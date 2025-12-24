【慶應スポーツ大賞２０２５】この１年の全てにスポットライトを！慶應スポーツ大賞開催のお知らせ

平素より慶應スポーツの記事をご愛読いただきありがとうございます。このたび、昨年に引き続き参加型企画となる【慶應スポーツ大賞２０２５】を開催することとなりました。数ある記事の中から我々がノミネート記事を厳選し、その中から読者の皆様が「良い」と思った記事を選んでいただくこの企画。今回は記事部門に加え、写真部門も開催させていただく運びとなりました。

【記事部門】

【写真部門】

私たちは体育会をはじめとする部員や大学スポーツに携わる多くの方々に支えられ、２０２５年も様々な名場面を発信してきました。この企画は２０２５年の記事の中でも、歓喜や涙の瞬間、選手の思いが最も伝わる記事を読者の皆様の投票で決定するものです。記事に優劣を付けるのではなく、慶應スポーツが伝える「体育会２０２５年」を振り返っていただき、体育会や読者の皆様への感謝の気持ちを改めて表したいと部員一同思っています。また、今年度から写真部門も開設させていただきました。体育会の選手たちが見せるさまざまな「一瞬」を切り取った５枚をぜひご覧ください。

ご投票よろしくお願いします！

【決定方法】

弊会の記者が投票によって記事と写真を５つずつノミネートします。その中から皆様に１人１票投票していただき、決定いたします。投票は上のGoogleフォームから！

【基準】

<記事部門>

①写真や表を含め読みやすい記事であるか

②試合の状況や選手の思いが表現されているか

<写真部門>

①選手の一瞬を上手く切り取った写真になっているか

②写真でその時の状況を上手く伝えられているか

【投票期間】

～１２月３０日（火）

※１人１回でお願いします。

（担当：塩田隆貴、河合亜采子、島森沙奈美、山口和紀、梅木陽咲、竹腰環、野田誉志樹、村山仁紀、根本佳奈、水野翔馬）