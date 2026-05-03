【ラグビー】アグレッシブなパスワークで相手を翻弄　大事な初戦を白星で飾る／関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ　第１節　ｖｓ日本体育大学

４月２５日、関東大学ラグビー春季交流大会が開幕した。２季ぶりの春季大会Ｂグループ優勝を目指す慶大は、ホーム・日吉グラウンドに日本体育大学を迎えた。序盤からアグレッシブなパスワークで日体大を翻弄した慶大は、４トライを挙げて２６－０で試合を折り返す。後半もメンバーを入れ替えながらじわじわと得点を重ね、疲れが見えた終盤に複数トライを許したものの、４８－１９の快勝でスタートダッシュに成功した。

２０２６年４月２５日（土）第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ ｖｓ日本体育大学 ＠慶大日吉グラウンド

◯慶大 ４５｛２６－０，１９－１９｝１９ 日体大●

第15回関東大学春季交流大会Bグループ 第2節 慶應義塾大学 2026/04/25 （土）

12:00 K.O.

＠慶應義塾大日吉グラウンド 日本体育大学 前半 後半 前半 後半 4 3 トライ（T） 0 ３ 3 2 コンバージョン（G） ０ ２ ０ 0 ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ２６ １９ 計 ０ １９ ４５ 合計 １９ 前半５分 森（T） 前半６分 田村（G） 前半１４分 草薙（T） 前半１６分 田村（G） 前半２６分 キーヴァ―（T） 前半２７分 田村（G） 前半３９分 草薙（T） 後半１１分 松田（T） 後半１２分 田村（G） 後半１９分 井吹（T） 後半２０分 田村（G） 後半４４分 岡田（T） 得点者 後半３０分 小川（T） 後半３１分 ラコマイソソ（G） 後半３４分 太田（T） 後半４２分 ラコマイソソ（T） 後半４３分 ラコマイソソ（G）

慶應義塾大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 小川 士潤 172/100 経３ 慶應 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 岡田 海世 184/92 環２ 清真学園 5 トーマス ニコラス パパス 199/106 総２ Anglican Church Grammar School 6 キーヴァー ブラッドリー京 182/90 総３ 常翔学園 7 茅 万希司 179/84 環２ 慶應 8 中野 誠章 176/107 文３ 桐蔭学園 9 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 10 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 11 武居 泰獅 178/82 法３ 桐蔭学園 12 松田 怜大 174/86 環４ 桐蔭学園 13 諸田 章彦 172/82 環３ 桐蔭学園 14 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 15 田村 優太郎 174/80 環３ 茗溪学園 16 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 17 山北 響己 178/108 経２ 慶應志木 18 野口 丈樹 175/100 商２ 慶應 19 髙橋 優太朗 181/97 商２ 慶應 20 本田 李成 180/93 政２ 慶應 21 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 22 加藤 旭陽 166/84 政３ 慶應志木 23 西機 大河 176/78 商２ 流通経済大学付属柏 24 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 25 相見 駿太 168/75 経３ 慶應 26 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園

日本体育大学 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 豊嶋 優希 170/82 体育４ 日体大柏 2 内山 怜 171/93 体育３ 桐蔭学園 3 真鍋 二郎 182/120 体育２ 佐賀工業 4 石塚 翔真 183/93 整復医療４ 國學院栃木 5 西田 櫂 185/102 体育４ 桐蔭学園 6 三浦 海 173/83 体育４ 長崎北陽台 7 岡部 義大 179/94 体育４ 國學院栃木 8 千野 太雅 172/88 体育３ 國學院栃木 9 井上 旬 160/65 体育２ 大分舞鶴 10 五味 侑也 172/80 保険医療４ 岡谷工業高校 11 清原 尚己 166/63 体育３ 広島工業 12 ラコマイソソ イマニエル 171/85 体育４ 岡谷工業高校 13 嘉藤 匠悟 174/81 体育４ 大阪桐蔭 14 石田 一休 175/79 体育４ 京都工学院 15 浅見 友輝 177/84 体育３ 東京高校 16 山本 慧 168/90 体育４ 筑紫高校 17 小野 瑛心 180/111 体育２ 平工業高校 18 レワ パエア 185/120 体育３ 日体大柏 19 島澤 桜太 177/91 スポーツマネジメント３ 魚津工業高校 20 小川 健輔 171/87 体育２ 桐蔭学園 21 夏堀 祐有輝 168/87 スポーツマネジメント４ 石神井高校 22 下林 蒼 170/85 体育２ 九州学院 23 白鳥 蓮 160/62 スポーツマネジメント２ 昌平高等学校 24 太田 瑛心 180/95 スポーツ文化２ 東福岡 25 角田 正道 175/80 体育２ 深谷高校 26 鈴木 太悟 173/70 スポーツマネジメント２ 湘南工科大附属高校

日本一達成に向けて２季ぶりの優勝で勢いを付けたい慶大は、ホーム・日吉グラウンドに日本体育大学を迎えた。昨季４年生が中心となっていたＢＫ陣だけでなく、複数の主力がＵ２０日本代表の活動に参加しているＦＷ陣にもフレッシュな顔ぶれが並んだ慶大。経験値という部分で一抹の不安を抱えながらのキックオフとなったが、新生慶大蹴球部は序盤からフルスロットルで日体大に襲いかかった。

