【慶應スポーツ大賞２０２５】苦楽を越えた１年を振り返る　慶應スポーツ大賞２０２５を発表

数ある記事、写真の中から我々がノミネート作品を厳選し、その中から読者の皆様が「良い」と思ったものを選んでいただく慶應スポーツ大賞２０２５。５つのノミネート記事の中から、そして５つのノミネート写真の中から一番多い票数を獲得し、見事慶應スポーツ大賞２０２５に選ばれたのは…

この度は「慶應スポーツ大賞２０２５」に投票してくださり誠にありがとうございました。たくさんのご投票があったことをこの場をお借りして感謝申し上げます。総得票数の約半数を締め、見事「慶應スポーツ大賞２０２５」に輝いたのは以下の２つになります。

〈記事部門〉

記事部門では以下の記事が「慶應スポーツ大賞２０２５」に輝きました。

【選出理由（抜粋）】

試合ではなく、デモンストレーションという、わざわざ早稲田まで観に行かないと観られない行事にまで同行し、記事にしたことが素晴らしいと思いました！社会人など、デモンストレーションは観たいと思ってもなかなか観に行けない人も多いので（４０代・女性）

應援指導部が慶早戦にかける思いが伝わってきた（２０代・塾生）

早稲田のライバルはやっぱり慶應、その一言に尽きます（５０代・女性）

〈写真部門〉

写真部門では以下の写真が「慶應スポーツ大賞２０２５」に輝きました。

【選出理由（抜粋）】

直近の試合でベンチ入りを逃していた2人が、悔しさをバネに結果を出した喜びや2人の絆が伝わってきたから（４０代・女性）

嬉しさが爆発して見てる側も嬉しくなりました。とても伝わる一枚です。（５０代・女性）

いい先輩後輩の関係性が伝わってきた（２０代・女性）

下記の記事はノミネート外にも関わらず、多くの方々に賞賛のコメントをいただきましたので、こちらでご紹介させていただきます。

また、上記のコメント以外にも素敵なコメントを多数いただきました。投票してくださった皆様、そして弊会の記事に対して感想や意見を送っていただきました皆様に改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

今回ケイスポでは５つの記事と５つの写真に絞って、特別企画「慶應スポーツ大賞２０２５」を行いました。しかし、私たちは上記の記事や写真に留まらず、全ての記事に情熱を持って執筆し、全ての取材で熱意を持って写真を撮っています。この慶應スポーツ大賞が、多くの読者の皆様に、より多くの体育会に興味を持ってくださる機会となっていただければ幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

１年間ご愛読ありがとうございました！

来年以降もぜひよろしくお願いいたします。

よいお年をお迎えください。

（担当：塩田隆貴、河合亜采子、島森沙奈美、山口和紀、梅木陽咲、竹腰環、野田誉志樹、村山仁紀、根本佳奈、水野翔馬）