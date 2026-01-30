【野球】新副将・寳田がチームにもたらす”規律” 主将・今津とのコンビで慶大を日本一へ／新幹部インタビュー第２弾～寳田裕椰副将～

昨年の慶大は春季リーグ戦、秋季リーグ戦ともに５位という悔しさの残るシーズンとなった。そして１２月１９日、令和８年度慶応義塾大学体育会野球部の新幹部が発表された。主将に一振りで流れを変える強打者・今津慶介（新総４・旭川東）、副将に剛球と知性を併せ持つ大型右腕・広池浩成（新経４・慶應）、規律でチームを引き締める新戦力・寳田裕椰（新経４・三重）、経験豊富な内野の要・上田太陽（新商４・國學院久我山）が就任。また、沖﨑真周主務（新経４・幕張総合）や山口瑛士（新商４・県立郡山）ら学生コーチ、スタッフ陣の発表も併せて行われた。今回ケイスポでは、今津主将、広池副将、寳田副将、上田副将、沖﨑主務に取材し、２０２６年慶大野球部の「強い慶應復活」に懸ける思いを伺った。第２弾は寳田裕椰副将！

――副将になった経緯

学年ミーティングを行いまして、新４年生全員で何度も話し合い、僕自身が「副キャプテンになって何か果たせる役割があるのではないか」と思い、僕が結果として副キャプテンに就任しました。

――今までの野球人生で役職になった経験は

小中はキャプテンをしていました。高校時代は役職についていなかったのですが、それでもリーダーシップを発揮するということはやっていましたので、割と慣れていたのかなとは思います。あとは、大学２年生の時にフレッシュリーグでキャプテンを務めたりしていて、そういった経験は今も生きているかなと思います。

――去年は副将が一人、今年は三人就任したがその理由や狙いとかは

人数は特には決めていなくて、副将に適性のある選手がいるならば、その人たちがやると決めていました。人数にこだわりはなく、できるような人材がたくさんいたから３人になったという経緯になります。

――ここまで慶大野球部を３年間過ごしてきて、自分から見てチームで成長したことは

やっぱり３年間通じて野球の質というのはどんどん上がっていると思いますし、野球界全体がレベルアップしている感じがします。球速もそうですし、打球速度もそうですし、野球自体が進化している中で、慶大野球部もどんどん野球の質が上がっていると思います。ただその一方で、なかなか近年は結果を残せていないので、それは組織として、チームとして弱さがあるというのも事実ではあるので、しっかりと向き合って成長していきたいなと考えています。

――現在のチームの強みや特徴は

一番は野球への探求心だと思います。チームを作るのは４年生だと思っていますが、その４年生が中心となって野球部全体を動かしているというのが非常にいいところかなと思います。みんな単純に野球が好きですし、野球が上手くなることに対して貪欲で、その努力の方向性を考えることにもすごく能力があるので、そういった部分が僕たちの強みかなと思います。

――逆に、現在のチームの弱み、直さなければいけないところと思う点は

新チームが始まったばかりですが、リーグ戦本番、早慶戦で勝つ、日本一になるところを逆算した時に、この１球の重みだとか、１球に対しての集中力というのは上げていかなければならないと思っているので、その点は今後の課題かなと思います。

――その点を、副将としてどのように改善していきたいか

やっぱり一番は周りをよく観察することかなと思います。部員が一学年５０人以上、四学年になれば２００人を超える大所帯なので、隅々まで自分が目を配ることが大事だと思っています。それに加えて、一人一人に対しての声かけだったり、言葉選びだったり、その点にも気をつけるようにしています。自分は、コミュニケーション能力や自分の姿勢から周りに与えられる影響力が長所だと思っているので、それを生かしながら、丁寧にアプローチをしていきたいなと思います。

――広池浩成副将からは「寳田がチームの規律として機能している」とおっしゃっていたが、その点に関して

今津はものすごく推進力を持った人間なので、そこをコントロールして正しい方向性を示していくという役割がより必要になってくるというところで、僕の存在価値があるのかなと思っています。恐らく広池はそういう意味で言っているのだと思います。

――同期や後輩からどういう姿でありたいのか

やっぱり目標とされるような人物になりたいと思います。僕はまだリーグ戦の出場がなくて、昨年もBチームで過ごす時間が長かったので、そういった選手がきちんと努力を積んで、神宮球場の舞台で活躍して、チームの日本一に貢献することができたら、それは後輩や同期にとって大きなロールモデルになれるだろうという風に考えていますし、そういう存在を目指しています。

――チームの理想形は

勝つためにはいろいろな要素が必要だと思いますが、どれも欠けてないバランスの取れたチームが一番強いなと思っています。例えば、野球の部分と野球以外の規律の部分が二項対立として語られることが多いですが、どっちも重要ですし、どっちもできているチームが強いと思っています。圧倒的な野球の実力と、そして日本一にふさわしい組織を兼ね備えたチームを作っていきたいと思います。