５分、敵陣で相手が陣地回復のキックを試みたところで、ＦＬキーヴァーがこれをチャージ。更にピッチを転々とした楕円球を自ら拾い、５ｍライン付近までゲインすると、最後はラックからＳＨ森が自らボールを運び出してトライ。さらに「オフシーズンにキックの改善に取り組んできた」と語っていたＦＢ田村が難しい角度からのコンバージョンを成功させ、幸先よく先制する。

先制で勢いづいた慶大は１４分、右サイドからＳＨ森→ＦＬキーヴァー→ＦＢ田村→ＬＯパパス→ＬＯ岡田→ＷＴＢ武居→ＳＯ脇→ＷＴＢ草薙と８人が絡む華麗なパスワークでピッチを横断。最後は次世代のトライゲッター・草薙がインゴール左隅に飛び込み追加点を挙げた。さらに田村が再び難易度の高いコンバージョンを沈め、点差を１４点に広げる。

慶大はディフェンスでも魅せる。２２分、日体大がＢＫに展開し、手薄な左サイドのエッジを突かれたが、この日が黒黄デビューとなったＦＬ茅が低いタックルを突き刺すと、高いワークレートを誇るＰＲ小川がすかさずラックに絡み、日体大のペナルティを誘う。安定したディフェンスでピンチの芽を摘み、主導権を握っていく。

２５分、敵陣２２ｍライン上で獲得したマイボールラインアウトを起点に猛攻を開始。まずは１９６ｃｍの長身を誇るパパスがしっかりボールを確保。続いてランで相手を引き付けた森からパスを受けたＣＴＢ諸田が左にステップを切りながら１人を剥がし、持ち味の推進力でインゴールに迫る。相手のディフェンスラインが整わないうちに森が茅へ配球すると、虚を突かれた日体大はハイタックルの反則を犯す。立て直しを図る隙すら与えない森はここでクイックリスタートを選択。最後はオフロードパスでキーヴァーに繋いで前半３トライ目を奪った。昨年リザーブとして経験を積んだ森の素早い球出しで日体大を翻弄する。

前半最大のピンチは３１分、相手ボールスクラムでコラプシングを取られ、フリーキックで自陣への侵入を許すと、直後のラインアウトからの展開で左右に揺さぶられ、５ｍラインの内側まで押し下げられる。それでも、ここで粘りのディフェンスを続けると、最後はグラウンディングを許さず、窮地を脱した。

すると３８分、敵陣でＮＯ８中野が相手に鋭いタックルを浴びせ、ボールを掻き出してターンオーバー。間髪入れずにＳＯ脇が相手の背後にキックを転がし、再獲得とはならなかったものの５ｍラインアウトを獲得する。このラインアウトは乱れたが、ボールは確保しアタックへ移行。遅れてアタックラインに加わったＦＢ田村が相手のマークを攪乱すると、左サイドへロングパスを放る。このパスを受けたＦＬ茅がＢＫ顔負けのステップで内側に切り込み、最後はタッチライン際で待っていたＷＴＢ草薙へ。流れるようなアタックで守備組織を完全に破壊し、スコアを２６－０として前半を終えた。

ＢＫだけでなくＦＷも参加した細かいパスワークで圧倒し、ディフェンスでも昨季の遺産である自陣深くでの粘り強さを発揮。日体大を無得点に抑え、理想的な展開で試合を折り返した。

後半開始早々、自陣深くに攻め込まれた慶大だったが、ここでも前半同様のしぶとい守備を発揮。日体大のモールによる猛攻をしのぎ切り、陣地を回復。そして４７分、今日最初の交代カードを切る。持ち味のスティールと豪快な突破を見せた中野に替えて１２７代主将・恩田を、テンポの良い配球でアタックをけん引した森に替えて２年生の尾関を投入した。

直後の５０分、ＬＯパパスの鋭いタックルを合図にＦＷ陣が圧力をかけてターンオーバーし、自陣１０ｍライン付近から速攻に転じる。ＣＴＢ松田、ＷＴＢ草薙のランで２０ｍほどゲインすると、相手のマークから外れたＬＯキーヴァーがラインブレイクし、サポートに入ったＳＨ尾関へパスが渡る。最後は再びパスを受けた松田が相手ディフェンス４人を置き去りにする圧巻のランで後半最初の得点を奪った。

得点後、ＳＯ脇に替えて西磯を投入。西磯がＦＢ、田村がＳＯに入る。

攻撃の手を緩めない慶大は５８分、敵陣深くでマイボールラインアウトを確保したところで、フロントローの小川、藤森、中谷に替え、山北、井吹、野口丈を、ＦＬの茅に替えて本田を投入。直後のラインアウトでこの日初めてのモールアタックを選択。今季からＨＯにコンバートされた井吹がグラウンディングし、日体大を突き放す。

６０分にＣＴＢ松田に替えて横山を、６５分に武居に替えて加藤を投入した慶大。追加点は奪えないながらも無失点のまま推移してきた試合だったが、７０分にキックチャージからついに初トライを許すと、さらに２トライを加えられる。

