【野球】土壇場で魅せた”主将”の意地　躍動感溢れるプレーを武器にスタメン奪取へ 服部翔／フレッシュ５連覇記念＆来季注目選手インタビュー

１１月６日に東京六大学野球フレッシュトーナメント５連覇を達成した慶大野球部。５連覇の立役者であり、来季にさらなる飛躍が期待される４名の選手にインタビューを行いました！

第４弾は、フレッシュトーナメント早大戦で４打点の活躍を見せ、決勝の明大戦では９回に同点打を放った服部翔（政２・星稜）です！強肩と堅実な守備を持ち味とする服部選手に、今季を振り返るとともに、この冬に懸ける思いや来季への意気込みを語っていただきました。（このインタビューは１２月１８日に行いました）

◆今秋の成績

打数 安打 本塁打 打点 四死球 盗塁 失策 2025秋季リーグ戦 立大２回戦 1 0 0 0 0 0 0 2025秋季リーグ戦 立大３回戦 1 0 0 0 0 0 0 2025秋季新人戦 法大戦 2 0 0 0 0 0 1 2025秋季新人戦 早大戦 4 2 0 4 0 0 0 2025秋季新人戦 明大戦 4 1 0 1 0 0 0

――まずはフレッシュトーナメント５連覇、おめでとうございます

ありがとうございます。

――決勝戦では優勝への望みを繋ぐ意地の同点打もあり、かつ主将も務めた。今大会を振り返って

春とは違い戦力的にも変わっている部分があって、例えば大村昊澄（法２・慶應）などといった春にベンチ入りしていたメンバーがいないというところで、僕がキャプテンをやらせていただいて、チームをどうまとめていくかという部分が大変でした。また、初戦の法大戦で負けてしまって苦しい展開ではありましたが、早大、明大に勝ち切って優勝できたのはとても嬉しかったです。

――主将としてどのようなチームを目指したか？

春も優勝していたので、そこを前提におきながら、「圧倒的に勝つチーム」を目標にしてやってきました。秋は春に比べて、Aチームにいる選手とBチームにいる選手が混ざっていたこともあって、あまり合わせて練習することがなく、そこが懸念点ではありましたが、それぞれで意識を高く持って練習できていたのかなと思います。

――星稜高時代も主将を務めた、その頃と違いはあったか

高校時代の方が、キャプテンとしてやらなければいけないというプレッシャーが大きかったのですが、慶大の選手たちは、塾高甲子園優勝メンバーであったり、結構自分でできる選手が多いので、プレッシャーはある中でも比較的楽しみながらプレーできたかなと思います。

――個人として、今大会の成績を振り返って

春はヒットがなかったですが、秋になって早大戦で４打点、明大戦でも同点打を打てました。自分としては打撃の方でチームに貢献したかったという思いもあったので、それが結果につながって良かったかなと思います。

――今年はリーグ戦初出場も果たした、1年間をどう振り返る

リーグ戦に出させてもらいましたが、あまり思うようなプレーはできなかったというのはありますし、出場しても少な機会ではあったので、来年に向けてスタメンを取りたいという気持ちは増しましたし、リーグ戦で結果を残すという明確な目標ができたので、そこは良かったなと思います。

――チーム内での自身の立ち位置をどう捉えているか

２年生からリーグ戦に出させてもらったので、来年は３年生という引っ張っていかないといけない立場でもあると思いますし、途中から出場していた身なので、他のライバルたちに迫られた時でも、自分がどれだけ成長して周りよりも結果を残せるか、試される立場だと思うので、自分はまだまだ足りないという自覚を持ちながら練習していきたいと思っています。

――具体的にはどのような点が足りないと感じているか

試合に出ている選手を超えるためには、同じレベルや結果ではダメだと思っているので、そこを超えるくらいの結果や信頼度を目指していかないといけないと思います。

――自身の強みは

守備が得意で。がっちりした守備というよりかはスピード感のある守備、また肩の強さというところは自信を持っています。

――目標とする選手は

中日ドラゴンズの田中幹也選手とか、小柄でもスピード感があって活躍している選手とかを目指してやっています。

――プロ野球はよく見る？

高校の時は家のテレビでずっと流れていたので、嫌でも見るような状況でしたけど、大学に来て僕の部屋はテレビがなくて。あまり見ていないですけど、時々中継で見る感じです。

――好きな球団は？

僕はソフトバンクが好きです。和田毅選手が好きでした。

――野球以外の趣味は

スノーボードは結構好きですね。地元が石川なので、帰省した時に友達と行く感じです。

――特に仲のいい選手は

安達英輝（商２・慶應）とは結構遊びに行くことが多いですね。安達、大村あたりかなと思います。

――尊敬する先輩は

ズミさん（今泉将、商４・慶應）です。面倒見てもらったというか、リーグ戦でもよくペアで練習していたので。尊敬というよりかは感謝ですかね。仲がいい先輩は今泉選手だと思っています。見た目はとても怖そうですけど（笑）、とても関わりやすく親しみが持てました。

――期待している後輩は

林李峰（法１・中京）はとてもバッティングがいいですね。打球を飛ばす上手さと、ミート率が高いと思います。

――星稜高の先輩（明大・若狭）、後輩（早大・佐宗など）も神宮で活躍しているが、どう見ているか

若狭さんは結構仲良くて、色々な話をします。相手が活躍するのも見ますし、僕が出ているのも向こうから連絡来たりしますね。若狭さんの活躍を見ると、僕も頑張らなきゃいけないなと本当に感じますね。佐宗も仲良いです。六大学に入学してくる後輩はみんな仲良いですね。

――対戦したい選手は

明大・大川慈英（国日４・常総学院）選手と本当は対戦したかったです。同期だったら早大・髙橋煌稀（スポ２・仙台育英）ですかね。フレッシュで対戦しましたけど、今はもっとすごくなっていると思うので。

――来季の注目選手

八木陽（法２・慶應）選手ですかね。僕は八木選手が一番守備上手いと思っていますし、守備だけじゃなくてバッティングも良いので。僕もライバルとして負けたくないなと思う気持ちはありつつ、これから出てくるだろうなとは思います。

――冬の練習で意識的に取り組んでいることは

チーム全体で機能改善みたいなトレーニングをしている中で、自分でしっかり意識を持ってやりたいなと思っているのと、守備をもっと強化していきたいと思いつつ、打撃でももっと打たないと試合に出られないなと思ったので、そこを追求するじゃないですけど、色々なところから情報を持ってきて試している感じですね。

――来季の目標

まずスタメンを取ること、そして首位打者とベストナインを獲れるように頑張りたいと思います。

（記事、取材：林佑真）