――尊敬している先輩は

内田蓮（令元総卒）さんと、小川尚人（令６環卒）さんです。私の出身高校である三重高校出身の方で、慶應義塾大学で副将を務められた２人です。２人とも人格、実力共に優れていて、かつチームへの貢献度も非常に高い方でした。僕自身が慶應大学を志して副将になった理由の１つにも、２人の存在というのは大きくあったので、自分もそういった選手になっていきたいと思っています。

――主将の今津選手の印象や期待することは

話したらわかると思うんですけど、本当に面白いやつです。先程も言ったように、前に進んでいく推進力があり、人を巻き込む求心力もあり、僕にはないものをたくさん持っているなと思う人物です。ただ、勢いがあるだけじゃなくて、クレバーさもあるし、素晴らしい優秀な人材だなと、３年間一緒にいて思います。一方で、僕にないものを彼は持っているし、彼にないものを僕が持っているのかなという風に思うので、コンビじゃないですけど、お互いの足りないところを補いながら、１つのチームを作っていけたらなと思います。

――副将のお二人に期待することは

広池に関しては、圧倒的な知識面、野球に対しての熱量というところで、チーム全体を巻き込みながらやってくれていますし、引き続きそういった役割をして欲しいです。プレイヤーとしても、先発なり、大事な場面のマウンドを任せられるのは彼だと思うので、大車輪の活躍を期待したいなと思います。

上田に関しては、１年生の頃からベンチ入りをして、日本一も経験していて、経験豊富で慶應をよく知っている人物だと思います。そういった経験を活かしながら、また彼自身も一皮も二皮も剥ければ、チームにとって良い刺激になると思うので、そういった活躍を期待しています。彼らに負けないように自分も頑張りたいなと思います。

――ラストイヤーとなるが、個人としての目標

個人としては春３割、３本塁打以上打って、自分がベストナインに選ばれて、チームを日本一に導くというのが一番の目標です。もちろん個人の目標もありますけど、日本一を取るっていうのは何よりの目標です。チームの目標である日本一というのが自分個人の目標でもありますし、それを達成するために何があっても、どんなことも乗り越えたいと思うので、日本一を必ず達成したいと思います。

――まだリーグ戦は未出場。神宮でどのようなプレーを見せたいか。

３年の夏から外野手に転向して僕自身はバッティングを持ち味にやっているので、その磨いてきたバッティングを神宮球場でも披露したいなと思います。具体的には勝負強さ、チームを救えるような打撃をしたいなと思います。

――外野手に転向した理由

転機は監督がコンバートを提案してくださりました。中学、高校から大学３年生まで内野だったので外野の経験はなかったですが、スローイングの面などで内野として思い悩んでいました。その時に、監督から足もあって、ある程度の肩もあることから「外野をやってみても面白いんじゃないか」と言ってくださいました。僕自身もフライ補球や打球感覚には自信があったので、外野手に思い切ってチャレンジしてみようとコンバートしました。

――チーム内のライバルは

チーム内のライバルというのはあまり意識していないです。というのも、横一線でやっている状態で、誰がレギュラーとして出るかというのはわからないですし、そういった意味で大学の中よりも外を意識してます。明治大学の榊原（＝七斗、新情コミ４・報徳学園）選手だったりとか、早稲田大学の寺尾（＝拳聖、新人間４・佐久長聖）選手だったりとか、そういう他大学の良い選手に勝ちたいなという思いで僕もやっています。多分みんなそうだと思いますが、そういった選手を意識しながらやっています。

――春季リーグに向けて今どのようなところを意識して練習しているか

今はとにかくベースアップというのを目標としていて、チームとしてもスイングスピードの向上やフィジカル面の強化を主にやっています。来月の頭から入るキャンプからは、より実践的な練習も入ってきますし、その中でどのように自分たちのパフォーマンスをしていくのか、緊張感や実践感なども含めて、もっと完成度を上げていきたいと思っています。

――普段のオフは何するのか

ゆっくり寝ることが多いですね。ウエイトが好きなので、オフ前にウエイトしてゆっくり寝るというのが多いです。あんまり面白くないですけど（笑）。

――チームの目標は

チームの目標は日本一です。三季連続５位という中で、慶應の応援してくださっている皆様になかなか期待に応えることができていないので、僕たちの代で結果を出して、日本一を取ることを目標にしてやっていきたいと思います。

――最後に意気込みを一言

今年こそは必ず日本一を達成いたしますので、ぜひ神宮球場へお越しいただき、応援のほどよろしくお願いいたします。

（取材、記事：神谷直樹）