【野球】投打が噛み合い勝ち点３獲得！　主将・今津が決勝３ラン＆４投手完封リレー／東京六大学野球２０２６春季リーグ戦　東大２回戦　＠明治神宮野球場

５月３日（日）東京六大学野球２０２６春季リーグ戦 東大２回戦 @明治神宮野球場

慶大は東大との第２回戦を大勝で制し、２連勝で勝ち点を３とした。初回、今津慶介（総４・旭川東）が今季第１号となる３ランを放ち先制。４回に服部翔（政３・星稜）の適時打で１点追加、５回には林純司（環３・報徳学園）が走者一掃の適時三塁打、続く吉野太陽（法４・慶應）も適時二塁打で８点をリード。さらに７回、吉開鉄朗（商４・慶應）の適時打で追加点を奪い、９点差に。投げては先発・広池浩成（経４・慶應）が６回無失点の好投。救援陣も無失点に抑え、９ー０で勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 東大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 慶大 3 0 0 1 4 0 1 0 × 9

慶大バッテリー：〇広池、栗林、水野、熊ノ郷ー吉開

東大バッテリー：●池田、中根、佐伯、江口、小山ー明石

慶大本塁打：今津１号３ラン（１回）

東大本塁打：なし

前日はロースコアの接戦を制し、第１戦をものにした慶大。５季ぶりの優勝に向けて１戦も落とせない戦いが続く中、先発投手に広池を起用。開幕カードの立大２回戦に先発したものの、２回１／３を４失点と、悔しい結果に終わった。しかしリリーフとしてマウンドに上がった明大２回戦では、３回を無失点に抑える好投。再び第２先発の座を任された広池は、チームを勝利へ導く投球を披露できるか。

初回、慶大は東大先発・池田剛志（理Ⅱ２・江戸川学園取手）を攻め立てる。先頭の丸田湊斗（法３・慶應）が四球で出塁すると、２番・小原大和（環４・花巻東）が右安、スタートを切っていた丸田は一気に三塁を陥れ、いきなり先制のチャンス。すると３番・今津が高めに浮いた初球の変化球を完璧に捉え、右中間席中段に飛び込む今季１号３ランを放ち、先制に成功する。

慶大先発・広池は、持ち味である力強い直球と鋭く曲がる変化球を巧みに使い分け、東大打線を全く寄せ付けない。前回の先発登板で苦しんだ立ち上がりだったが、序盤の３イニングは一人の走者も許さず、３回の三者連続三振を含め、５つの三振を奪う上々の立ち上がりを見せる。

打線は４回、東大２番手・中根慎士郎（文Ⅰ２・筑波大駒場）に対し１死から四球で走者を出すと、吉開の左安などで一、三塁の好機を演出。続く服部が初球から積極的にスイングをかけ、右前に落ちる適時打を放ち、４ー０とする。

さらに５回、丸田が三塁へのセーフティーバントを決め、相手の悪送球で二塁へ進む。その後四球で満塁とすると、代わった東大・佐伯豪栄（工４・渋谷幕張）から林純が右中間を破る走者一掃の適時三塁打、続く吉野も左中間へ適時二塁打を放ち、リードを８点に広げる。

広池は６回を投げ６９球、被安打わずか１、無四死球、８奪三振、無失点という完璧な投球内容で降板。７回から登板した栗林兼吾（商４・小山台）は、制球に苦しみ２つの四死球を与え、１死一、二塁のピンチを招く。しかし続く打者を打ち取り、無失点で切り抜ける好リリーフを見せる。

するとその裏、１死から吉野が右翼線へこの日３本目となる二塁打を放つと、続く吉開が左安、この打球を左翼手が処理にもたつく間に吉野が本塁生還。記録は適時打となり、９ー０と大量リードを奪う。

８回は水野敬太（経３・札幌南）が今季４試合目の登板。先頭の樋口航介（教養３・海城）に中安を浴び、２死となった後に四球を与え一、二塁とされる。しかし続く打者を空振り三振に抑え、無失点の投球。そして９回のマウンドには熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）が上がる。先頭打者に四球を与え、さらに内野安打で一、二塁のピンチを招くが、最後の打者を捕邪飛に抑え、試合終了。連勝で勝ち点を３とした。

この日の慶大は、投打ともに各選手が躍動し快勝を収めた。初戦では３得点に抑えられた打線も１３安打９得点、特に本調子ではなかった今津に待望の一発が出た点、さらに投手陣でも広池が６回無失点と試合を作り、第２先発の一角として頼もしい投球を披露した点は、来たる戦いに向けて非常に明るい要素だ。空き週を挟み、第６週で迎え撃つのは法大。現在慶大と同じく黒星は１つのみで、次節戦う東大戦で法大が勝ち点を奪えば、第６週の慶法戦が優勝の行方を決める大一番となることだろう。どの打順からでも得点を奪うことができる強力打線、厚い選手層を誇る投手陣を併せ持つ法大相手に、どんな戦いを見せるのか。

（記事：林佑真／写真：奈須龍成、柄澤晃希、河合亜采子

／取材：山内悠暉、稲垣遥河、河村怜）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 四球 二ゴロ 三安 左２ 左飛 [D] 小原大和（環４・花巻東） 右安 空三振 三ゴロ 左飛 空三振 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 右中本 一ゴロ 中飛 右安 遊ゴロ 4 上田太陽（商４・國學院久我山） [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 二ゴロ 遊ゴロ 四球 遊飛 二ゴロ 9 藤田一波（環１・智辯和歌山） [7] 一宮知樹（経２・八千代松陰） 三ゴロ 遊ゴロ H7 横地広太（政４・慶應） 四球 左飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 二ゴロ 四球 中３ 遊ゴロ [3] 吉野太陽（法４・慶應） 中２ 二ゴロ 左２ 右２ [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 遊ゴロ 左安 中安 左安 [5] 服部翔（政３・星稜） 遊ゴロ 右安 三ゴロ 捕邪飛 5 八木陽（法３・慶應）

◆慶大投手成績