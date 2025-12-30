【ラグビー】「このメンバーだからここまでやってこれた」4年生全員が主役　最後の黒黄ジャージで笑顔の引退／４年生試合 対帝京大学

年の瀬を迎え本格的な寒さの中、蹴球部は毎年恒例となった帝京大との４年生試合に臨んだ。この試合では試合で体を張り続けた今野椋平（環４・桐蔭学園）らだけでなく、主務の中井優（政４・慶應）や学生コーチの藤田祥平（経４・慶應）、安田雄翔（法４・甲南）が再びプレーヤーとしてグラウンドに立った。限りある大学生活の中で、怪我でリハビリを余儀なくされた部員、４年間ポジション争いに挑み続けた部員、縁の下の力持ちとしてチームを支えてきた部員もいる。この日は１２６代全員が憧れの”黒黄ジャージ”に袖を通し、スタッフを含む３４名全員が集大成を出し切った。

2025年12月28日（日）特別試合 対帝京大＠帝京大学百草グラウンド

●慶大 １７｛０－５０、１７―１７｝６７ 帝京大○

試合後、ケイスポが独占インタビュー！興奮冷めやらぬ部員たちの声をぜひご覧ください。

⭐️引退を迎えた 伊吹央選手（経４・慶應）、大川竜輝選手（理４・慶應）、橋本弾介選手（法４・慶應）、安田雄翔コーチ（法４・甲南）

ーー今日の試合を振り返って

伊吹：同期のみんなと最後に試合ができるということで、本当に楽しくて、みんな仲良くプレーできたので良かったです。

大川：今日は楽しくできたのでよかったです。（久々の試合で）疲れたけど、走り切れました。

橋本：怪我人はちょっと出てしまいましたけど、みんなでタックルしてトライ取って喜んだので、僕たちの代らしい試合が出来たのかなと思います。来年は引退する前に（４年生試合を）やってほしいとは思っていますが、僕たちの代の締めとしては良い試合だったと思います。

安田：僕は２年間、選手を支える立場だったのですが、みんなでラグビーをする楽しさを改めて実感しました。

ーー２週間空いてのゲームだったが、体力面は

橋本：４０分だけの出場でしたが、本当にしんどかったです。継続って大事だなと思いました。

ーー４年間を振り返って

伊吹：キツいことも、困難な壁もたくさんあったのですが、同期、先輩、後輩に支えられて乗り越えられた４年間でした。

大川：面白い同期といっぱい出会えたのがよかったかなと思います。

橋本：僕は１年生から試合で使ってもらって、たくさん試合には出してもらったのですが、控えに回る時期など苦しい時間もありました。ただ、４年目で納得できるプレーができて、チームの勝利に貢献できたという実感があるので、総じていい４年間だったと思っています。

安田：上手くいかないことの方が多かったですけど、仲間がいたから苦しいことも乗り越えられたし、最後にこうやって大好きな同期とラグビーができて本当によかったなと思います。

ーー後輩に期待すること

伊吹：今年僕たちが成し得なかった「日本一」という目標。自分たちの代を簡単に乗り越えられるような、強いチームになってほしいと願っています。

大川：日本一に向けて、来年こそ頑張って欲しいです。

橋本：僕たちは成し遂げられませんでしたが、１個下の代でぜひ日本一という舞台に立ってほしいなと思います。

安田：僕たちが達成できなかったことを達成できるように、毎日やるべきことをやってほしいなと思います。

⭐️来年度最終学年となる 笠原悠真選手（政３・慶應）、勝又菖コーチ（法３・慶應）、森航希選手（環３・桐蔭学園）

ーー４年生との思い出は

笠原：１月２日に花園のベスト８から４決めの日があって。それを（今野）椋平くんと前日に話して、弾丸で二人で大阪旅行に行ったのが思い出深いです。二人で大阪桐蔭と桐蔭の１試合だけ見て、その後ずっと京都の抹茶スイーツ巡りをして帰ってくるっていう、あの旅行は思い出です。

勝又：僕は、大川竜輝さんというすごく尊敬している先輩がいて。僕が結構プレーで悩んでいた時に、竜輝さんがご飯連れてってくれて、美味しい焼肉屋で相談乗ってくれたのが良い思い出です。

森：ラグビー以外の所でもご飯に連れてってくれて、リフレッシュという意味でも４年生と関われたっていうのがすごい印象に残ってるなと思います。３年間（この部活に）いて、どの４年生よりも一番話しやすくて、今年が一番風通しが良かった印象があります。

ーー引退を迎えた４年生になんて言葉をかけたいか

笠原：２つあって、本当にお疲れ様というのと、あと１年間任せろというところです。孫と息子を抱ける体で引退できてよかったです、お疲れ様でしたと言いたいです。

勝又：大好きです。

森：本当にありがとうという言葉です。一番ベタですけど（笑）。すごく支えてもらったなと思います。下級生にすごく目を向けてくれたし、話しかけやすい先輩で、すごく良いチームができたなと思っているので、本当に４年生には感謝しかないです。

ーー来年度に向けて

笠原：日本一という目標を決めて、本当に日本一いけると信じていたけど去年もベスト１６で終わっちゃったので、もっと頑張って、冬、春、夏、本当に練習に励まなくてはいけないので、それを引っ張らなきゃなという風に思っています。

以下、この試合を写真で振り返ります！↓

（取材：島森沙奈美、月井遥香）