序盤からハイテンポなラグビーを展開し続けた影響で、時間経過と共に疲れが見られた慶大。７０分にＣＴＢ諸田に替えて相見、７６分にはＦＬキーヴァーに替えて髙橋を投入し、再びエネルギーを注入した。

ロスタイムに突入した８４分、最後の力を振り絞った慶大は敵陣でボールを奪い返す。まずはラックサイドをＦＢ西磯が突破。ＬＯパパスが体格を活かしたゲインを見せると、ＢＫ陣がパスを回して揺さぶりをかける。そして、初黒黄でフル出場を果たし、何度もパワフルなゲインを見せていたＬＯ岡田がインゴールへ飛び込む。最後の最後に執念のトライを見せ、スコア４５－１９で試合を締めくくった。

１２７代蹴球部は初陣を快勝で飾った。初黒黄を飾ったメンバーも少なくなかった中で、危なげなく勝利したことは大きな意味を持つ。内容に目を向けても、テンポの速いパスラグビーに挑戦し、理想的な崩しからトライを挙げることにも成功。守備でも、自陣深くでの粘り強さという遺産に加え、ラックに圧力をかけてボールを奪い返すという進化も見られた。８０分通したプレー精度、強度の維持という課題は見られたものの、裏を返せば伸びしろが残されているということ。目標である日本一達成に向け、蹴球部はこれからも「ＡＬＬ ＩＮ」し続けていく。

選手インタビュー

♢ＳＨ・森航希（環４・桐蔭学園）

ーー今日の試合を振り返って

特に前半に関しては、このオフの期間にずっとベーシックスキルだったりとか、あとはＢＫだったらそのエリアマネジメントをずっと練習してきて。そういった部分はしっかり発揮できたのかなっていう風に思います。

ーー試合中、意識していたことは

ディフェンスのところです。ディフェンスのシステムが今年から少し変わって、僕のポジションのＳＨはコミュニケーションに関与するところなので、コミュニケーションは特に自分自身結構意識してやりました。

ーートライの感想

ディフェンスとしてしっかり前に出るっていうのは結構練習してきた部分でもあったから、全員で前に上がって、チャージして、最終的には自分がトライできた。慶應のトライのシナリオの部分ではあったので、自分がそこに関与できて良かったなと思ってます。

ーーチームとして開幕に向けて準備してきたこと

接点の部分ですかね。この試合は（春季大会）初めてのメンバーもすごいたくさんいて、やっぱ緊張しちゃうっていう中でも、しっかり一人ひとりが体をぶつけてゲインラインの部分を切っていこうってところは特にアタックの部分で話した部分であった。そこで今日は課題もありますけど、結構達成できたって部分では次に繋がることなんじゃないかなと。

ーー四年生になって意識してること

そもそも自分の代は人数が少ないし、試合に出てるメンバーっていうのもすごい限られてくる。そういった中で、やっぱり４年生として去年（多くの公式戦を）経験できて、ちょっと余裕みたいなものがある。去年は自分だけにしかフォーカスできなかったけど、今年はちょっと余裕がある分、周りにも声掛けをしたりして最上級生としてなんとか貢献できたらなと思います。

ーー今後に向けて

今後も強豪校との試合が続いていくので、そういった中でも一人ひとりがベストパフォーマンスを出せるような練習に励んでいこうかなと思います。

♢ＣＴＢ・松田怜大（環４・桐蔭学園）

ーー開幕戦を振り返って

初戦なので上手くいかないことも多かったですけど、次に向けて改善していきたいです。

ーーチームとして、オフシーズンに取り組んだことの成果はどれくらい発揮できたか

まだ全然発揮できてないかなと思います。やってきたことは間違ってないと思っていますし、これくらいじゃないと思っているので、もう一回それをチームのみんなに伝えて、次の試合に向けて改善していっていきたいと思っています。

ーー具体的にはどういった部分が足りていないか

細部にこだわってやってきたので、今日の試合ではミスが続いてしまったので、そこをもう一回やってきたことを確認してみんなに伝えていけたらなと思います。

ーー今季からインサイドＣＴＢにコンバート。プレーする上で意識していることは

常にチームを前に出すこと。しっかりディフェンスでチームに貢献することを意識していて。自分がボールを持って前に出ること、そしてディフェンスの時は自分がタックルして前に押しあげることを意識して常にやっています。

ーートライを振り返って

アタックの時はチームを前に出すことを意識しているので、たまたま自分の前にスペースがあったのでしっかりそこを見て走れたのは良かったなと思います。

ーーテンポが速く、消耗の激しいラグビーだと思われるが、８０分間強度を維持する鍵は

日本一の運動量のチームを最終的には目指しているので、日頃の練習、そしてチームの全員がハードにワークすることを、単純なことかもしれないですけどそこが肝だと思います。

ーー次戦に向けて意気込み

次の試合は今日出た課題をしっかり改善してチームとしてもっと良いラグビーができるように頑張ります。

（取材／記事：神谷直樹、島森沙奈美、月井遥香 記事：髙木謙）