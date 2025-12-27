【レスリング】岡澤ナツラ　ルーキーイヤーで堂々の３位　尾﨑野乃香は決勝進出／令和７年度レスリング天皇杯全日本選手権　３日目

１２月１８日から２１日にかけて行われたレスリング天皇杯全日本選手権。３日目となる２０日には慶大から３選手が出場した。フリースタイル７４㌔級の瀧澤勇仁（経１・ 慶應）は初戦で天皇杯初勝利を挙げるも、続く準々決勝で敗退。翌日、３位入賞を目指し敗者復活戦に臨む。女子レスリング６２㌔級の尾﨑野乃香（環４・帝京）は初戦を不戦勝で勝ち進むと、続く準決勝は接戦をものにし、翌日の決勝に進出。フリースタイル８６㌔級の３位決定戦に出場した岡澤ナツラ（法１・慶應）は圧巻の試合運びでテクニカルスぺリオリティ勝ちを収め、銅メダルに輝いた。

２０２５年１２月２０日（土）＠駒沢体育館

【試合結果】

〈男子フリースタイル７４㌔級〉

１回戦

○瀧澤勇仁（慶大）［VPO 6:00=6-2］安藤慎悟（山梨学院大学）●

準々決勝

●瀧澤勇仁（慶大）［VSU 2:31=0-10］髙橋海大（日本体育大学）○

〈女子レスリング６２㌔級〉

準々決勝

○尾﨑野乃香（慶大）［VFO］諸星菜夏（法政大学）●

準決勝

○尾﨑野乃香（慶大）［VPO 6:00=4-1］尾西桜（日本体育大学）●

〈男子フリースタイル８６㌔級〉

３位決定戦

○岡澤ナツラ（慶大）［VSU 4:00=11-1】秋保大地（文化学園大学杉並高校）●

慶應義塾高時代から全国の舞台に立ってきた瀧澤勇仁（経１・ 慶應）。昨年は天皇杯ＦＳ７４㌔ 級に同階級唯一の高校生選手として出場している。 慶大入学後もＪＯＣで２位、インカレで３位に輝くなど、 順調な成長曲線を描く新星は、 天皇杯の舞台でどのような活躍を見せられるか。

初戦、開始１分頃に右足が攣るハプニングに見舞われる。 さらにパッシブで先制を許すが、 すぐさま相手の背後を取り逆転。２― １で第１ピリオドを終える。リードを拡げたい第２ピリオド、開始早々にテイクダウンで追加点を挙げる。途中１点を返されるも、 終盤に相手のタックルで生まれた隙をついて床に倒し、 ４点差に突き放すと、そのまま逃げ切った。

相手との距離を保ちながら、効果的に得点を重ねた瀧澤。 持ち前の試合巧者ぶりを発揮し、天皇杯での自身初白星を掴んだ。

２戦目の相手は２５年世界選手権７４㌔級金メダリスト・ 髙橋海大（日本体育大学）。前日、兄の髙橋夢大（ 三恵海運株式会社）に慶大・岡澤ナツラ（法１・慶應） が敗れている。慶應義塾高時代からの盟友の雪辱を果たすため、勝利したいところだったが、世界チャンピオンの壁は高く、 第１ピリオドでテクニカルスペリオリティ負けを喫した。 それでも、間違いなく大きな経験を積んだ瀧澤。この一戦は、 今後の３年間の財産となるだろう。

２４年のパリ五輪で６８㌔級の銅メダルに輝いた尾﨑野乃香（ 環４・帝京）。２８年のロス五輪に照準を定め、 本来の階級である激戦区の６２㌔級に登場した。

初戦は相手の棄権で不戦勝。続く準決勝の相手は、 ２５年世界選手権５９㌔級の王者・尾西桜（日本体育大学）。 開始早々、タックルから足を取られるも、 ポイントは与えずにしのぐ。その後パッシブから先制されたが、 第１ピリオド終盤に２点を取り、２―１で折り返す。

流れを引き寄せたい第２ピリオド。開始から３０秒ほど経過した頃、得意の 素早いタックルで相手の右足を取ると、テイクダウンに持ち込み、 ４―１とする。

流れを引き寄せたい第２ピリオド。開始から３０秒ほど経過した頃、得意の 素早いタックルで相手の右足を取ると、テイクダウンに持ち込み、 ４―１とする。

その後は相手に足を取られる場面があったが、 見事に守り抜いて勝利した尾﨑。翌日の決勝戦へと駒を進めた。

決勝の相手は、６２㌔級最大のライバル・元木咲良（ 育英大学助手）。明治杯、そしてプレーオフでの借りを返すべく、 負けられない一戦となる。

ルーキーながら、瀧澤と共に躍動する岡澤。 この日は３位決定戦に臨んだ。開始１分２０秒頃、足を取られた状態で豪快なそり投げを繰り出し、２点を先取する。その後１点を返されるも、６―１で第１ピリオドを終え、試合を折り返す。

第２ピリオドでも圧巻のスピードとパワーで相手を寄せ付けず、得点を重ねていった岡澤。テクニカルスぺリオリティ勝ちを収め、見事３位入賞を果たした。

【インタビュー】

岡澤ナツラ（法１・慶應）

ーー３位入賞となりました。今の気持ちを教えてください。

オリンピック階級に挑戦した中、準決勝で負けてしまいましたが、その反省を活かしつつ３位決定戦で勝利してメダルを獲れたのは今後の自信にもつながる良い経験だったと思います。

ーー今大会は社会人選手も出場していましたが、どんな大会でしたか。

オリンピック階級の８６㌔級に上げてから、初めてシニアがいる大会でしたが、準決勝でシニアの人に負けてしまったので、すごくそことの差を感じています。でも自分が追い付かなきゃいけないのはそこなので、新たな糧にもなりましたし、得られたものはメダル以上に良いものだったと思います。

ーーこのルーキーイヤーは多くの大会で表彰台に上がりました。１年間の手応えや成長を教えてください。

いろいろな大会に参加して、ほとんどの大会でメダルは獲れましたが、金メダルには届かず、差を感じたので、練習から見直す必要があると思っています。ただ、いろいろな勝ち方や負け方を経験して、その度に改善して、４月の時より体格も自分のレスリングスタイルも変わり、今のところいい方向に進んでいると思います。変化があった１年でした。

ーー来年はどんな１年にしたいですか。

チームとしては、リーグ戦と天皇杯、慶早戦で自分が要となって勝たせられるように。個人としては、今年は金メダルから見離されていたので、４月のＪＯＣで優勝して、Ｕ２０の世界選手権で世界チャンピオンのベルトを獲ることを一番の目標にして、天皇杯でもシニア相手に１勝して、今年の負けを活かせるようにしたいです。

ーー読者の皆さんに向けて一言お願いします。

レスリングはマイナーな競技ですが、我々もがんばって成績を出すので、ケイスポさんの記事を一読していただけると嬉しいです！

（記事：柄澤晃希 取材：野村康介、柄澤晃希）