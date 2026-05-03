【野球】投打が噛み合い勝ち点３獲得！　主将・今津が決勝３ラン＆４投手完封リレー／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦　東大２回戦　＠明治神宮野球場

５月３日（日）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 東大２回戦 @明治神宮野球場
慶大は東大との第２回戦を大勝で制し、２連勝で勝ち点を３とした。初回、今津慶介（総４・旭川東）が今季第１号となる３ランを放ち先制。４回に服部翔（政３・星稜）の適時打で１点追加、５回には林純司（環３・報徳学園）が走者一掃の適時三塁打、続く吉野太陽（法４・慶應）も適時二塁打で８点をリード。さらに７回、吉開鉄朗（商４・慶應）の適時打で追加点を奪い、９点差に。投げては先発・広池浩成（経４・慶應）が６回無失点の好投。救援陣も無失点に抑え、９ー０で勝利した。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|東大
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|慶大
|3
|0
|0
|1
|4
|0
|1
|0
|×
|9
慶大バッテリー：〇広池、栗林、水野、熊ノ郷ー吉開
東大バッテリー：●池田、中根、佐伯、江口、小山ー明石
慶大本塁打：今津１号３ラン（１回）
東大本塁打：なし
前日はロースコアの接戦を制し、第１戦をものにした慶大。５季ぶりの優勝に向けて１戦も落とせない戦いが続く中、先発投手に広池を起用。開幕カードの立大２回戦に先発したものの、２回１／３を４失点と、悔しい結果に終わった。しかしリリーフとしてマウンドに上がった明大２回戦では、３回を無失点に抑える好投。再び第２先発の座を任された広池は、チームを勝利へ導く投球を披露できるか。
初回、慶大は東大先発・池田剛志（理Ⅱ２・江戸川学園取手）を攻め立てる。先頭の丸田湊斗（法３・慶應）が四球で出塁すると、２番・小原大和（環４・花巻東）が右安、スタートを切っていた丸田は一気に三塁を陥れ、いきなり先制のチャンス。すると３番・今津が高めに浮いた初球の変化球を完璧に捉え、右中間席中段に飛び込む今季１号３ランを放ち、先制に成功する。
慶大先発・広池は、持ち味である力強い直球と鋭く曲がる変化球を巧みに使い分け、東大打線を全く寄せ付けない。前回の先発登板で苦しんだ立ち上がりだったが、序盤の３イニングは一人の走者も許さず、３回の三者連続三振を含め、５つの三振を奪う上々の立ち上がりを見せる。
打線は４回、東大２番手・中根慎士郎（文Ⅰ２・筑波大駒場）に対し１死から四球で走者を出すと、吉開の左安などで一、三塁の好機を演出。続く服部が初球から積極的にスイングをかけ、右前に落ちる適時打を放ち、４ー０とする。
さらに５回、丸田が三塁へのセーフティーバントを決め、相手の悪送球で二塁へ進む。その後四球で満塁とすると、代わった東大・佐伯豪栄（工４・渋谷幕張）から林純が右中間を破る走者一掃の適時三塁打、続く吉野も左中間へ適時二塁打を放ち、リードを８点に広げる。
広池は６回を投げ６９球、被安打わずか１、無四死球、８奪三振、無失点という完璧な投球内容で降板。７回から登板した栗林兼吾（商４・小山台）は、制球に苦しみ２つの四死球を与え、１死一、二塁のピンチを招く。しかし続く打者を打ち取り、無失点で切り抜ける好リリーフを見せる。
するとその裏、１死から吉野が右翼線へこの日３本目となる二塁打を放つと、続く吉開が左安、この打球を左翼手が処理にもたつく間に吉野が本塁生還。記録は適時打となり、９ー０と大量リードを奪う。
８回は水野敬太（経３・札幌南）が今季４試合目の登板。先頭の樋口航介（教養３・海城）に中安を浴び、２死となった後に四球を与え一、二塁とされる。しかし続く打者を空振り三振に抑え、無失点の投球。そして９回のマウンドには熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）が上がる。先頭打者に四球を与え、さらに内野安打で一、二塁のピンチを招くが、最後の打者を捕邪飛に抑え、試合終了。連勝で勝ち点を３とした。
この日の慶大は、投打ともに各選手が躍動し快勝を収めた。初戦では３得点に抑えられた打線も１３安打９得点、特に本調子ではなかった今津に待望の一発が出た点、さらに投手陣でも広池が６回無失点と試合を作り、第２先発の一角として頼もしい投球を披露した点は、来たる戦いに向けて非常に明るい要素だ。空き週を挟み、第６週で迎え撃つのは法大。現在慶大と同じく黒星は１つのみで、次節戦う東大戦で法大が勝ち点を奪えば、第６週の慶法戦が優勝の行方を決める大一番となることだろう。どの打順からでも得点を奪うことができる強力打線、厚い選手層を誇る投手陣を併せ持つ法大相手に、どんな戦いを見せるのか。
（記事：林佑真／写真：奈須龍成、柄澤晃希、河合亜采子
／取材：山内悠暉、稲垣遥河、河村怜）
◆慶大野手成績
|位置
|選手
|1回
|2回
|3回
|4回
|5回
|6回
|7回
|8回
|9回
|[8]
|丸田湊斗（法３・慶應）
|四球
|二ゴロ
|三安
|左２
|左飛
|[D]
|小原大和（環４・花巻東）
|右安
|空三振
|三ゴロ
|左飛
|空三振
|[4]
|今津慶介（総４・旭川東）
|右中本
|一ゴロ
|中飛
|右安
|遊ゴロ
|4
|上田太陽（商４・國學院久我山）
|[9]
|中塚遥翔（環３・智辯和歌山）
|二ゴロ
|遊ゴロ
|四球
|遊飛
|二ゴロ
|9
|藤田一波（環１・智辯和歌山）
|[7]
|一宮知樹（経２・八千代松陰）
|三ゴロ
|遊ゴロ
|H7
|横地広太（政４・慶應）
|四球
|左飛
|[6]
|林純司（環３・報徳学園）
|二ゴロ
|四球
|中３
|遊ゴロ
|[3]
|吉野太陽（法４・慶應）
|中２
|二ゴロ
|左２
|右２
|[2]
|吉開鉄朗（商４・慶應）
|遊ゴロ
|左安
|中安
|左安
|[5]
|服部翔（政３・星稜）
|遊ゴロ
|右安
|三ゴロ
|捕邪飛
|5
|八木陽（法３・慶應）
◆慶大投手成績
|選手
|投球回
|打者
|投球数
|被安打
|被本塁打
|与四死球
|三振
|失点
|自責点
|先発
|広池浩成（経４・慶應）
|6
|18
|69
|1
|0
|0
|8
|0
|0
|2
|栗林兼吾（商４・小山台）
|1
|5
|22
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|水野敬太（経３・慶應）
|1
|5
|17
|1
|0
|1
|1
|0
|0
|4
|熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）
|1
|5
|16
|1
|0
|1
|0
|0
|0