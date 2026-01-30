【野球】「野球の面でチームを大きく変える」新副将・広池浩成が語る”日本一への最短ルート”／新幹部インタビュー第１弾～広池浩成副将～  

昨年の慶大は春季リーグ戦、秋季リーグ戦ともに５位という悔しさの残るシーズンとなった。そして１２月１９日、令和８年度慶応義塾大学体育会野球部の新幹部が発表された。主将に一振りで流れを変える強打者・今津慶介（新総４・旭川東）、副将に剛球と知性を併せ持つ大型右腕・広池浩成（新経４・慶應）、規律でチームを引き締める新戦力・寳田裕椰（新経４・三重）、経験豊富な内野の要・上田太陽（新商４・國學院久我山）が就任。また、沖﨑真周主務（新経４・幕張総合）や山口瑛士（新商４・県立郡山）ら学生コーチ、スタッフ陣の発表も併せて行われた。今回ケイスポでは、今津主将、広池副将、寳田副将、上田副将、沖﨑主務に取材し、２０２６年慶大野球部の「強い慶應復活」に懸ける思いを伺った。第１弾は広池浩成副将！

――副将に就任した経緯について。立候補かあるいは推薦か

自分からの立候補です。周囲からも「野球の面でチームに良い影響を与えられる存在だから、ぜひ立候補してほしい」という声を多くかけられ、背中を押してもらいました。実際に立候補した際は全会一致で受け入れてもらい、周囲の期待を勇気に変えて決意を固めました。監督から指示されたというよりは、自分自身の力でチーム方針や練習の方向性を良い方向に導きたいという強い思いがありました。

――これまでの野球人生で幹部職の経験は

慶應中等部の軟式野球部で主将を務めていましたが、それほど強豪というわけではありませんでした。高校時代を含め、いわゆる“幹部”としてチームをまとめる経験は実質的に今回が初めてです。

――どのタイミングで「やってやろう」という気持ちが芽生えたのか

春に怪我をして戦線を離脱していた期間です。外からチームを客観的に見たり、自分自身のトレーニングと向き合ったりする中で、次期主将の今津や、副将の寳田、そして１学年下の大村昊澄（新法３・慶應）らと接する機会が増えました。「どういうチームになれば日本一になれるか」を議論し続ける中で、自分が幹部として動くことが日本一への最短ルートだと確信し、立候補を決意しました。

――就任にあたって堀井監督からかけられた言葉は

監督とは密にコミュニケーションを取っています。私の性格を深く理解していただいた上で、「野球の面でチームを強くしてほしい」と言われました。現在は練習メニューの構築なども学生側に任せていただいており、信頼を感じています。その信頼に応えるべく、技術・体力の両面からチームのスタンダードを引き上げていきたいです。

――目指すべきチーム像と、各幹部の役割について

新幹部決定までには、毎朝5時半からミーティングを行い、合計で何十時間とミーティングを重ねました。それこそ土日は５、６時間とかミーティングしていました。それぞれの役割は明確です。

副将の寳田はチームの規律や精神的な支柱を担う「自律した組織」の象徴。チームの核というか、すごく大事なピースで、寳田が送る生活とか、規律を守る姿勢やチーム作り、人間性ってところが誰よりも信頼されていて、チームに規律を与えている役目だと思っています。

他の3人の幹部が投手と外野手。もう一人の副将である上田に関しては、野球の守備は内野から始まるので、うまく下級生が多い内野をまとめるのを期待します。 そして私は、野球の技術やフィジカルといった「プレーの質」でバリューを出す。それぞれの強みを活かした布陣だと自負しています。

――サッカーなどの他競技と比べて野球は個人競技のように思える。野球における「チームのまとまり」の重要性をどう捉えているか

試合そのものは個人競技の側面が強いですが、そこに至るまでの練習は一人では追い込み切れません。周囲と切磋琢磨し、高いモチベーションを維持し続けるためにはチームの協力が不可欠です。私生活から野球のことを考え、語り合える環境があるか。個人競技としての質を最大化するためにこそ、チームの団結が必要だと考えています。

――現チームの強みと課題は

強みは、全員が野球に対して真摯に向き合い、成長を渇望している雰囲気があることだと思います。課題点は勝っている時も負けている時も、たとえオープン戦でもめげずに自分たちの野球を貫いて成長できるかという点だと思います。

――今津新主将に期待するポイントは

人を巻き込む力です。これは彼にしかない特別な強みだと思います。彼が誰よりも本気で練習に打ち込めば、周囲は必ずついてくる。その影響力に期待して、僕らは彼を主将に推薦しました。

――昨秋のリハビリ期間、重点的に取り組んだことは

実戦から離れていた分、徹底的な「ベースアップ」を図りました。体の土台作りから見直し、１段階、２段階上のレベルへ成長することを掲げて取り組んできました。

――現在の怪我の状態は

既にピッチングも再開しており、キャンプ中のオープン戦からしっかり投げられる状態にあります。

――冬に強化した具体的なポイントは

スクワットやランニングといった基礎体力向上はもちろんですが、特に「身体機能」の向上に注力しました。一つひとつの動作を細かく作り込み、いかに効率的に力を伝えるかを追求しました。

――以前の投球と比べて変化を感じる部分は

明らかに出力が上がりました。小さい力で大きなエネルギーをボールに伝える技術を磨きつつ、絶対的な最大出力も引き上げました。球速に関しても、自分の中で確かな手応えを感じています。

――春の明大戦では明治大学・大川慈英選手（国４・常総学院）と熱投を繰り広げた。以前の取材では大川選手を意識しているというお話も。そんな大川選手は2025年ドラフト会議で１位指名を受けた。

大川選手のドラ1指名はやはり非常に大きな刺激になりました。リリーフであまり投球回数も多くないなかで、あの球一つでプロの切符を掴む姿は、プロを目指す自分にとっての素晴らしい目標だと思います。

――今春の起用法や球種について

先発として調整を続けています。球種に関しては、特にフォークを改良しました。コントロールの精度を高め、カウントを取る遅いフォークと空振りを取る速いフォークを投げ分けられるようになり、かなり手応えがあります。投球の割合も増やしていくつもりです。

――今春の目標、そしてラストイヤーへの意気込みを

数値としては、昨春の平均球速１４７ｋｍを１５０ｋｍまで引き上げること。そして先発として５勝を挙げることです。何より怪我をせず、１年間フル稼働してチームに貢献したいです。ラストイヤー、リーグ優勝、日本一、そしてその先の４冠まで、すべてを勝ち取りにいきます。

（取材、記事：神戸佑貴）