

明大の投手陣は毛利、大川慈英（明大・令８国日卒）、髙須大雅（明大・令８法卒）、菱川一輝（明大・令８文卒）などの主力が抜けたものの、東大戦では湯田統真（政経３・仙台育英）、平嶋桂知（政経２・大阪桐蔭）がリーグ戦初登板初先発で東大打線を零封するなど新戦力が台頭。さらには昨秋最優秀防御率の大室亮満（文３・高松商業）も控えている。東大戦での登板はなかったものの、慶大戦からマウンドに上がる可能性が考えられる。この３投手を序盤から攻略し、慶大有利の展開を作りたい。

打線は榊原七斗（情コミュ４・報徳学園）と田上夏衣（商３・広陵）の長打に警戒。東大戦において榊原は１安打に抑えられている。しかし榊原は現役最多の９本の本塁打を放っており、うち３本は慶大から放っている。田上は東大戦で８打数３安打２打点の活躍を見せている。昨秋の２回戦では田上遼平（商４・慶應湘南藤沢）から本塁打を放っている。また、主将の福原聖矢（国日４・東海大菅生）も東大戦で７打数５安打２打点と好調だ。この３選手以外にも光弘帆高（商４・履正社）や内海優太（商４・広陵）などリーグ戦経験豊富な選手が揃っている。

対する慶大は中塚遥翔（環３・智辯和歌山）と丸田湊斗（法３・慶應）に注目したい。中塚は昨春２回戦の１２回裏に大川から同点の適時三塁打を放ち、明大に対しての印象は良い。今季の立大２回戦では本塁打含む５打数３安打４打点と、３年生になって主砲としての打撃が開花した。

丸田は２０２３年全国高等学校野球選手権大会の決勝戦において湯田から先頭打者本塁打を放った印象が強いが、昨秋フレッシュトーナメントの明大との決勝戦においても湯田から３打数３安打と、湯田との相性は抜群だ。立大戦では無安打に終わったものの、４月１９日に行われた中央学院大とのオープン戦では３打数３安打と調子を上げてきている。明大戦ではこの２人に加えて立大戦で好調だった小原大和（環４・花巻東）や一宮知樹（経２・八千代松陰）、林純司（環３・報徳学園）を軸に大量得点を狙いたい。

投手陣は沖村要（商４・慶應）と水野敬太（経３・札幌南）に期待したい。沖村は立大２回戦において３回表１死からの緊急登板となったものの、３回２/３を投げ被安打２、無失点に抑える好投を見せ、２０２４年春の東大２回戦以来２年ぶりの勝利投手となった。水野は昨秋、明大に対し３回１/３を投げ、奪三振４、無失点と明大打線を抑え込んでいる。今季も立大に対し２回１/３を奪三振３、無失点と昨秋同様の活躍を期待したい。

このように頼もしい救援陣が控える一方で、試合の主導権を握る上で鍵となるのが先発投手の投球だ。直近の立大戦での投球内容を振り返ると、１回戦先発・渡辺和大（商４・高松商業）は５回７７球５奪三振、無失点の好投。一方、２回戦先発の広池浩成（経４・慶應）は３回途中４失点と本来の投球をできなかった。しかし、４月１９日の中央学院大とのオープン戦では２回２奪三振、無失点と復調の兆しを見せている。２年半越しの勝利へ向け、強力・明治打線をゼロに抑える投球を期待したい。

（記事：奈須龍成）