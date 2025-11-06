【野球】フレッシュ５連覇達成！主将・服部の同点打から９回大逆転／秋季フレッシュ明大戦　＠明治神宮野球場

１１月６日（木）東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント明大戦 ＠明治神宮野球場

Ａブロックを１位で通過した慶大は、明大との優勝決定戦に臨む。１点を先制し迎えた４回、先発の鈴木佳門（経１・慶應）がソロ本塁打を許し追いつかれると、代わった入江祥太（環１・石橋）も一挙３点を失い逆転を許す。しかし５回、渡邉千之亮（政２・慶應）のソロ本塁打で１点を返し、６回には３－３の同点に追いつく。７回に松井喜一（経２・慶應）が勝ち越しを許し、万事休すと思われたが、９回に服部翔（政２・星稜）の同点適時打、八木陽（法２・慶應）の走者一掃となる適時三塁打などで一挙６得点。最後は熊ノ郷翔斗（環１・桐蔭学園）が無失点に抑え、見事フレッシュトーナメント５連覇を達成した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 0 1 1 0 0 6 9 明大 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4

慶大バッテリー：鈴木佳、入江、勝倉、松井、熊ノ郷ー加藤

明大バッテリー：湯田、浦久、渡邉聡、大泉ー佐中

慶大本塁打：渡邉千１号ソロ（５回）

明大本塁打：中野２号ソロ（４回）

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［８］ 丸田湊斗（法２・慶應） 2 ［６］ 八木陽（法２・慶應） 3 ［７］ 一宮知樹（経１・八千代松陰） 4 ［２］ 加藤右悟（環１・慶應） 5 ［３］ 延末藍太（商２・慶應） 6 ［４］ 清原勝児（商１・慶應） R4 井上雄貴（文２・岐阜） H 安達英輝（商２・慶應） R 北川昂政（総２・広島新庄） H 廣瀬央裕（商１・慶應） 4 斎藤開地（商２・県立前橋） 7 ［D］ 渡邉千之亮（政２・慶應） 8 ［９］ 貞包健勝（環２・城北） H 市橋慶祐（商２・小野） 9 林李峰（法１・中京） 9 ［５］ 服部翔（政２・星稜）

法大戦では１ー２で惜敗を喫するも、早大戦では６ー１と完勝。ブロック内の他大学も１勝１敗となったため、総失点での順位決定方式により優勝決定戦に進んだ慶大。対する明大は、慶大がリーグ戦で５季連続勝利がない難敵。フレッシュでも２３年春の決勝で明大に敗れ、優勝を逃している。投打共に豊富な戦力を誇る強敵を打ち破り、フレッシュ５連覇を達成することはできるか。

初回、明大先発・湯田統真（政経２・仙台育英）に対し、先頭の丸田湊斗（法２・慶應）が打席に入る。丸田は２０２３年夏の甲子園決勝で湯田から先頭打者本塁打を放っており、公式戦では２５春フレッシュ以来２度目の対戦となった。甘く入った直球を左中間へ運び、快足を飛ばして二塁に到達。続く八木は左飛となったが、丸田はタッチアップを敢行し三塁を陥れる。さらに次打者の遊ゴロで一気に本塁生還。圧倒的な走力でチームに先制点をもたらした。

慶大先発・鈴木佳は力感のない投球フォームから繰り出す直球と、鋭く落ちる変化球を巧みに操り、明大打線を寄せ付けない。３回まで許した走者はわずか１人、無失点に抑え上々の立ち上がりを見せる。

しかし４回、１死から明大・中野竣介（法２・桐蔭学園）に甘く入った直球を弾丸ライナーで左翼席に運ばれ、１ー１と追いつかれる。次打者にも死球を与えたところで入江にスイッチ。安打と四球で満塁とされ、延末藍太（商２・慶應）の好守備で２死とするが、吉田翔輝（文１・大阪桐蔭）に２点適時二塁打を浴び、この回逆転を許す。

続く５回、渡邉千が湯田の甘く浮いた球を完璧に捉え、左翼席へ運ぶソロ本塁打を放ち１点差。６回には丸田がこの日３安打目となる右安、さらに二盗を決めチャンスを作ると、相手の悪送球の間に生還し、３ー３の同点に追いつく。

入江に代わって５回から登板した３番手・勝倉拓海（文２・東京都市大付）は、走者を出しながらも力強い真っ直ぐを軸に、２イニングを無失点に抑える。その後を継いだ松井は、連打で無死一、三塁のピンチを招き、河田凌太郎（文２・愛工大名電）の中犠飛で３ー４と勝ち越しを許してしまう。

一方打線は、明大２番手・浦久響（国日２・日本航空石川）の前に沈黙。四球で辛うじて走者を出すものの、ノビのある直球と縦に大きく曲がる変化球に対し狙い球を絞れず、７回、８回と無得点に終わる。

優勝に向け後がなくなった９回。慶大は先頭打者に代打・安達英輝（商２・慶應）を起用。明大３番手・渡邉聡之介（政経２・浦和学院）から左安を放ち、同点の走者を一塁に置く。代走・北川昂政（総２・広島新庄）は捕逸で二塁へ進塁、続く渡邉千は投手強襲の内野安打で無死一、三塁と絶好の好機を演出。すると１死から今大会主将を務める服部が右前適時打を放ち、土壇場で４ー４と試合を振り出しに戻す。

さらに満塁とすると、打席にはここまで無安打だった八木が入る。追い込まれながらも直球を捉え、これが右中間を真っ二つに破る走者一掃の適時三塁打となり勝ち越しに成功。その後も一宮知樹（経１・八千代松陰）の適時二塁打、延末の適時打で追加点を奪い、試合をひっくり返した。５点のリードで９回裏に臨む。

その裏は今秋リーグ戦デビューを果たした熊ノ郷が登板。先頭打者に中安を許すも、この日最速１５０ｋｍ／ｈをマークした自慢の直球で押し切り、最後は代打・藤平愛也（政経２・八千代松陰）を空振り三振に仕留め９ー４で勝利。これで慶大は、２３年秋季からフレッシュトーナメント５連覇を達成した。

今季のフレッシュではリーグ戦での経験が豊富な選手、全く出場がない選手ともに活躍が光った。特にこの日の最終戦では土壇場で試合をひっくり返す団結力を見せ、慶大野球の真骨頂を体現していた。この貴重な経験をリーグ戦に還元し、２３年秋以来の首位奪還に向けて長い冬の練習を乗り越えてほしい。

（記事：林佑真／写真：河合亜采子、神戸佑貴、塩田隆貴）

◆選手コメント

フレッシュチーム主将・服部翔（政２・星稜）

先輩方の思いを受け継ぎ、５連覇という結果で示せたことがとても嬉しいです。

来年からはリーグ戦に出場して日本一が取れるよう頑張ります。

フレッシュチーム副将・山本海（経２・慶應）

フレッシュ5連覇を達成することができて良かったです。次はリーグ戦優勝、日本一を目標に頑張ります。引き続き、熱い応援の程よろしくお願いします。

渡邉千之亮（政２・慶應）

チームを勢いづけるバッティングができて良かったです。次はリーグ戦で優勝できるよう頑張ります。応援ありがとうございました。